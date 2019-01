„Skončíme na dvou procentech. Politický hřbitov! Ale ne, běž do toho.“ Expremiér, exministři, poslanci, kraje a straníci účtují s Petříčkem, který chce do vedení ČSSD. Silné čtení

ANKETA Ještě před pár měsíci ho téměř nikdo neznal a byl asistentem europoslance Miroslava Pocheho. Dnes je Tomáš Petříček ministrem zahraničí a na březnovém sjezdu ČSSD chce kandidovat na místopředsedu strany. V rozhovoru pro MfD uvedl, že dle něj může být ČSSD moderní levicovou stranou, k čemuž chce přispívat. Neodrazuje ho ani to, že se o něco podobného pokoušel expředseda Bohuslav Sobotka a volební výsledky byly žalostné. "Ale ty porážky nebyly způsobeny tím, že jsme se chtěli stát moderní levicí. Přišly spíš kvůli tomu, že jsme se jí nestaly," domnívá se. ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků (současných i bývalých) ČSSD, co si o tom myslí.

"Práce pana Petříčka na mě působí pozitivně, jeho kroky mi přijdou rozumné. Má své zásadní výstupy, to mám u politiků rád. V tuto chvíli nemám námitek, kdyby kandidoval, a byl bych schopen ho podpořit. Co se týká vize - je třeba dělat sociálně demokratickou politiku s ohledem na to, že to má být politika především pro lidi, kteří se živí poctivou prací a kterých je v této zemi většina. To znamená i lidí, kterým se třeba zrovna nedaří, ale snaží se své osudy zvládat. To si myslím, že je typická sociálně demokratická politika. Nepotřebuje být moderní ani nějak zkostnatělá, měla by být lidem prostě srozumitelná," řekl pro ParlamentníListy.cz donedávna předseda Senátu (nyní místopředseda) Milan Štěch. "Řada z nás ji praktikuje a bylo by dobře, kdyby ji převzalo celé vedení sociální demokracie. Myslím si, že pan Petříček by do toho mohl rozumně zapadat, protože zase v mezinárodní politice je třeba mít zásadní stabilní postoje a řídit se přístupem, který je pro sociální demokracii vlastní a který jsem teď popsal. Takže docela jeho kandidaturu vítám, uvidíme, jestli těch kandidátů bude víc a je dobře, aby bylo možné vybírat ze širší nabídky," dodal.

Milan Štěch ČSSD

"Slušně, ale důrazně."

"V podání Sobotků a Petříčků to volání po nových myšlenkách nahrazuje nové myšlenky samotné. Duté fráze o západním střihu sociální demokracie - to je také momentálně blábol, protože bych chtěl vidět, kterou sociálně demokratickou a socialistickou stranu západní Evropy by chtěl Petříček ukázat jako ten vzor pro dnešní sociální demokracii. Obávám se, že s výjimkou Labour Party - která však podle posledních průzkumů zaostává za konzervativci - tak není v západní Evropě strana, která by byla nějakou výzvou pro českou sociální demokracii," řekl bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek. "Česká sociální demokracie musí jít cestou vlastního unikátního programu a za rok a čtvrt, který uplynul od voleb do Poslanecké sněmovny, se nestalo vůbec nic. Pokud vedení strany obsadí lidé jako Petříček, tak se ani nic nestane," doplnil.

Inspirujme se na Slovensku, to by měl být náš SMĚR

"Liberální sociální demokracie západního střihu, kterými se chce pan ministr Petříček inspirovat jako kandidát na místopředsedu ČSSD, bohužel stagnují a propadají se napříč západní Evropou jedna po druhé. Hledejme inspiraci všude, kde ještě socdem funguje a je úspěšná, nejblíže v nám tolik blízkém Slovensku, to by měl být i náš SMĚR," vysvětlil Michal Hašek, staturární místopředseda ČSSD (2011 - 2013), poslanec (2002 - 2009. 2010 - 2014) a hejtman Jihomoravského kraje (2008 - 2016).

