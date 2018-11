Jediní nositelé pravdy a ostatní jsou pitomci. Na 50 sirotků stát peníze má, na občany ČR ne?! Stali jsme se vystrašenými sobci... Češi odmítli uprchlíky ve své zemi a nastoupili Foldyna, Schwarzenberg a mnozí další

Počet obyvatel České republiky, kteří odmítají přijímání uprchlíků, se podle nejnovějšího průzkumu společnosti CVVM zvyšuje. Jak uvedl portál iDnes.cz, 68 procent lidí zastává názor, že by naše země vůbec uprchlíky přijímat neměla. Server konstatuje, že toto číslo je téměř na historickém maximu.

Počet Čechů, podle nichž by Česká republika měla uprchlíky nejen přijímat, ale nechat je zde natrvalo usadit, je zanedbatelný. Myslí si to pouhá dvě procenta dotázaných. 24 procent lidí se domnívá, že by bylo možné migranty přijmout pouze do doby, než se budou moci vrátit zpět do své vlasti.

ParlamentníListy.cz oslovily poslance a senátory napříč politickým spektrem s dotazy, jak se k uvedeným výsledkům aktuálního průzkumu staví, čím si tento obecný český postoj vysvětlují a zda může být způsoben i nedávnou aktivitou europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), která by ráda do naší země dostala několik desítek syrských sirotků.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na dotaz redakce nereagoval.

Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka si Češi zachovali zdravý rozum. “To znamená, že nesouhlasí s přijímáním ekonomických migrantů z kulturně nepřátelského prostředí a zároveň přispívají na pomoc uprchlíkům v zónách konfliktů. A to je mnohem cennější a užitečnější než ideologická vítací kultura,” míní prezidentův mluvčí.

“Aktivita paní Šojdrové, která je celkově nemorální, protože zneužívá k politikaření děti, má ale přece jenom jedno pozitivum. Vyvolala zájem o další pomoc v místech konfliktů. Konkrétně v Sýrii, kdy se vážně uvažuje o výstavbě celé řady zařízení na pomoc potřebným. Shrnuto, Češi rádi pomáhají tam, kde je to opravdu třeba, a zároveň vědí, že přijímání migrantů z cizí a netolerantní kultury není správnou cestou,” je přesvědčen Ovčáček.

Předseda KDU-ČSL a bývalý vicepremiér Pavel Bělobrádek byl ve své odpovědi stručný. “To je otázka na sociologa, nepřísluší mi spekulovat,” napsal redakci.

Rekordní počet Čechů odmítajících uprchlíky je podle šéfa poslanců Pirátské strany Jakuba Michálka dán tím, že se velká část lidí obává, že uprchlíci by si žili na jejich úkor. “Nemyslím si, že to je aktuální, protože uprchlíci chtějí do bohatých států a Česko přijímá spíš Ukrajince. Pro průzkum je rozhodující mediální vděčnost tématu. Je vědecky prokázáno, že lidský mozek vnímá intenzivněji strach a negativní emoce, takže je to ideální téma pro média honící čtenost, aby vydělala na inzerci,” řekl pro ParlamentníListy.cz Michálek.

“Myslím, že úsilí paní Šojdrové a dalších, kteří hodlají na každém svém šlechetném kroku po nadpozemských výšinách trousit zaostalým Čechům všeobecné dobro, štěstí, pravdu a lásku (to vše samozřejmě právě na účet zaostalých Čechů), přispěla k naší nechuti přijímat uprchlíky pouze okrajově,” sděluje místopředseda ČSSD a místopředseda sněmovního Výboru pro obranu Jaroslav Foldyna.

Lidé podle jeho slov moc dobře vědí, že neexistuje jediná evropská země, kde by přijímání migrantů vedlo k něčemu dobrému. “Myslím k něčemu dobrému pro původní obyvatelstvo. A tak nechtějí opakovat cizí chyby. Multikulturní fanatici takovému chování říkají xenofobie, nesnášenlivost a kdovíjak ještě, já takovému chování říkám zdravý rozum. To, že je jeho používání u nás zjevně rozšířenější než ve většině západoevropských zemích (kde vítají uprchlíky květinou a v případě násilí z jejich strany radí obětem, aby si je drželi na délku paže) má jistě mnoho důvodů,” míní Foldyna.

