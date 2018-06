Vondra (TOP 09): Drobení sil dnes nemá žádný smysl

„Shodli jsme se na rozumném programu pro Prahu 14, proto jsme se dokázali domluvit už teď, před volbami a nabídnout společnou kandidátku a vizi rozvoje městské části. Drobení sil dnes nemá žádný smysl, naopak by to bylo nezodpovědné. Žijeme v době, kdy na síle nabírají populisté a bohužel i extrémisté," řekl Radek Vondra. Zároveň zdůraznil, že za uskupení budou kandidovat také osobnosti z řad nestraníků.

Starosta Vondra vede městskou část již druhé volební období, ve kterém dokázal, že je schopným manažerem. Praha 14 se i díky němu postupně proměňuje v lokalitu, kde se do rozhodování stále více zapojují obyvatele – veřejnými lokálními fóry, nabídkou unikátní podpory komunit či nově i projektem na participativní rozpočtování.

„Jen ten, kdo se neustále ptá lidí a naslouchá jim, má šanci vytvářet město kde se dobře žije,“ uvedl Vondra. Mezi své největší úspěchy řadí otevření radnice, a právě zapojování lidí do rozhodovacích procesů. Připravuje vybudování biotopového koupaliště u Kyjského rybníka, podporuje investice do sociálních služeb (navýšení kapacity domu pro seniory) a otevřel nová komunitní, kulturní a volnočasová centra (například populární Plechárnu na Černém Mostě). Díky podpoře Městské i státní policie navíc stále klesá počet trestných činů v městské části. V pravém slova smyslu viditelným výsledkem Vondrovy práce je také unikátní rozhledna Doubravka XIV., která se stala centrem vznikající klidové zóny.

Dvojku na kandidátce obsadila zakladatelka Komunitního centra Motýlek Zuzana Jelenová. V této charitativní organizaci, která pomáhá nejen rodinám s dětmi se zdravotním handicapem, působí již sedmnáctým rokem. „V mém hledáčku jsou i rodiny pečující nejen o děti, ale také o seniory. Praha stárne. Musíme s tím počítat a nebýt slepí k tomu, že počet lidí, kteří budou mít problém se o sebe postarat, poroste,“řekla Zuzana Jelenová.

Kandidátku Společné síly pro Prahu doplnila radní Prahy 14 Irena Kolmanová, do jejíž gesce v současnosti (mimo jiného) spadá kultura, sport a volný čas. Stojí tak například za aktuálně velmi úspěšnou Plechárnou a některými dalšími komunitními centry. „Přeji si, aby lidé vyšli ze svých domovů do příjemného, čistého prostředí a měli kde trávit volný čas. V minulosti zde často jen přespávali, dnes tu skutečně žijí. Naše centra mají bohaté programy zacílené na různé věkové skupiny, reagují na rostoucí poptávku. A to je ta správná cesta pro naši Prahu," komentovala své priority Irena Kolmanová.

Na horních pozicích kandidátky je také jméno Jana Kaufmana, patrona části programu věnované zdravotnictví. „Shodli jsme se na tom, že velmi důležitá je prevence, tedy primární péče. A právě v této oblasti může městská část pomoci,“ uvedl Jan Kaufman.

Kandidáti se zavázali vést kontaktní kampaň s jasnou ambicí: oslovit většinu lidí v Praze 14, a to napřímo. „Nechceme soutěžit v počtu billboardů, chceme s voliči mluvit. Praha 14 je domovem nás všech. Všichni jsme svým způsobem sousedé a měli bychom si naslouchat," uzavřel Radek Vondra.

V čele kandidátky je 80 % lidí s vysokoškolským vzděláním, z toho dva lékaři. Bez zajímavosti není ani to, že v něm mají významné zastoupení ženy. Starosta Vondra uvedl, že stávající radní a zastupitelé v kampani ukážou, co pro městskou část udělali, přislíbil také, že jsou připraveni „jít s kůží na trh“, složit účty. Zároveň zůstává otevřený všem podnětům – zveřejní dotazník pro sběr názorů na život v Praze 14.