"Myslím, že bychom měli mít stranu pro slušné a pracující lidi, kteří potřebují pomoci nebo povzbudit. Stranu pro potřebné, ne jen pro ty, kteří chodí s nataženou rukou. Stranu, která bude podporovat rodiny s dětmi, aby se rodiče nemuseli strachovat o budoucnost. Stranu, která myslí na lidi, kteří se živí prací a ti se musí mít zásadně lépe než ti, co se rozhodli nepracovat," napsal Tomáš Hanzel, místopředseda Poslanecké sněmovny, v letech 2006 až 2018 primátor Karviné.

"Jsem přesvědčený, že naše politika by měla být zaměřena na podporu pracujících, rodin s dětmi, seniorů znevýhodněných lidí, studentů. Tématy jsou dostupná péče, bezpečnost či vzdělávání. Pokud to je styl moderní levicové strany, tak beru. Naše předchozí politika tomu neodpovídala," vysvětlil pro ParlamentníListy.cz poslanec Ondřej Veselý, bývalý starosta Písku.

Cesta k moderní levici nás dovedla do stavu klinické smrti

"Zde je nutné se vrátit zpátky do historie a podívat se, na jakých základech levicové (demokratické) strany vznikly a po dlouhá léta dobře fungovaly. Základní nosnou myšlenkou těchto stran bylo zastupování zájmů lidí práce, tedy dělníků, řemeslníků či živnostníků, proti zájmům veřejného kapitálu. Karel Marx (a nestyďme se, že z jeho myšlenek levicové strany čerpaly) tvrdil, že "svoboda dělníka je omezena jeho metabolismem", což znamená, že čas strávený činností umožňující zajištění základních životních potřeb se dá vnímat jako čas v nesvobodě, protože daný jedinec nemá na výběr - buď se uživí, nebo umře hlady, žízní, zimou či vším dohromady. Levicově orientované strany proto začaly usilovat o to, aby "čas strávený nesvobodně" nebyl v rámci společnosti rozdělen až příliš nerovnoměrně. Začaly usilovat o zkrácení pracovní doby (tehdy to bylo 14 hodin), o zákazu práce dětí, o skutečnou rovnost lidí před zákonem, o právo na vzdělání, lékařskou péči, o péči o staré a nemocné, o podpoře rodin a o mnoha dalších věcech. To vše mělo vést k důstojnějšímu životu dělníků a zvyšování celkové harmonie (sociálního smíru) ve společnosti," upozornil.

"Jak je na tom ale levice dnes - tedy "nová, evropská, moderní"? Ta omezuje svobodu dělníka nejen metabolismem jeho rodiny, ale také metabolismem obyvatel třetího světa, dále metabolismem jednotlivců a skupin parazitujících na jeho práci. Moderní evropská levice prostřednictvím různých ideologií útočí na dělníkovu rodinu, na způsob života, který převzal od předků a se kterým je spokojený, útočí na zem, kde se narodil a kterou má rád (přiznejme, že Marx se mýlil, když tvrdil, že dělník nemá vlast). Moderní evropská levice (Marcuseho metodou "represivní tolerance") útočí na dělníkovu svobodu slova a tím na svobodu myšlení (myšlenky, které nesmíme říkat, jako by nebyly), moderní evropská levice neuznává rovnost před zákonem, a tak bych mohl pokračovat ještě dlouho...," konstatoval.

