Peksa (Volt): Drony už nejsou jen dálkově ovládaná letadýlka

- V roce 2026 už drony nejsou jen dálkově ovládaná letadýlka. Jsou to komplexní autonomní systémy řízené umělou inteligencí. Létají v rojích, samy si drží trasu navzdory nepřátelskému rušení, samy rozeznávají cíle a bez lidského zásahu rozhodují o jejich likvidaci.
Tato technologická revoluce smazala jakýkoliv rozdíl mezi frontou a zázemím. Zasáhnout člověka nebo budovu hluboko v týlu je dnes podstatně snazší a levnější než pohnout frontovou linií o pouhých dvacet metrů.
- Ukrajinská zkušenost podle bývalého velitele a nyní velvyslance v Británii ukázala, kde má moderní stát nejzranitelnější Achillovu patu – je to centralizovaná energetika. Ruské rakety a drony udělaly z elektráren a infrastrukturních uzlů primární terče.
- Systémový boj za kritické myšlení už není jen akademická debata, ale tvrdá součást národní bezpečnosti.
