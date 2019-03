Zahradil (ODS): S termínem “genocida” by se mělo zacházet opatrně

Tomio Okamura se mi věnuje ve svém statusu: “…lídr kandidátky ODS v eurovolbách Jan Zahradil dlouhodobě podporuje vstup Turecka do EU a dokonce popírá genocidu Arménů…Zahradil šéfuje nadnárodní partaji ACRE, která udržuje přátelský kontakt s tureckou AKP prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.”

Tak mu do vlákna odpovídám: “Tomio, nevymýšlej si zas. S AKP jsme dávno přerušili styky, s naší ACRE nemají už nic společného. Já sám jsem dvakrát navštívil památník arménské genocidy v Jerevanu položit květinu. Kolikrát jsi tam byl ty?”

A dodávám: s AKP jsme ukončili veškeré kontakty po sérii našich varování, že takhle to už nejde dál (oni pak vydali prohlašení, že v ACRE zvítězila islamofobie). Tím pádem je pro nás passé i vstup Turecka do EU. A pokud jde o masové vyvražd´ování Arménů Turky za 1. světové války a po ní, nikdy jsem je nepopíral. Pouze jsem napsal článek, kde žádám, aby se s termínem “genocida” zacházelo opatrně (protože někdy z jistých míst zaznívá, že i my jsme se po WWII dopustili genocidy, což samozřejmě nelze akceptovat).

