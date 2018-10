Vystrčil (ODS): Novin(k)y ve službách vyděrače?

Vím, je to dlouhé, ale jestli můžete, tak si to přečtěte, prosím.

Nedá mi to, musím to napsat. Předseda Poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura je pro mě pracovitý, přímý a statečný člověk. Stalo se, že se jeho bratr Libor zadlužil a dluh nesplatil. Nějaký třináct let trestně stíhaný člověk pohledávku Libora koupil a začal Zbyňka Stanjuru a potažmo ODS vydírat hrozbou pošpinění či dehonestace.

S vydíráním Zbyňka Stanjury i ODS vyděrač neuspěl, a tak nabídl příběh pravděpodobně včetně přidaných lživých tvrzení médiím. Deník Právo a následně Novinky vydaly 11. 10. 2018 články, které jsou napsány tak, že na čtenáře působí přesně, jak si vyděrač přál. Uváděním neověřených úvah a citací je čtenář naveden k negativnímu vnímání Zbyňka Stanjury i ODS.

Pro Zbyňka Stanjuru se jedná se o situaci, kdy se člověk v podstatě nemůže bránit, text je manipulativní, ale nelze v tuto chvíli říci, že v článku uvedené úvahy a lži nebyly někdy vyřčeny. Autor tak pouze vstupuje do služeb vyděrače a poškozuje jméno Zbyňka Stanjury i ODS.

Odpověď na otázku proč se právě nyní tak děje nechám na čtenáři.

Na dvě další otázky a to:

Zda je slušné a správné si hrát s osudy lidí a psát o takto vážných věcech ve stylu „jedna paní povídala“ a zda je správné sloužit vyděrači, ale odpovím.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Není a znovu není!

Nelze přece jen tak několika řádky poškozovat nebo ničit osudy lidí, navíc když se v daném okamžiku sami nemohou efektivně bránit.

Velký problém je, že my ostatní jsme zvyklí dělat, že se nás to netýká. Co bychom se s médii přeli, co bychom si pálili prsty a někoho se zastávali, ještě by nás to mohlo poškodit a nadělali bychom si třeba i nepřátele.

Dokonce jsem zaznamenal, že někteří odpůrci Zbyňka Stanjury a ODS mají z celého případu, jak se říká, prasečí radost.

Vážení a milí, pokud si myslíte, že se Vás to netýká nebo máte dokonce prasečí radost, tak děláte velkou chybu. Jednou totiž to samé může potkat i nás ostatní, a když se tomu nepostavíme, může to být dříve, než se nadějeme.

Na závěr vyjadřuji Zbyňku Stanjurovi plnou podporu, prosím ho, aby vydržel a nenechal se znechutit ani oslabit.

Psali jsme: Vystrčil (ODS): Energetik má za sebou 10 let Vystrčil (ODS): Nemohou vědět, že víme Vystrčil (ODS): Objížďky a rozestavěnost Vystrčil (ODS): Voda, sucho, kůrovec

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV