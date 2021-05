Donutit lidi k očkování... To neměla říkat! Oheň na střeše. Politici ve varu ze slov viroložky od Smejkala

reklama

Členka známé neoficiální poradní Mezioborové skupiny pro epidemické situace a viroložka Ruth Tachezy vystoupila v nedělních Otázkách Václava Moravce, kde se mimo jiné probíralo očkování proti covidu-19. Tachezy v souvislosti s tím konstatovala, že vakcín již budeme mít dostatek, ale problém bude DONUTIT občany k tomu, aby se očkovat nechali.

„My určitě navrhujeme vlastně v souladu s Českou vakcinologickou společností, protože ty nové poznatky ukazují, že po prodělaném onemocnění a jedné dávce vakcíny máte vlastně nejvyšší hladiny protilátek, i tedy je to v té složce v té buněčné odpovědi, protože ty protilátky nejsou jediná ochranná složka. A samozřejmě tam je namístě prodloužit podání té druhé dávky třeba na těch 180 dní, jak doporučuje Česká vakcinologická společnost, a to je naprosto relevantní a my se v tom shodujeme, si myslím, bez problémů, ale podání druhé dávky je naprosto jednoznačně nutné,“ mínila Tachezy.

Podle ní by toto bylo namístě, pokud by byl nedostatek vakcín. Ale to dle viroložky už také nebude. „Myslím si, že to za chvíli nebude taky náš problém, že těch vakcín bude dost a problém bude donutit lidi, aby se očkovali,“ pravila Tachezy. Václav Moravec použití slova „donutit“ nerozvíjel a dále se soustředil na myšlenku odložení druhé dávky u těch, kdo nemoc prodělali.

Redakce se v rámci anketní otázky obrátila na české politiky, nakolik je v souvislosti s vakcinací proti covidu-19 vhodné mluvit o donucení, když premiér Babiš již dávno jasně konstatoval, že očkování je dobrovolné.

“Doufám, že mínila situaci, nikoliv vládu. Bohužel v této zemi se vyžíváme v zákazech a rozkazech,” uvedl čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Podle místopředsedy ODS a europoslance Alexandra Vondry není žádné nucení na místě. “Není nutné je nutit, ale v klidu vysvětlovat a přesvědčovat. Ke kolektivní imunitě by mělo stačit nějakých 70 - 75 procent naočkovaných lidí,” řekl.

“Naočkovat bezpečný podíl populace je nezbytnou podmínkou naší společné bezpečnosti. Samozřejmě by to některým lidem vyhovovalo, aby nikdo nesměl dlouho vycházet mezi lidi a byl terčem manipulace, ale to není svět, ve kterém chce většina lidí žít. Paní doktorka použila poněkud necitlivé slovo, protože očkování je dobrovolné, ale přesvědčit aspoň tři čtvrtiny lidí o důležitosti očkování je potřeba. Babička se nebude bát, že ji ohrozí další mutace a zaměstnanci nebudou jen na home office a nuceni nosit respirátor v kontaktu s kolegy a přáteli,” míní šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Poslanec ANO Patrik Nacher je přesvědčen, že výroky o nucení spíš lidi odradí. “Tak na první dobrou mě u podobných prohlášení napadá - dobré zboží se chválí samo. A funguje to logicky i opačně. Všechny snahy někoho k něčemu donutit mohou způsobit pravý opak - lidé si budou klást otázky, proč se tak děje, co je za tím, proč se stejná energie nevěnuje lékům apod. Takže za mě jsou podobné výroky medvědí službou pro očkování,” má jasno.

“K očkování nelze nikoho nutit, anebo dokonce podmiňovat očkováním účast na aktivitách, které byly před rokem normální. Vakcíny pro praktické lékaře stále nejsou a aktuálně 261 tisíc lidí, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, nyní čeká na očkování u svých praktických lékařů. To je chyba této vlády, která slepě spoléhala na vakcíny ze strany EU. Zároveň odmítám i evropský covidpas, který má rozdělovat lidi na očkované a neočkované. Důvody proto nenechat se očkovat mohou být u každého různé, a to musí tato vláda ANO a ČSSD plně respektovat,” reagoval poslanec SPD Radovan Vích.

