Zahradil: ODS už řeší, jak bude po volbách pokračovat bez tandemu Fiala-Stanjura

04.09.2025 10:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kritice ministra Kupky (ODS) návrhu státního rozpočtu na rok 2026, který sestavil ministr Stanjura (ODS).

Foto: Youtube
Popisek: Jan Zahradil

Zajímavé.

Místopředseda ODS a ministr vlády veřejně “podjebává” jiného (dokonce prvního) místopředsedu ODS a ministra téže vlády.

A tak, zatímco koalice Spolu setrvačně, bez nadšení, avšak stále vzývá svého volebního lídra, část ODS už řeší, jak bude po prohraných volbách pokračovat bez nerozlučného tandemu Fiala-Stanjura.

Někteří zájemci dokonce už stihli svou ambici pohřbít přepáleným startem - třeba letní paní ministryně, známá coby Evička Tričko. Ta se odstřelila na časových osách a zprávě/nezprávě bitcoinového koordinátora rychleji, než jsem čekal.

Ale vstávají noví bojovníci…

Ing. Jan Zahradil

Článek obsahuje štítky

Kupka , ODS , rozpočet , Stanjura , Zahradil

autor: PV

