„Nechutné! Mohla pomoct českým dětem, ale nepomohla.“ Šojdrová prý v Řecku našla syrské nezletilce a chce je dostat do ČR. Ale hned narazila. Toto jí přes PL vzkazují Babiš a další

"Ze syrských sirotků se stalo bohužel politické téma, které paní Šojdrová zneužívá pro svoji kampaň, aby byla znovu zvolena do Evropského parlamentu. Syrským dětem musíme pomoci v jejich zemi a taky v uprchlických táborech. Ne je vozit do prostředí, které neznají a které je pro ně kulturně úplně cizí. Můžeme podpořit místní sirotčince, postavit na místě nové, nebo postavit v Sýrii, případně v uprchlických táborech pro děti školy," prozradil pro ParlamentníListy.cz český premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. "Tento plán připravuji a chci ho představit kolegům na vládě. V Sýrii musí být především nastolený mír, aby se Syřané a jejich děti mohli vrátit zpátky domů a začali obnovovat svoji zemi. K tomu potřebují mír, stabilitu a vzdělání. A s tím jim chceme pomoci," doplnil.

"Opřela bych se o znalost místních podmínek, o kterých nás informovala paní velvyslankyně Filipi. I my jsme se v době migrační krize zabývali problematikou takzvaných nezletilých bez doprovodu, což je úplně jiná kategorie, než jsou zmiňovaní sirotci. Paní Šojdrová mohla pomoci a nepomohla odebraným českým dětem Michalákovým v Norsku. Norsko neodpovídá na otázky, které mu sdělil parlament a prezident České republiky a nic se neděje? Parlament České republiky chce znát důvody setrvání chlapců v norské pěstounské péči, proč jsou chlapci rozděleni a jaký je jejich současný stav - cestou velvyslanectví," vysvětluje senátorka, profesí dětská lékařka, Jitka Chalánková. "A odmítnutí žádosti o vrácení dětí matce odůvodněné medializací případu? Právě v tomto a v podobných případech - viz rodina Ladických - můžeme pomáhat a hájit právo na rodinný život, což mezi základní lidská práva bezesporu patří," konstatovala.

"Jsem signatářem prohlášení senátorů, kde je mimo jiné doslova uvedeno: považujeme za samozřejmé, že kritéria pro přijetí by byla stanovena jednoznačně, abychom přijímali skutečné sirotky, především malé děti... A za tím si stojím i nadále. Odmítám ale posun termínu "skutečný sirotek" na "bez doprovodu" a "malé děti" na "nezletilé". Platí to, co jsem podepsal v prohlášení senátorů," objasnil Michael Canov (STAN/SLK), senátor a starosta Chrastavy.

Anketa Jak raději pomoci sirotkům ze Sýrie? Přijmout je k nám, jak chce Šojdrová 2% Postavit jim na Blízkém východě dětský domov se školou, jak chce Babiš 98% hlasovalo: 11777 lidí Ivo Vašíček, bývalý místopředseda Pirátů a krajský zastupitel Jihomoravského kraje. "Jestli je najde, rádi jim pomůžeme v návratu domů, kde mají stoprocentně nějaké příbuzné a tam jim rádi poskytneme podporu," uvedl Pavel Plzák, poslanec hnutí ANO. "Dle mého názoru je myšlenka dobrá, ale pokud by ji opravdu šlo o pomoc dětem. Na ministerstvu vnitra jsou programy, které podobné věci řešily. Stačí je oživit. Jako prostý občan jsem o naší europoslankyni neslyšel čtyři roky. Takže už jen z tohoto prostého postřehu to vnímám jako kampaň před volbami," sdělil Přemysl Mališ, poslanec hnutí ANO. "Po negativní zkušenosti s aktivitou paní europoslankyně Šojdrové v jiné záležitosti jsem k jejím dalším aktivitám skeptický. Nevím, z jakého titulu se v Řecku pohybuje, za koho vystupuje a co tam konkrétně řeší. Obecně si myslím, že nejprve je potřeba postarat se o vlastní sirotky v České republice a potom až o sirotky z cizích zemí. Předpokládám, že v Řecku nejsou tito sirotci v bezprostředním ohrožení," konstatoval další poslanec hnutí ANO Adam Kalous. "Předpokládat, že bude mít nějaký opuštěný sirotek na zaplacení cesty pašerákům, je dle mého mého názoru nesmysl. Další věc je, že o děti k adopci je větší zájem než "nabídka". Paní Šojdrová se "zamotala" do vlastní hloupé exhibice," domnívá se, bývalý místopředseda Pirátů a krajský zastupitel Jihomoravského kraje. "Jestli je najde, rádi jim pomůžeme v návratu domů, kde mají stoprocentně nějaké příbuzné a tam jim rádi poskytneme podporu," uvedl, poslanec hnutí ANO. "Dle mého názoru je myšlenka dobrá, ale pokud by ji opravdu šlo o pomoc dětem. Na ministerstvu vnitra jsou programy, které podobné věci řešily. Stačí je oživit. Jako prostý občan jsem o naší europoslankyni neslyšel čtyři roky. Takže už jen z tohoto prostého postřehu to vnímám jako kampaň před volbami," sdělil, poslanec hnutí ANO. "Po negativní zkušenosti s aktivitou paní europoslankyně Šojdrové v jiné záležitosti jsem k jejím dalším aktivitám skeptický. Nevím, z jakého titulu se v Řecku pohybuje, za koho vystupuje a co tam konkrétně řeší. Obecně si myslím, že nejprve je potřeba postarat se o vlastní sirotky v České republice a potom až o sirotky z cizích zemí. Předpokládám, že v Řecku nejsou tito sirotci v bezprostředním ohrožení," konstatoval další poslanec hnutí ANO

