„Vy to nevíte, nevidíte?!“ První interpelace Petra Fialy. Schillerová nastoupila zostra

„Naše země je stále v rozpočtovém provizoriu. Od vašeho ministra financí Stanjury, ale i od vás jsme byli opakovaně ujišťováni, že rozpočtové provizorium nebude mít v podstatě žádné dopady. Já jsem opakovaně upozorňovala, že s rozpočtovým provizoriem nastanou obrovské problémy, a teď se má slova potvrzují. Každý den se na mě obracejí lidé, ale i nejrůznější instituce, na které má rozpočtové provizorium zásadní dopad. A neustále se objevují nové a nové informace, co v rozpočtovém provizoriu není možné. Kde se marně čeká na slíbené či na schválené finance. Jednou je to zaplacení zálohy léků na covid, jindy je to omezení vyplácení dotací směřujících na renovaci památek, ale problém, jak jistě víte, bude i s čerpáním dalších a dalších dotačních titulů. Konkrétně obrovský problém jsou covidové programy,“ poznamenala Schillerová ve své interpelaci. Zajímalo ji, jak dlouho bude rozpočtové provizorium trvat.

„Ale proč tady máme rozpočtové provizorium? To je důležité si říct. Tady byl připraven rozpočet předcházející vládou, paní ministryní financí Alenou Schillerovou a vládou Andreje Babiše, který je pro Českou republiku z hlediska zájmů jejích občanů nebezpečný a nepřijatelný. Čeští občané, české firmy čelí historicky vysoké inflaci, na občany dopadá drahota, ekonomové se shodují v tom, že inflace je z velké části, nebo zhruba z poloviny, způsobena nezodpovědným hospodařením minulé vlády. Tím, že se rozhazovaly peníze, které jsme si museli půjčit. A pokud chceme tuto drahotu zkrotit, pokud chceme pomoci lidem, neznehodnocovat jejich peníze, tak vláda s tím musí něco udělat a musí začít šetřit. A my jsme zdědili návrh rozpočtu s dalším obrovským schodkem a já nechci, abychom tady měli, a nemůžeme si dovolit, abychom tady měli rozpočet se schodkem 377 miliard korun, nebo jak to bylo. My musíme ten schodek dostat pod 300 miliard korun, abychom dokázali zkrotit inflaci. A to je důvod, proč tu máme rozpočtové provizorium. Minulý rok schodek 420 miliard korun. A teď máme jít do takového deficitu? To nemůžeme! Protože bychom občanům znehodnotili peníze, zdražovalo by se dál – a tohle prostě nechceme. Ten rozpočet je špatný jak pro občany, tak pro Českou republiku jako celek,“ dodal Fiala.

Rozpočtové provizorium podle něj běží do konce března, probíhají intenzivní jednání o rozpočtu. „Jsme připraveni projednat rozpočet ve vládě začátkem února. V první polovině února, takže bychom ho následně mohli předložit Poslanecké sněmovně. Pořád platí náš cíl, že nový rozpočet by měl začít platit nejpozději od 1. dubna,“ míní Fiala.

Schillerová následně Fialovi poděkovala, dodala však, že se nic nového nedozvěděla. „Kdy se dočkají podnikatelé covidových programů? Neříkejte, že nevíte o jejich stížnostech, že nevíte o celé řadě výstupů v mediálním prostoru, že jsou postiženi podnikatelé, že nevíte o tom, že by v centru Prahy, že nevidíte poloprázdné restaurace. Že má problémy kultura, divadla,“ doplnila další otázku Schillerová.

Fiala se úvodem své další odpovědi bránil, že Schillerové odpověděl na to, na co se jej ptala. „Pokud jde o kompenzace, tak některé programy běží, my jsme celý Antivirus nezastavili, to přece dobře víte, ale přerušili jsme, pozastavili jsme Antivirus B, právě z důvodu otázky, která se vůbec netýká rozpočtu a rozpočtového provizoria, ale efektivity těch dotací a potřebnosti těch dotací, a to jsme projednali i se sociálními partnery,“ zmínil dále Fiala. Podle jeho slov nyní debatují o tom, jak nejlépe účinně pomoci těm, kteří byli postiženi některými rozhodnutími. „Například to jsou zákazy vánočních trhů,“ poukázal Fiala.

