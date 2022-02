Koalice sebrala Okamurovi slovo silou. Ten křičel Fialovi do tváře: Nejste chlap, jste srab!

Poslanec Tomio Okamura (SPD) se, seč mu síly stačí, snaží ve Sněmovně obstruovat a zabránit tak jednání o novele pandemického zákona. Řečnit měl v plánu do konce jednacího dne, tedy do 21 hodin. Vládní strany mu ale udělaly čáru přes rozpočet, když přišly s návrhem jednat i v pozdějších hodinách a řídící schůze o něm dal hlasovat. „To je totalita, protidemokratický puč,“ hřímal Okamura a zostra se opřel do premiéra Petra Fialy (ODS), kterého označil za „sraba“.

Není vyloučené, že poslanci budou jednat až do noci. Až Okamura domluví, může někdo z vládní koalice vystoupit s přednostním právem a navrhnout jednání a hlasování i po 21. hodině.

Před dvacátou hodinou si Okamura vydechl na deset minut, ministři se mezi sebou nedomluvili a v jednacím sále nebyl přítomen jediný člen vlády. Řídící schůze a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) tak musel vyhlásit pauzu.

Poté, co přestávka skončila, se mikrofonu- již z ministry opět za zády- u řečnického pultíku slova opět ujal Okamura, toho následně rozpálil do běla Skopeček, když dal hlasovat procedurální návrh koaličních stran, že poslanci mohou jednat i hlasovat po 19., 21. a 24. hodině.

„Počkejte, počkeje! Mě ale nemůžete přerušit, když stále řečním,“ rozčiloval se. Skopeček námitku nebral v potaz a zákonodárci si následně prodloužení jednání odhlasovali. Opoziční poslanci začali nesouhlasně bučet a bušit do lavic.

„To je normálně totalita! To není demokracie. Co tady děláte?!“ rozhazoval šokovaný Okamura u řečnického pultu rukama. Přerušil jste vystoupení, to je v rozporu s jednacím řádem, nejsou vaši ministři. Je to vaše vina! Měl jsem pokračovat kontinuálně v projevu a vy jste do toho vložil nějaké hlasování, to je normálně nastupující totalita a diktatura, co vy předvádíte. Přímé ohrožení demokracie“ hřímal poslanec Okamura. Skopečkovo jednání pak označil za „puč a ohýbání jednacího řádu“.

„Vy jste neměl jediný důvodu mě přerušit, vy tohle vůbec nesmíte. To je neuvěřitelné, co se to tady děje, to je protidemokratický puč! Vy ohýbáte jednací řád, práva a svobody nás poslanců a občanů, které zatupujeme,“ vztekal se Okamura.

Zostra se pak pustil do premiéra Petra Fialy (ODS), kterého prosil, aby do jednání Skopečka zasáhl, ten se ale nechtěl angažovat. „Pane premiére, vy nejste chlap, který má odvahu a který chce bojovat za svobodu a demokracii. Vy jste normální srab!“ udeřil Okamura na předsedu vlády.

„Vy, pane premiére, moc dobře víte, že je to špatně. Já to na vás vidím. Měl jste stát jako chlap, vy jste mě opravdu zklamal,“ vyčítal dál Fialovy.

Za porušení pravidel jednání Sněmovny to označila i předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová, podle níž měl být návrh na prodloužení jednání přednesen některým z poslanců, nikoli předsedajícím schůze Janem Skopečkem (ODS), a hlasovat se o něm smělo do 19:00. Schillerová si poté vyžádala dvouhodinovou přestávku na jednání své frakce. Schůze dolní komory tak má pokračovat od 22:23.

