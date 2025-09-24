Zwyrtek Hamplová: Nezávislé zpravodajství neprobíhá na půdě České televize

Projev na 15. schůzi Senátu 24. září 2025 k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2024

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vážený pane předsedající, budu velmi krátká. Vůbec se nebudu zapojovat do těchto debat, že jsem v nich poměrně skeptická, pokud jde o Českou televizi.

Ale považuji za nutné tady říct jenom poznámku. Pohybuji se v tomto prostředí několik let, v prostředí nezávislé informovanosti. Jenom bych chtěla takový povzdech a pozdrav všem, kteří ví, kterých se to týká, že je smutné, že nezávislé zpravodajství poslední roky musí často přinášet soukromá média a musí k tomu docházet tímto způsobem.

Skutečně toto nezávislé zpravodajství neprobíhá na půdě České televize, a považuji za nutné proto poděkovat soukromým médiím, že se této role ujala a tuto informovanost přinášejí.

Děkuji.