"Moderní levice zkrátka dnes likviduje vše, za co bojovala a v co věřila levice stará a "nemoderní". Že to je přehnané tvrzení? V tom případě bych rád připomenul, že náš sociálně demokratický dorost otevřeně a aktivně podporuje proticivilizační revolucionáře z brlohu zvaného Klinika, ve kterém jsou parazitismus a násilí oficiálním paradigmatem. Co k tomu dodat? Snad jen, že je to smutné a že si strana "lidí práce" takový konec opravdu nezasloužila. Rád s panem Petříčkem budu spolupracovat na pokusu o resuscitaci sociální demokracie, avšak ne na její "klinikizaci" - ta totiž neznamená oživení, ale potupnou a zaslouženou smrt. Opravdu nová levice se dnes ve skutečnosti musí vrátit ke kořenům levice staré, které bych mohl shrnout následovně: rodina, práce, bezpečí, svoboda, důstojnost, vlast a tradice. Jestli obnovu naší politiky myslí pan Petříček takto, tak má u mě dveře kdykoliv otevřené. Pokud se k našim kořenům nevrátíme my sami, tak na nich vyroste někdo jiný, protože jde, narozdíl od těch "klinikářských", o kořeny zdravé," uzavřel svůj obsáhlý příspěvek pro ParlamentníListy.cz.

Tradiční témata jsou out, společnost je dnes jinde. Ať jde Petříček do toho!

"Zatím nic. Jsou to jen proklamace a slova. Takže až přijde každý, kdo chce kandidovat do vedení strany, s návrhy, recepty řešení a tématy a odpoví na pokládané otázky, především jak toho chce dosáhnout, sdělím, co si o tom všem myslím. Doposud je to o heslech," uvedl poslanec a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

"Jako dlouholetý sociální demokrat, který má dostatek životních, profesních i politických zkušeností, mám jasnou představu o tom, kam by měla politika a programové priority ČSSD směřovat. A nemyslím si, že je nutné politiku sociální demokracie dělit na politiku pro městské liberály či pro obyvatele venkova. Základem politiky ČSSD musí být zlepšování životní úrovně zaměstnanců, drobných živnostníků, seniorů a rodin s dětmi a pomoc potřebným. Je třeba mít komplexní řešení k řešení problémů dneška a také pro zvýšení spravedlnosti a solidarity v naší společnosti. Sociální demokracie by měla společnost spojovat, a ne rozdělovat," domnívá se Antonín Seďa, bývalý poslanec za Zlínský kraj (2002 - 2017). "A co se týče kandidatury pana ministra, v ČSSD může kandidovat každý její člen, pokud dostane důvěru a nominaci svých spolustraníků. Já jsem vždy preferovat více kandidátů na jakoukoliv pozici, aby si delegáti a členové strany mohli vybírat. Takže mně osobně kandidatura pana ministra Petříčka nevadí," konstatoval.

"Je potřeba nových, mladých rozumných lidí do vedení. A nejen ČSSD. Věřím, že pan Petříček má svůj rozum a nepotřebuje nikoho, kdo by mu našeptával. Ať do toho jde!" sdělil Josef Novotný, bývalý poslanec (2010 - 2017) a hejtman Karlovarského kraje (2008 - 2015).

"Pana Petříčka znám a myslím, že je to nadějný mladý politik, držím mu palce a budu rád, když uspěje. Osobně nejsem vyhraněn, pokud jde o zaměření a zužování levicové politiky," uvedl Jan Mečl, čerstvě znovuzvolený krajský předseda ČSSD v Libereckém kraji.

Je to správné a je potřeba hledět tímto směrem. Reagovat na současnost a uchopit aktuální témata. Ta tradiční jsou out. Troje poslední volby to jasně ukázaly. Společnost je dnes jinde. Tady, stejně jako v Německu. Jinak vymřeme. A co se týče Sobotky, témata měl dobrá, lepší než potom za Lubomíra Zaorálka. Ale nevhodně a nedostatečně zpracovaná," sdělil pro ParlamentníListy.cz bývalý poslanec (2013 - 2017) Lukáš Pleticha.

Odchod do mimoparlamentní opozice sociální demokracii prospěje

"Petříčkův pokus o to, aby už ve volbách do EP ČSSD získala obdobný výsledek jako v komunálních volbách v Praze, asi bude nadmíru úspěšný. Ale následný odchod do mimoparlamentní opozice sociální demokracii prospěje," myslí si bývalý sociálně demokratický ministr a diplomat Jaroslav Bašta.

autor: Oldřich Szaban