Zálom (Svobodní): Odmítnutí emisních povolenek musí proběhnout co nejrychleji

Ještě poznámka k emisním povolenkám... Zaznamenal jsem, že kdosi z rodící se nové vládní koalice tvrdí, že o odmítnutí druhé verze povolenek, vlastně povolenek na normální život, by mělo rozhodnout referendum. Podle mě je to nesmysl a nová vláda, jejichž všechny se účastnící strany dávají dlouhodobě najevo, že jsou proti povolenkám, by se tak zbavovala své odpovědnosti. Jestliže je v této věci na straně vlády naprostá shoda, pak odmítnutí emisních povolenek musí proběhnout co nejrychleji, a ne se zdržovat referendem. Sílu na to přece vláda mít bude. A pokud ne, pak by referendum stejně bylo k ničemu.
autor: PV