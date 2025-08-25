Zahradil: Korespondenční volba - zbožné přání

Zahradil: Korespondenční volba - zbožné přání
Včera v 16 hodin skončila lhůta pro registraci ke korespondenční volbě pro občany ČR v zahraničí. Tak doufám, že se brzy dozvíme oficiální číslo zaregistrovaných, abychom mohli porovnat poměr “cena/výkon” tohoto, dlouhé měsíce mediálně a politicky protežovaného způsobu volby. Řekl bych ale, podle předběžných čísel, že to není žádná sláva.

Zbožné přání, teď to vypadá na nízké desítky tisíc (zhruba 30 tisíc?), navíc rozprostřené do čtyř volebních krajů. Dopad na výsledky tedy bude minimální. Jestli vládní koalice doufala, že toto by mohla být její “krabička poslední záchrany”, tak se spletla.

Ing. Jan Zahradil