Nutit rozhodně nikoho nemá smysl ani podle místopředsedy KDU-ČSL a europoslance Tomáše Zdechovského. “Lidé musí pochopit, že pandemie corona viru nikdy neskončí, pokud většina naší populace nebude mít protilátky. Osobně jsem byl pomáhat v nemocnici a v sociálních službách v době pandemie. Přál bych každému, aby to tam zažil. Pak by se asi na očkování díval jinak,” sdělil.

“Možná, že paní Tachezy to prominou, ale zákonem něco takového nařídit nejde. A už vůbec ne pod zákonnou normou. Žel se budou používat skutečné nátlakové kroky i mimo zákon, například problémy s cestováním,” upozorňuje místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip.

Podle poslankyně hnutí ANO Barbory Kořanové mohl být výrok Ruth Tachezy myšlen jinak. “Show pana Moravce nesleduji, protože si nerada kazím víkend, takže neznám kontext, každopádně očkování má být dobrovolné. Otázkou je, zda to mělo být myšleno tak, že očkovaní má být vynucováno. Nemyslím si. Já jsem příznivcem očkování, protože ho považuji za jedinou cestu z krize, a proto i všechny občany České republiky prosím, aby se očkovat nechali,” sdělila nám poslankyně.

“Není na místě mluvit o donucení. Očkování musí být dobrovolné,” řekl místopředseda hnutí STAN a poslanec Petr Gazdík.

Podobně to vidí i lidovecký poslanec Pavel Bělobrádek. “Nutit občany nepůjde. Bonifikovat očkované a ty, u kterých je kontraindikace, ano,” odpověděl někdejší vicepremiér.

Mluvit o nucení k očkování není na místě ani podle poslance ČSSD a lékaře Jiřího Běhounka. “Od začátku byla deklarována dobrovolnost, tak není možné nikoho nutit,” je si jistý exhejtman Vysočiny.

“Je to úplně jinak. Nebezpečím pro společnost nejsou nenaočkovaní občané, nýbrž členové samozvané partičky, co si říká MeSES, kupříkladu právě paní Tachezy, kteří zvysoka kašlou na naše občanská práva. Žádná epidemie, natož pandemie už v České republice dávno není. Ale tihle pseudoodborníci, po kterých by jinak ani pes neštěkl, si z covidu udělali super kšeft. Právě v jejich zájmu je, aby neustále přitápěli pod kotlem. Trikolóra nebojuje ani proti očkování, ani za očkování. Od prvopočátku říkáme, že to má být svobodné rozhodnutí každého z nás. Ostatně něco podobného říkali i mnozí další politici včetně těch vládních. A tak se ptám, co se změnilo, že tady jakási paní, kterou nikdo nikdy nikam nezvolil, vykřikuje, že bude lidi k něčemu NUTIT? Od Babišovy vlády je to zločin, že něčemu takovému přihlíží, ba dokonce že to umožňuje,” reagovala předsedkyně Trikolóry a poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková.

Nutit někoho k očkování je podle poslance ODS Karla Krejzy velmi nešťastný termín. “Motivovat rozhodně. Odmítání očkování z jiných než zdravotních důvodů je sobecké a nezodpovědné. Je třeba ale lidi přesvědčit. Dlouhodobě přeci nechceme žít v lockdownech. Očkování mnohokrát zachránilo lidstvo před velkými problémy. Odmítače příliš nechápu,” řekl nám Krejza.

“Stále se říkalo, že očkování bude dobrovolné a tak to musí zůstat. Na neočkované nesmí být vyvíjen ani jiný nátlak formou zákazů či restrikcí. Státní donucení zavání totalitarismem. Paní viroložka by si měla dát studený obklad,” vzkázal poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

