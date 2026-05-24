Peksa (Volt): Drony už nejsou jen dálkově ovládaná letadýlka

25.05.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vojenskému vývoji.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Mikuláš Peksa

- V roce 2026 už drony nejsou jen dálkově ovládaná letadýlka. Jsou to komplexní autonomní systémy řízené umělou inteligencí. Létají v rojích, samy si drží trasu navzdory nepřátelskému rušení, samy rozeznávají cíle a bez lidského zásahu rozhodují o jejich likvidaci.

Tato technologická revoluce smazala jakýkoliv rozdíl mezi frontou a zázemím. Zasáhnout člověka nebo budovu hluboko v týlu je dnes podstatně snazší a levnější než pohnout frontovou linií o pouhých dvacet metrů.

- Ukrajinská zkušenost podle bývalého velitele a nyní velvyslance v Británii ukázala, kde má moderní stát nejzranitelnější Achillovu patu – je to centralizovaná energetika. Ruské rakety a drony udělaly z elektráren a infrastrukturních uzlů primární terče.

- Systémový boj za kritické myšlení už není jen akademická debata, ale tvrdá součást národní bezpečnosti.

Mgr. Mikuláš Peksa, Ph.D.

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

Proč se navýšení rodičáku opět netýká všech, co ho pobírají?

Proč to navýšení nerozpočítáte třeba i pro ty, kteří mají na mateřskou nárok? Myslím, že v předchozí vaší vládě jste to udělali, pak přišla Fialova vláda, která to navýšení prosadila stejně nespravedlivě, jako vy teď, což jste myslím sami kritizovali. A proč nejste pro pravidelnou valorizaci?

