„Fialo, to je váš průšvih. Rakušanův průšvih!“ Babiš nemilosrdně. Skoro hodinu a půl

reklama

Babiš se ve svém projevu zaměřil také na resort vnitra.

„To, co se děje, je neuvěřitelné. To není o panu Mlejnkovi. Mě fascinuje, když pan ministr vnitra ještě včera večer řekl, že vlastně to bylo dobrý, ten Mlejnek. Je zajímavé, že Seznam Zprávy tady má přístup k nějakým odposlechům, a ten pan Mlejnek tam měl pletichy, v byznysu. On byl normálně korupčník!“ rozhorlil se Babiš.

„Vy jste nám říkali, že je skvělej, že mu tam napsali nějaký papír, nějaké čestné prohlášení. A teď se dozvídáme, že je korupčník! Pane premiére, prosím vás, vy máte pod sebou BIS, a vy přeci jste to musel číst, kdo je to Mlejnek, to není možné, že byste to nečetl! Já chápu, že bez pana Rakušana nemáte vládu, má 34 poslanců, podvedl Piráty, nechal se vykroužkovat, takže Piráti mají čtyři, on má 34, a bez STANu nemáte vládu. Ale přece jenom je to skandální, to není normální, tohle,“ dodal Babiš.

„Rozvědka. Ano, já jsem dnes četl na twitteru, že zakladatel TOP 09, symbol korupce, psal o šéfovi rozvědky, který byl 2014-2020. Ano, byl to renomovaný člověk a nikdo o něm ani nevěděl. Potom přišel pan Chovanec. A pokud paní ministryně Černochová mluvila v televizi o tom, co se tam dálo, tak věřte mi, že já jsem byl ten, který řval, že jak je možné, že rozvědka se zneužívala, že tam údajně někdo ukradl 300 milionů. Ano, a asi, ne asi, ale určitě byli stíháni. Takže vy jste to musel vědět, pane premiére, a ta rozvědka úplně zprofanovaná.

Takže to není problém pana Mlejnka, ten už je pryč. A taky vám asi nikdo nevěří, že to udělal sám od sebe, ne? Takže je to váš průšvih. Je to Rakušanův průšvih. A on dneska bude útočit! On bude dnes mluvit o nějakých strukturách. Ten antibabišovský líný novinář, který kdysi pracoval v nějakém vydavatelství a teď píše samé nesmysly... Takže pan Rakušan tady bude dnes vykládat, jaký my máme jako vliv.

Tak si pojďme říct, jaký máme vliv. My jsme byli první, kteří zavedli výběrové řízení GIBS. Víte, kolik se přihlásilo do výběrového řízení? To nebyl handl, jak dělal Sobotka s Chovancem, nebo jak si Langer nadiktoval. 12 lidí se přihásilo na GIBS! A víte, kdo je šéf GIBS? To je člověk, který údajně jako státní zástupce měl na starosti Dalíka. Ale dřív, než doletěla údajně helikoptéra z Ostravy do Prahy, tak ho Topolánkova mafie vyměnila. To je on, asi údajně. Ale novináři to určitě budou psát...“ vyprávěl dále Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Přestaňte už konečně lhát o tom, že máme nějaké struktury! Vy máte struktury! Proto já stojím před soudem! Váš polistopadový kartel! Vy jste mě nechali stíhat na objednávku,“ rozčílil se velmi Babiš. „Kdybych měl nějaké struktury, určitě bych neměl v září soud! Patnáct let vymyšlená kauza na objednávku! Polistopadového kartelu! Tak já jsem zvědav... Co na to bude říkat pan Rakušan," dodal Babiš.

Psali jsme: „Usaďte Ursulu! Šílenec.“ Babiš odpálil Fialu, lipskou burzu i Brusel

V závěru svého proslovu na půdě Poslanecké sněmovny se zaměřil také na resort zemědělství.

„Vy jste to zničili, to zemědělství. Vy jste dovolili prodávat půdu cizincům, vy jste sem dovezli největší koncentraci řetězců. A samozřejmě ty lži o tom, kdo určuje ceny potravin? Kdo určuje ceny potravin, no přece řetězce! Ale ty vaše struktury říkaly, že Babiš! Tak za kolik prodávají rohlík ty pekárny, Za 1,50 koruny? Kolik stojí? 2,50, v Orlové stojí 3 koruny! Kolik je to procent? Kdo si bere 280 miliard tady ze všeho, co vy jste tady rozprodali do zahraničí? Kdo? Ne! Tak nelžete! A můžeme se modlit, aby nepřišel nějaký covid na obilí! Ne? ODS po revoluci řekla: Všechno se doveze. Tak dneska dovážíme 60 procent vepřového, české ovoce a zelenina minimum, vyvážíme mléko, dovážíme máslo. Tak to je. Všechno jste zdecimovali,“ zmínil Babiš.

Psali jsme: Jablonec nad Nisou: Ulice U Přehrady se otevře 5. září DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je nejsilnější stranou co do počtu žen, které se jejím prostřednictvím chtějí zapojit do komunální politiky ČD Cargo zorganizovalo unikátní školení. Šlo o kyberbezpečnost Březinová, Batěk, Vaňková i France si zazpívají při vinobraní pro Kryštůfka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama