Zahradil: ODS už řeší, jak bude po volbách pokračovat bez tandemu Fiala-Stanjura

Zajímavé.
Místopředseda ODS a ministr vlády veřejně “podjebává” jiného (dokonce prvního) místopředsedu ODS a ministra téže vlády.
A tak, zatímco koalice Spolu setrvačně, bez nadšení, avšak stále vzývá svého volebního lídra, část ODS už řeší, jak bude po prohraných volbách pokračovat bez nerozlučného tandemu Fiala-Stanjura.
Někteří zájemci dokonce už stihli svou ambici pohřbít přepáleným startem - třeba letní paní ministryně, známá coby Evička Tričko. Ta se odstřelila na časových osách a zprávě/nezprávě bitcoinového koordinátora rychleji, než jsem čekal.
Ale vstávají noví bojovníci…
Ing. Jan Zahradil
autor: PV