Zahradil: Svět budoucnosti vzniká přímo před našima očima

08.04.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k úpadku vlivu Evropy

Právě včera pozdě večer bylo užitečné si osvěžit některé konstanty geopolitiky. Protože přímo před našima očima online vzniká, dramaticky a chaoticky, svět budoucnosti. Je úplně jiný, než ten, na který jsme si zvykli po roce 1989. Už se jasně rýsují jeho hlavní spolutvůrci, relevantní mocnosti i klíčové regiony.

A jedno je jisté: Evropa mezi nimi není. Ta se v uplynulých měsících a týdnech propadla do takové bezvýznamnosti, že jí nezbývá, než probíhající děje pouze komentovat. Protože její schopnost je ovlivnit se limitně přiblížila nule.

