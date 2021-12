Zelení: Zastaví nová vláda přípravy přehrady Skalička?

reklama

Senátorka Jitka Seitlová uspořádala na půdě Univerzity Palackého odbornou konferenci, která se věnovala všem aspektům kontroverzního záměru na stavbu vodního díla Skalička na Bečvě. Rozhodnutí, jak s tímto projektem dál, čeká novou vládu v brzké době. Jak vyplynulo z většiny příspěvků konference, negativní dopady nové přehrady na životní prostředí jsou tak velké, že pokračovat v původních plánech je opravdu nebezpečné.

Na konferenci vystoupil i zelený senátor Petr Orel, který zhodnotil obecné plány ministerstva zemědělství na stavby dalších přehrad. "My dnes máme 160 přehradních nádrží a jestli potřebujeme další, to si opravdu nejsem jistý. Když se dívám na ty plány desítek dalších, tak to opravdu nemyslím. Všechny ty lokality neznám, ale ty co znám, jako například Jeseník nad Odrou, jsou naprosto nesmyslné - více vody by se tam vypařovalo než zůstávalo," komentoval ve svém příspěvku Petr Orel plány na stavbu dalších přehrad.

U přehrady Skalička pak poukázal na to, že odpovědné úřady musí mnohem více naslouchat odborníkům, ale také obcím a místním obyvatelům. "Expertů máme velké množství, jak se potvrdilo i na této konferenci. Místní občané se o projekt velmi zajímají a stav prostředí jim není lhostejný. Neměli bychom proto cenné části řeky Bečvy zničit," dodal.

Na konferenci byly představeny i vizualizace, jak by přehrada zasáhla do současného, ekologicky velmi cenného prostředí, včetně lužních lesů. "Viděli jsme, že plánovaná 16 metrů vysoká hráz by byla vyšší, než současné stromy v lužních lesích. Pro celá region by to byla obrovská rána a přišli bychom o poslední štěrkonosnou řeku u nás," komentoval projekt spolupředseda zelených Michal Berg, který v regionu žíje.

"V uplynulém roce přilákala řeka Bečva díky své otravě velký zájem politiků ze stran, které nyní budou tvořit novou vládu. Pokud jim na řece Bečvě opravdu záleží, musí věnovat zastavení projektu přehrady Skalička stejnou energii, jakou věnovali řešení otravy Bečvy," dodal.

