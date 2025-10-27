Zálom (Svobodní): Odmítnutí emisních povolenek musí proběhnout co nejrychleji

27.10.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k emisním povolenkám.

Zálom (Svobodní): Odmítnutí emisních povolenek musí proběhnout co nejrychleji
Foto: Archiv L. Záloma
Popisek: Luboš Zálom, místopředseda Svobodných

Ještě poznámka k emisním povolenkám... Zaznamenal jsem, že kdosi z rodící se nové vládní koalice tvrdí, že o odmítnutí druhé verze povolenek, vlastně povolenek na normální život, by mělo rozhodnout referendum. Podle mě je to nesmysl a nová vláda, jejichž všechny se účastnící strany dávají dlouhodobě najevo, že jsou proti povolenkám, by se tak zbavovala své odpovědnosti. Jestliže je v této věci na straně vlády naprostá shoda, pak odmítnutí emisních povolenek musí proběhnout co nejrychleji, a ne se zdržovat referendem. Sílu na to přece vláda mít bude. A pokud ne, pak by referendum stejně bylo k ničemu.

Psali jsme:

Zálom (Svobodní): Stát dře zaměstnance z kůže daleko hůř než živnostníky
Zálom (Svobodní): Na základě jakého principu nebude za luxus prohlášeno i druhé dítě?
Zálom (Svobodní): Babiš nebo Fiala? Chytli byste radši tyfus nebo choleru?
Zálom (Svobodní): V první řadě - aby stát nepošlapával svobodu jednotlivce

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

emisní povolenky , Svobodní , Zálom

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by nová vláda rezolutně odmítnout emisní povolenky pro domácnosti a dopravu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Proč tak lpíte právě na Turkovi jako ministrovi?

Je pravda, že když se řeknou Motoristé, vybaví se mi jen on a vy, ale není i tohle chyba? A je to tak, že strana nemá žádné další kvalitnější kandidáty na ministra než je on? A budete na Turkovi trvat i za cenu toho, že by kvůli tomu vláda nevznikla? Je pro vás důležitější on než třeba váš program a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ledvinové kameny rozpustí mocné prostředky z přírodyLedvinové kameny rozpustí mocné prostředky z přírody Horoskop na listopad 2025Horoskop na listopad 2025

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Moderní obrana není o povinnosti, ale o motivaci a spolupráci

9:06 Vích (SPD): Moderní obrana není o povinnosti, ale o motivaci a spolupráci

Nedávný krok Chorvatska, které znovu zavádí povinnou vojenskou službu pro muže od osmnácti let, je p…