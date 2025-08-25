Zahradil: Korespondenční volba - zbožné přání

Včera v 16 hodin skončila lhůta pro registraci ke korespondenční volbě pro občany ČR v zahraničí. Tak doufám, že se brzy dozvíme oficiální číslo zaregistrovaných, abychom mohli porovnat poměr “cena/výkon” tohoto, dlouhé měsíce mediálně a politicky protežovaného způsobu volby. Řekl bych ale, podle předběžných čísel, že to není žádná sláva.
Ještě v roce 2023 to pan Rakušan odhadoval na stovky tisíc hlasů (viz úryvek z rozhovoru):
Zbožné přání, teď to vypadá na nízké desítky tisíc (zhruba 30 tisíc?), navíc rozprostřené do čtyř volebních krajů. Dopad na výsledky tedy bude minimální. Jestli vládní koalice doufala, že toto by mohla být její “krabička poslední záchrany”, tak se spletla.
Ing. Jan Zahradil
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV