Zálom (Svobodní): Eurovolby – držme si palce

Sluší se poděkovat za úsilí těm, kteří jsou ideovými otci a mozky naší eurokampaně. Členům, kteří představují současný trend našeho stranického směřování, pánům kolegům Šoškovi, Bartolšicovi, samozřejmě Pokornému, a v neposlední řadě Pajonkovi. Bez ohledu na to, jaký mám postoj k jejich ideovému zaměření, je třeba uznat, že členská základna rozhodla dát jejich cestě zelenou a prověřit ji nemilosrdným testem voličské přízně, a oni pro její realizaci odvedli obrovský kus práce.

Vedle toho se, řekl bych, ukázalo, jak jako Svobodní dokážeme naše spory upozadit ve chvíli, kdy nám jde o společnou věc. Naše fórum se na těch pár týdnů uklidnilo, debata se stala věcnou a konstruktivní a všichni jsme nerozborně pracovali na úspěchu naší strany, nad níž mnozí škarohlídi zvenčí už často zlomili hůl a poťouchle nám přejí neúspěch. Kéž by nám tato jednota ještě nějakou dobu vydržela!

Kampaň nevypadala úplně špatně, byť se jejím tématem stal určitý úkrok od našich primárních hodnot a určité mlžení před našimi voliči – mám tím na mysli požadavek reforem. Vedle toho má naše kampaň určitou hořkou pachuť vnitrostranického volebního podvodu a popření našich principů – tedy opakování primárek a následná výměna lídra a dvojky. Zda to všechno byly správné kroky, se ukáže za dva dny, a všichni svým dílem neseme politickou odpovědnost za výsledek.

Já osobně, ač jsem měl s tímto pragmatickým úkrokem stranou ideologický a morální problém, jsem v souladu se svým mandátem předsedy středočeského krajského sdružení stoprocentně pracoval pro úspěch naší strany. Ač jsem z podobných morálních důvodů odstoupil z kandidátky (rošáda na pozicích lídra a dvojky), účastnil jsem se navíc ve svém kraji v maximální možné míře kontaktní kampaně, jak mi umožňovala moje práce. Věřím, že to v našem kraji bylo ku prospěchu věci. Jsem si vědom toho, že myšlenka svobody, a v této zemi zatím není jiná strana, která by měla potenciál myšlenku svobody hájit, dalece přesahuje význam našich vnitrostranických nebo i osobních sporů. To je to, co je na členství u Svobodných důležité!

V našem kraji jsme distribuovali různými cestami mezi lidi 26 tisíc kusů volebních novin, zajistili jsme výlep na čtyřech stovkách plakátovacích ploch, instalovali jsme reklamní kostky na Kladně, v Berouně a v Kolíně, a náš kontaktní tým objel postupně všechna významná města našeho kraje. Děkuji všem členům středočeského krajského sdružení, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili, ať už osobně na kampani, nebo organizací.

Co se naopak v kampani nepovedlo? Tyto poznatky bude třeba spíše opatrně vstřebat a zpracovat, a to zejména proto, že za rok a půl nás čekají krajské kampaně, a my je musíme připravit opravdu precizně, jak co do manažerské práce, tak i ideologické.

Jedna práce nám dnes končí. Další kupa práce se už blíží. Přeji Svobodným vše dobré a hodně sil a vůle pokračovat, ať již bude výsledek eurovoleb jakýkoliv.

Děkuji za pozornost

Luboš Zálom

předseda středočeského krajského sdružení

