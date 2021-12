„Ta na*rala všechny, Pekarová.“ A tím to začíná. Při jmenování Fialy živo

reklama

Po delší době je na světě opět “veřejnoprávní pobouření”. Část novinářské obce (z ČT či Respektu) a politiků se pustili do boje vůči rozhodnutí generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. Ten se rozhodl pro výměnu na postu ředitele zpravodajství. Dosavadního šéfa Jana Pokorného nahradí Jitka Obzinová.

Do akce vstupují přímo i jednotliví řadoví novináři Českého rozhlasu, kteří veřejně říkají, že s personální změnou nesouhlasí. Objevily se i hrozby výpovědí.

Do debaty se dokonce zapojila šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová, což mnozí nesli nelibě a brali to jako politické vměšování do nezávislosti veřejnoprávního média.

“Personální rozhodnutí ve veřejnoprávních médiích by neměla vzbuzovat pochybnosti. Koronavirová krize navíc naplno ukázala, jaké riziko dezinformace představují. Z mého pohledu se ředitel Českého rozhlasu rozhodl pro těžce pochopitelnou změnu,” napsala novopečené předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Na Twitteru ji usadil například známý mediální analytik Filip Rožánek, který se veřejnoprávními médii léta profesně zabývá. “Personální rozhodnutí v médiích veřejné služby mohou být dobrá, špatná nebo úplně mizerná, ale rozhodně nejsou záležitostí pro předsedkyni sněmovny,” vzkázal Rožánek.

Výroky některých dalších politiků z řad budoucí vládní koalice naznačují, že se budou chtít problematikou zabývat hlouběji. Kupříkladu šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že přichází čas na změnu mediální legislativy.

Podle informací ParlamentníchListů.cz se v kuloárech začíná mluvit také o výrazné změně v mediálních radách. Dosavadní opozici a nyní již nové vládní pětikoalici dlouhou dobu leží v žaludku hned několik členů Rady České televize, Rady Českého rozhlasu i Rady ČTK. Mnohým z nich ale mandát končí až za několik let. Co všechno se mohou pokusit s novou vládní většinou ve sněmovně změnit? A jaká vůbec panuje situace ve sněmovně?

To všechno nám popsal matador sněmovních kuloárů. Co se týče řešení situace kolem Českého rozhlasu, bude hodně záležet na tom, zda generální ředitel René Zavoral dokáže sám ustát současný tlak, který na něho vyvíjí vlastní podřízení, řadoví redaktoři.

“Podívejte se, kdo se vůči výměně Pokorného vymezoval. Není to celá pětikoalice, ale jen někteří. Jsou síly v nastupující vládě, které ho podporují. Pouze nesmí povolit. Jinak samozřejmě část sněmovny chce protlačit změnu volby do mediálních rad, aby mohl do výběru mluvit i Senát a podobné nesmysly. Pochybuji, že to má šanci projít. Zdaleka to nepodpoří ani celá pětikoalice, aspoň podle toho, co od některých jejich poslanců slyším. Druhá věc pak samozřejmě je, s jakou tupostí se někteří proti nástupu Obzinové vyjadřují. Co řekla Pekarová, to nemá obdoby. Šéfka zákonodárného sboru se míchá do personálních záležitostí veřejnoprávního média. Může brát zpátečku jak chce, ale buď je tupá nebo ji nedochází, co dělá. Představte si, že by něco podobného v minulosti řekl Vondráček. Ti by ho upálili. Novou opozici oni poslouchat nebudou, ale je nejvyšší čas, aby ty kádrováky někdo z vlastních řad varoval a řekl jim: Tak pozor, takhle vážně ne, miláčci. Raději mlčte. Nikdo soudný nebude nikdy věřit tomu, že bojují za nezávislost ČRo nebo ČT, když mluví do toho, kdo tam má být v jaké pozici,” konstatuje náš dobře obeznámený zdroj.

Hodně živo podle něho může být i kolem České televize. “Dvořák kudy chodí, tudy lobbuje za navýšení koncesionářských poplatků. No chápete to? Lidi nemají peníze, aby zaplatili základní zálohy na energie, ale zvýšíme jim poplatky? Chci vidět toho sebevraha, který to začne hájit. Ale vzhůru do toho, jen ty poplatky zvyšte, ale už je pak nebude rozdělovat Petr Dvořák. Zhuštěně řečeno, část pětikoalice se třese na to, jak konečně vybojují tu Českou televizi a rozhlas “zpět”. Což v překladu znamená, že to bude propaganda v jejich zájmu, což s nezávislostí a objektivitou nemá společného vůbec nic. Chtějí si to totálně podřídit a pojistit, dostávají infarktové stavy z toho, že tam můžou pracovat lidi, kteří svět vidí jinak než oni. Jestli se jim to může podařit dotáhnout? Možná jo, ale v takovém případě hodně štěstí, protože tím prohráli příští volby. Prezidentské i sněmovní,” shrnuje zdroj redakce z parlamentních kuloárů dění a nálady kolem veřejnoprávních médií.

Pokud jde o atmosféru ve sněmovně jako takovou, je to ještě daleko horší. “Madam Pekarová to tady šéfuje měsíc a podle toho, co říkají poslanci ze všech strach, každý další den ve funkci dokazuje, že nejenže neměla na to řídit ministerstvo, ale nemá ani na to řídit sněmovnu. Její práce a úspěchy jsou čtyři. Koupila si nové šaty nebo kostýmky a k tomu ladící botičky, sundala jednu českou vlajku z budovy a pověsila místo ní prapor EU a dokázala tu nas*at úplně všechny. Tady ji nenávidí všichni, policií počínaje a uklízečkami konče. Úctyhodný výkon za pouhý měsíc. A ta čtvrtá věc? To se podržte. Nechala do předsálí nainstalovat obří portrét Václava Havla, vypadá to jako oltář nějaké sekty. Když to tam přinesli, málem se u toho stála fronta jak u rakve a ti skautíci z části pětikoalice se k tomu chodili sklánět a fotit. Bizár prostě. Nemám rád, když někdo říká, co by nějaký nebožtík řekl dnes na to a to nebo jak by se zachoval, ale obávám se, že by s touhle skvadrou vyrazil dveře. Jestli tahle koalice vydrží do konce, bude to největší zázrak lidských dějin,” dodává náš protřelý sněmovní zdroj.