"Bude paní Šojdrová postupovat podle platných zákonů? Adopce v ČR je zdlouhavý proces, klidně na tři roky. Školení, výslechy, psychotesty, ponižování úředníky atd. To se může stát, že sirotci mezitím zplnoletí. Navíc pokud je mi známo, tak o adopci dětí je v ČR velký zájem a právě sáhodlouhý proces způsobuje, že dětské domovy jsou plné. Postavme to jinak: buď budeme přijímat uprchlíky ze Sýrie (včetně sirotků), nebo zrušíme embargo, které EU na Sýrii uvalila. To se vztahuje mimo jiné na ropné produkty, omezení určitých investic, zmrazení majetku syrské centrální banky drženého v EU, atd.," vyjmenovává Karel Krejza, poslanec ODS. "Ekonomika Sýrie je podvázaná, a tím pádem se zpomaluje rekonstrukce země. Kdybychom toto embargo zrušili, jelikož drtivou většinu území stejně ovládá Bašár Asad, nemuseli bychom časem žádné uprchlíky přijímat, protože by se situace v Sýrii snadněji zkonsolidovala. Nehledě na to si myslím, že nejlepším řešením ve vztahu k sirotkům by v tuto chvíli bylo vytipovat přímo v Sýrii rodiny, které by se sirotků ujaly a získaly k tomu finanční pomoc. Pomoc bychom mohli realizovat třeba přes naši ambasádu. Jako jedni z mála zemí máme v Sýrii diplomatické styky, tak toho využijme!" vyzval.

"Paní Šojdrová je europoslankyní, ale ne zástupkyní české výkonné moci. její osobní aktivitu nebudu komentovat," uvedl pro ParlamentníListy.cz poslanec SPD Jaroslav Holík. "Domnívám se, že jde o pouhé populistické gesto paní europoslankyně, dokazující, jak je vzdálená realitě. Jak informoval Poslaneckou sněmovnu předseda SPD Tomio Okamura, syrské velvyslanectví ve svém vyjádření k akci paní Šojdrové sdělilo, že syrský stát je plně kompetentní a schopen se o své občany postarat. Rovněž sdělilo, že adopce syrských občanů do zahraničí není možná. Podle svých zkušeností z oblasti Středního východu vím, se tam ani sirotci v tom smyslu, jak se nám snaží podsunout některá veřejnoprávní média pomocí srdceryvných fotografií, ani nejsou. V místních rozsáhlých rodinách je vždycky dostatek strýců, tet, bratranců atd., kteří jsou povinni se o děti, které přijdou o rodiče, postarat," vysvětlil poslanec SPD Jiří Kobza, který dříve pracoval v Egyptě, Jemenu, Jordánsku a Íránu. "Navíc teze o malých dětech, které přešly dva tisíce kilometrů, plavily se samy po moři, platily tisíce eur pašerákům, je natolik šílená, že jí nemůže věřit nikdo alespoň trochu soudný. Jiná stránka jsou "děti", o jejichž věku můžeme právem pochybovat a které jsou již ve věku odvedenců do armády, navíc mnozí z nich mají jistě i vojenské zkušenosti. Tak tyto "sirotky" v ČR opravdu nechci," dodává a pokračuje: "Celá tato aféra není nic jiného, než arogantní citové vydírání k získání publicity před nadcházejícími eurovolbami. Osobně takový způsob volební kampaně odsuzuji jako nechutný! Pokud by totiž paní Šojdrová chtěla těmto mladistvým opravdu pomoci, pomáhala by jim vrátit se domů, kde je zapotřebí každé ruky k obnově Sýrie, pomohla by jim najít příbuzné a pomohla jim vybudovat jejich domovy. Jenže ona nic z toho nedělá, a tak je vidět, že jde opravdu jen o citově vyděračskou volební kampaň."

