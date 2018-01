Dublin IV ve sněmovně: Potopí to celou Evropu! varoval Okamura. Ale TOP 09 a Piráti to viděli jinak

Na dnešek si Sněmovna dodala do svého plánu schůze diskusi o změně azylové politiky EU a o revizi tzv. dublinského protokolu, který se nazývá Dublin IV. S iniciativou zařadit tento bod přišlo hnutí SPD Tomia Okamury. Podle Okamury návrh reformy totiž vede k omezení suverenity členských států EU. Na začátku jednání ovšem někteří poslanci vůbec nevěděli o jakém materiálu to mají vlastně jednat. „Jde o materiál z Evropského parlamentu, nebo z Evropské rady?“ tázali se například. Podle toho také vypadaly jejich debaty. „Víte vůbec, že odmítáte Dublin jako celek, kde je vracení migrantů rychlejší?“ otázal se pak poslanců z SPD jeden z diskutujících.

O co vlastně v revizi tzv. dublinského protokolu jde? Volně řečeno – na státech, které nezvládají ochranu vnějších hranic, spočívá břemeno péče o uprchlíky a migranty, kteří se k nim přebrodí mořem. To s sebou ale nese nejen finanční, ale také administrativní a jinou zátěž, která plnou silou dopadá na bedra několika států, dnes je to hlavně Itálie. Řešením podle Evropské rady má ale být tzv. Dublin IV, který omezí zodpovědnost prvních států a za pomoci automatického mechanismu ji přenese na jiné státy EU, které ale ochranu vnějších hranic zajistit ani ovlivnit nemohou. Vyjednávání o Dublinu IV vede švédská europoslankyně Cecilia Wikströmová z Liberální lidové strany.

Podle některých poslanců je ale Dublin IV až extremistický. Počítá totiž s trvalým alokačním mechanismem, který by se neaktivoval pouze v krizi, jaká byla například v roce 2015, ale fungoval by permanentně.

Před debatou o navrhované reformě azylového systému byla schůze Sněmovny na hodinu přerušena. Přestávku si vyžádali lidovci. Jednání dolní komory pokračovalo od 10:50. Poté promluvil například exministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

„Když jsem jezdil na Evropské rady, tak jsme říkali, že nám nevadí, pokud přijde syrská žena se třemi dětmi, pokud přijde potřebný člověk. Postaráme se o něj. Ale mně prostě vadí, pokud sem proudí mladí lidé, mladí muži, bez jakékoli kontroly. A když se podíváte na ten minulý stav, tak pouze zhruba 30 procent lidí, kteří protekli Evropou, prošli z Řecka do Švédska, bylo zaevidováno. A to se musí změnit. Ochrana společného schengenského prostoru je cesta k tomu, abychom byli schopni eliminovat bezpečnostní rizika,“ uvedl například.

„K těm věcem, že jsou tady betonové zátarasy... Cesta určitě není, že budeme strašit veřejnost. Cesta určitě není, že zavřeme hranice České republiky. Já jsem v roce 1988 mířil do Spolkové republiky Německo a nepřál bych svému synovi ani žádnému českému mladému chlapci nebo dívce, aby měli samopal u hlavy z jedné strany a psa ze strany druhé. Braňme společný schengenský prostor a nenechme si vzít svobodu pohybu a svobodu osob,“ podotkl dále Chovanec ve svém vystoupení.

„Dnes řešíme podvod, který má zbavit Českou republiku rozhodnutí, kdo bude žít na jejím území. Tento podvod se jmenuje modifikace neboli revize Dublinského protokolu a jde o změnu azylové politiky v rámci Evropské unie,“ zdůraznil před exiministrem v úvodním slově předseda poslanců SPD Radim Fiala.

Chybu už nesmíme opakovat!

Uvedl, že Dublin IV musíme rázně odmítnout. „Teď brečíme nad tím, co jsme si sami schválili v podobě Lisabonské smlouvy. Tuto chybu prostě už nesmíme opakovat. Musíme říci jasné ne! Prostě to nebudeme respektovat. A nejsme sami. Polsko, Maďarsko a zřejmě i další země budou mít v této věci jasný názor. Musíme se postavit na jejich stranu a neuhnout. Česká republika není žádná multikulturní provincie. Je to národní stát a je to dědictví, které máme opatrovat a ochraňovat,“ podotkl.

Po něm i většina jiných poslanců z SPD Dublin IV rázně odmítla, i když někteří připomínali, že vlastně bez toho, aniž by se vědělo, o jakém materiálu, o jakém dokumentu vlastně jednají. To, že poslanci vlastně vůbec nevěděli, k čemu mají zaujmout stanovisko, dokladovala slova Jany Černochové z ODS.

„Já bych poprosila ministra vnitra, aby kolegové z SPD, kteří tady zastávají nějaký názor, co všechno bude mít pro ČR dopad, když se přijme Dublin IV, nám tu problematiku vysvětlil. Můžeme si tak ušetřit některé příspěvky,“ řekla.

Lidovec Ondřej Benešík jako předseda výboru pro evropské záležitosti ale na to uvedl, že pokud by měla reforma evropského azylového systému stát na tom, že se zrychlí vracení migrantů, tak to bude jen dobře. Ale pokud tam budou další věci, jako například, že se ochrana vnějších hranic přenese na jiné státy EU, tak to je špatně. „Není to černobílé a my tak nevíme, o čem tady vedeme debatu,“ podotkl Benešík.

I on ale zdůraznil, že by bylo fajn, kdyby poslanci věděli, k čemu mají vlastně dnes zaujmout stanovisko. „Myslím si, že před začátkem diskuse by bylo dobré, aby nám předkladatelé vyjasnili, o kterém návrhu se budeme bavit, jestli se budeme bavit o návrhu Evropského parlamentu, nebo o návrhu Evropské komise, který se momentálně projednává v Radě. To jsou dva poměrně odlišné návrhy. A pokud se tady máme bavit sofistikovaně, tak bychom potřebovali od předkladatelů vědět, o kterém návrhu se bavíme,“ pronesl.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura sdělil, že debata o revizi Dublinských dohod, které se týkají udělování azylu migrantům v Evropě, by měla mít na základě návrhu Evropské unie několik rovin. Ovšem naznačil, že ty jsou pro ČR nepřijatelné. „Protože popravdě řečeno jde jen o vrcholek ledovce, který jednou potopí celou Evropu,“ zdůraznil.

Šéf poslanců SPD Radim Fiala ale vysvětlil, že v podrobné rozpravě chce navrhnout usnesení, kterým by Sněmovna vybavila premiéra Andreje Babiše při jeho cestě do Bruselu.

„Aby tam jasně zazněl názor české Poslanecké sněmovny, české části českého Parlamentu, aby nikdo, ani pan Juncker ani nikdo jiný nemohl říci, že je to jen názor pana premiéra v demisi, nebo že na tento názor nemusí brát ohledy. Proto jsme toto jednání vyvolali a proto chceme, abychom dnes přijali usnesení, které bychom prostřednictvím pana premiéra poslali do Bruselu,“ dodal.

Pirát Mikuláš Peksa, místopředseda výboru pro Evropské záležitosti kromě jiného přednesl, že si přečetl návrh toho usnesení, ale je z něj prý zklamán.

„Protože to přesně navazuje na tu předchozí tradici, kterou česká a evropská politika měla v minulých letech. My se tady jasně negativně vymezujeme vůči nějakému konkrétnímu mechanismu, který Evropská komise předkládá, ale zároveň nenabízíme žádnou konstruktivní alternativu. To bohužel není možné,“ zdůraznil.

Poslanci před polední pauzou ale debatu o Dublinu IV utnuli bez toho, aby k němu zaujali nějaké stanovisko. K tématu se vrátí po polední pauze.

autor: Olga Böhmová