“Za dobu, kdy jsme žili pod cizí nadvládou, jsme se zřejmě naučili nedůvěřovat vznešeným slovům vrchnosti a místo toho používat vlastní hlavu. Zkušenost se životem v totalitě tuto schopnost pravděpodobně ještě posílila. Důvodů samozřejmě bude víc a určitě by stálo za to pokusit se je pojmenovat všechny. Dnes je v určitých kruzích módní nahlas a pateticky deklamovat, jak moc jsme špatní, zaostalí, hloupí, nesnášenliví, zlí, xenofobní a kdovíjací ještě, ale to já odmítám. V dějinách jsme totiž zatím jednoznačně obstáli. Pořád tady jsme, máme svoji zem, svoji řeč, svoji víru, svůj způsob života a máme vůli si toto vše zachovat. Je mnoho národů, které totéž už říci nemohou, protože si svoji zem nechaly ukrást. Než aby se to stalo i nám, tak radši buďme zaostalí, hloupí, zlí, xenofobní, nesnášenliví a kdovíjací ještě. Tedy na závěr, buďme solidární a zabraňme ozbrojeným konfliktům, naše solidarita nemůže končit pokusem o sebevraždu vlastních občanů, vlastního národa,” dodává místopředseda ČSSD.

Čestný předseda TOP 09 a exministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg celou věc vidí podstatně jinak. “Stali jsme se vystrašenými sobci, k čemuž naši politici vydatně štvou. Zaplať Pánbůh za Šojdrovou,” sdělil pro ParlamentníListy.cz Schwarzenberg.

“Předvolební kampaň paní Šojdrové, postavená na citovém vydírání, nemá nic společného s tím, že čeští občané neztratili zdravý rozum,” říká ostře místopředseda zahraničního výboru sněmovny a poslanec SPD Jiří Kobza. “Odpor proti bezhlavému a nekontrolovanému přijímání nelegálních migrantů vyplývá jednak z toho, co páchají v zemích západní Evropy a jednak z toho, že kdo chce žít v ČR, musí dodržovat české zákony a respektovat české zvyky. Česká veřejnost se nebude přizpůsobovat např. islámu, dětským manželkám, polygamii, násilí na ženách ani dalším jevům podle šariji. Český odpor proti nelegální imigraci je dán pudem sebezáchovy a bojem o budoucnost našich dětí. Jde o naprosto legitimní poselství vládě, novinářům i aktivistům, že nakonec bude mít rozhodující slovo občan,” míní.

Exministryně školství a místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová si je jistá, že Češi jsou solidární, demokratický a snášenlivý národ. “Pomohli jsme v minulosti válečným uprchlíkům z Řecka i Jugoslávie. Odmítavý postoj si vysvětluji obavou a strachem, který se mezi lidmi rozšířil, že uprchlíci mohou oslabit jejich životní jistoty a kulturu. Možná je posílen opakovanou špatnou zkušeností Čechů ze zásahu zvnějšku od cizích mocností (1938 nebo 1968) a původní představou povinných kvót. Bude těžké změnit postoj lidí, ale měli bychom se o solidaritu s válečnými uprchlíky, zejména ženami a dětmi snažit. Je to lidskost, která Čechům byla vždy vlastní,” má jasno Valachová.

“Motorem neochoty je pouze obava z budoucnosti. Nedivím se lidem, že se bojí, protože ten nekritický rektální alpinismus předváděný hlavním proudem médií se zcela logicky pod tíhou reálných informací musel odhalit. Protože nic není černobílé a ani stokrát opakovaná lež není dlouhodobě udržitelná pravda,” uvedl poslanec a místopředseda sněmovního klubu KSČM Leo Luzar.

Poslanec SPD a místopředseda evropského výboru Poslanecké sněmovny Lubomír Volný se domnívá, že výsledek průzkumu s poslední aktivitou paní Šojdrové vůbec nesouvisí. “Tyto výsledky potvrzují dlouhodobé názory absolutní většiny české společnosti, které se promítly již v parlamentních a prezidentských volbách. Hnutí a strany, které se veřejně vyslovily proti masové imigraci, získaly velmi výrazné plusové body a všichni, kteří ji naopak podporovali, se ocitli na hranici volitelnosti. I Piráti, kteří jsou celkově proimigrační, musí o tomto svým voličům lhát tichem, a prezidentský kandidát Drahoš se musel proti pravdivým informacím, že je proimigrační, velice silně ohrazovat, protože moc dobře věděl, že v dnešním Česku je veřejná podpora masové imigrace politickou sebevraždou,” sděluje Volný.

“Takže se v žádném případě nejedná o náhodný výsledek způsobený kampaní paní Šojdrové. Ten důvod, proč takto česká společnost, uvažuje je velmi jednoduchý. Nemáme většinově vymyté mozky “Liberálně demokratickou” proimigrační mediální kampaní. Uvažujeme logicky, reálně, zapojujeme rozumov a nikoliv emoční centra a nehodláme opakovat naivistické chyby našich západních sousedů. Nehodláme se nechat přepadat, vraždit a znásilňovat v našich ulicích jen proto, že budeme hloupí,” dodal Lubomír Volný.

Za výsledkem průzkumu je zdravý selský rozum. Alespoň je o tom přesvědčen senátor za ODS Tomáš Jirsa. “Národ vidí problémy, které přináší migrace z islámského světa zemím západní Evropy. Není důvod tyto problémy zatahovat i do České republiky,” řekl serveru ParlamentníListy.cz Jirsa.

Poslankyně za SPD Tereza Hyťhová uvedla, že tento postoj českých občanů ve věci odmítání přijímání uprchlíků je naprosto pochopitelný. “Jelikož v České republice máme plno dětí, které vyrůstají v dětském domově, nebo v jiném obdobném zařízení, máme zde také handicapované děti, nebo těžce nemocné děti. O tyto děti a občany se stát musí primárně postarat. Každý týden za mnou chodí do poslanecké kanceláře lidi, kteří jsou zklamáni z výše starobního, nebo invalidního důchodu a žádají mě o pomoc. Jak těmto lidem mám vysvětlit, že na 50 syrských sirotků stát peníze má na úkor občanů ČR? Myslím, že by se paní europoslankyně měla primárně zaměřit na problémy českých občanů a obhajovat v europarlamentu zájmy České republiky,” uvedla poslankyně SPD z Ústeckého kraje.

“Jsem přesvědčen, že uvedené číslo je silně podhodnoceno, ostatně jako ostatní výzkumy CVVM. Já si myslím, že to číslo reálně osciluje okolo 85 procent, protože řada lidí se to i bojí vyjádřit. Ten trend je jasný. Globalizace v rukách novodobých neomarxistů, kteří se snaží pod taktovkou Macrona a Merkelové vytvořit společně s nezvládnutou a trvalou ilegální imigrací z EU jeden nadnárodní superstát. Lidé již dávno prozřeli z polistopadové euforie o slibech o lepších zítřcích. Je potřeba obnovit hraniční kontroly, důsledně uplatňovat návratovou politiku neúspěšných žadatelů o azyl, investovat do konkrétních projektů v zemích, které ilegální imigranty generují a hlavně nulovou tolerancí ilegální imigrace. A co se týká europoslankyně Šojdrové, tak to je pouze bublina jejího vlastního PR před volbami. Máme přeci dost vlastních nezaopatřených dětí,” sděluje další z poslanců SPD Radovan Vích, místopředseda Výboru pro obranu.

"Domnívám se, že nešlo o aktivitu paní Šojdrové ohledně sirotků, důvody jsou mnohem hlubšího rázu. Například také jde o reakci na neschopnost evropských struktur řešit problém migrace komplexně. Určitě jsme schopni a ochotni podat pomocnou ruku všem, kteří pomoc zásadně potřebují, nikoliv však osobám porušujícím platnou legislativu či nejsou schopny přijmout za své naše bezpečnostní, historické, kulturní a sociální společenské vzorce," uvádí místopředseda sněmovního Výboru pro bezpečnost a poslanec ODS Pavel Žáček.

"Není to vinou aktivity paní Šojdrové, bylo by laciné to tvrdit. Je to medvědí službou všech aktivistů a neziskového sektoru a jediných nositelů pravdy, co nám neustále říkají jeden správný nazor, a pokud má někdo nejaký jiný, bývá označován nebo i ostrakizován. Ať už z toho, že má názory zastaralé, zpátečnické, xenofobní, sobecké, nesnášenlivé atd. Lidé v průzkumu spíše vyjádřili nesouhlas s tímto, než že by nechtěli pomoct. Pokud srovnáme průzkum a realitu, když je někde třeba nějaká přírodní katastrofa, Češi jsou jedni z prvních, co pomáhají, vytvářejí sbírky a další aktivity. Ať už to je u nás, v sousední zemi nebo kdekoli jinde. Češi v tomto chtějí pomáhat a pomáhají. V momentě, kdy se toto téma a migrační krize řeší tímto černobílým pohledem, že existuje jeden správný názor, lidé tímto způsobem vyjadřují nesouhlas a nedivím se jim. Ilustruje to, že když někdo moc tlačí na pilu, nemá nic a lidem dojde trpělivost. Nebudu zvyšovat napětí a jmenovat, ale existují média, co vše prezentují pouze jednostranně a lidé s tím pak nesouhlasí, přestože by jinak pomáhali. Průzkum je horší než skutečnost a spíš to ilustruje naštvání na mainstreamový pohled na černobílý svět, kde existují jediní nositelé pravdy a ostatní jsou pitomci. Lidé pochopitelně nechtějí být označováni za pitomce," uvádí poslanec ANO Partik Nacher.

autor: Radim Panenka