Minář končí v čele Milionu chvilek a chce dělat politiku. Podívejte se, koho ale pořádně zvedl ze židle

ANKETA Mikuláš Minář do politiky? Představitelé stran zastoupených ve Sněmovně to vidí různě. ParlamentníListy.cz se jich zeptaly, zda je to od Mináře férový přístup, když dojednával sjednocení opozice a žádal podporu od těchto stran. Reakce jsme obdrželi různé, většinou se však Minářovi líbit nebudou.

Mikuláš Minář končí v roli předsedy spolku Milion chvilek a chystá se do politiky. Svou funkci svěřil svému místopředsedovi. Podle něho je potřeba oslovit nové voliče, například takové, kteří si myslí, že současná opozice je nekompetentní.

„Je načase převzít politickou odpovědnost. Jít s kůží na trh a pokusit se vytvořit nové hnutí, které dostane do politiky stovky nových, schopných a poctivých lidí, změní celou dynamiku a odblokuje tu zablokovanou situaci, a podaří se mu oslovit i nové voliče, které současná opozice oslovit nedokáže,“ říká Minář. A o spolupráci mluví s Janem Čižinským od lidovců.

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč celým spektrem, co o Minářově záměru míní.

“Každý, kdo se politikou zabývá, ví, že v demokracii nic nezmůže bez parlamentu. Tudíž je logické, že tam teď směřuje. Ti, kteří se tomu diví, asi chovají jezevčíka vedle zásoby párků,” okomentoval Minářův záměr kandidovat do Sněmovny čestný předseda TOP 09, poslanec a exministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

První místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip míní, že Mikuláš Minář vždycky něco říkal a něco jiného dělal. “Viz hovory o ústavnosti a roztrhání Ústavy. Pokud splní podmínky pro registraci strany nebo hnutí, tak je právo takové skupiny si takový volební subjekt založit. Pak se ukáže, jestli je schopen oslovit občany programem, nikoli pouze prázdnou kritikou,” uvedl Filip.

“Snažím se být ve svých reakcích konzistentní a učiním tak i v tomto případě. V momentě, kdy Milion chvilek dostaly tolik lidí na náměstí, říkal jsem, že chtějí-li opravdu něco změnit, musí organizátoři převzít odpovědnost a vstoupit do politiky, to je totiž úplně jiná kategorie, to je zcela jiný zápas. Když tak pan Minář učinil, nebudu ho přece za to kritizovat. Jestli tím demobloku pomůže ke sjednocení, nebo ho naopak ještě více rozdělí, ukáže až čas. Myslím si, že nastane to druhé, ale co si myslím já, je nepodstatné. Teď je to totiž už odpovědnost pana Mináře,” řekl nám poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

Místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura poukázal na rozhořčení těch opozičních stran, co Mináře a jeho spolek podporovaly. “Vzniká nová konkurence Pirátům, ODS, ČSSD, TOP09, KDU-ČSL a STANu, což se potvrzuje i na rozhořčených reakcích jejich předsedů. Úsměvné je, že právě představitelé všech těchto prounijních stran pomohli panu Minářovi ke zviditelnění a ten je teď všechny podrazil,” směje se Okamura.

“Ano, kdo chce ovlivňovat věci veřejné - musí si říct o mandát voličů. Opozicí programu Babiš a programu Antibabiš je Trikolóra,” sdělil nám Václav Klaus, poslanec a šéf Trikolóry.

Podle místopředsedy ODS a europoslance Alexandra Vondry záleží na tom, co chce Mikuláš Minář dokázat. “Zatím na Letné pokaždé hlásal, že si přeje konec Babiše. Tímto praktickým krokem mu ovšem životnost jen prodloužil,” uvedl Vondra.

“Pan Minář chce sjednotit opozici pod praporem pana Mináře. Pokud jsou něčím takovým lídři tzv. demobloku překvapeni, tak by asi měli v politice skončit, protože ji neumí. Navíc si myslím, že to není zdaleka to největší překvapení, co pan Minář a spol. svým obdivovatelům připravili a připravují,” míní poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Avizovanému kroku Mikuláše Mináře nerozumí místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský. “Milion chvilek a s ním i Minář by si měli uvědomit, co chtějí. Pokud je to snaha porazit Babiše, tak upřímně nechápu snahu založit nějaké nové hnutí. Tím mu naopak pomohou a rozbijí snahu opozice spojit se a změnit zde současnou vládu. Osobní ambice každého z nás by teď měly jít stranou. Pořád má šanci kandidovat na kandidátce opozice a dostát svým předchozím prohlášením,” vyzývá.

“Dle mého názoru to bylo očekávatelné. Spolek Milion chvilek pro demokracii o sobě již delší dobu nedává příliš vědět a pan Minář zřejmě nabyl nových ambicí. Je správné, že chce projít testem voleb, které jako jediné mohou skutečně ukázat, zda v ČR existuje relevantní počet občanů, kteří jeho názory podporují. Opoziční strany se s tím musí vypořádat a samy si musí zvážit, zda je pro ně pan Minář konkurencí či nikoli, to nechci hodnotit,” řekla nám poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová.

Podle poslance KDU-ČSL Pavla Bělobrádka tím Minář popřel vše, do dosud dělal. “Pokud vznikne nový subjekt, dojde k roztříštění opozičních hlasů. Noví voliči, kromě prvovoličů, kteří by jinak volili opoziční strany, se moc získat nedají. Pán popírá to, co celou dobu tvrdil,” řekl Bělobrádek.

“Mikuláš sice bude nadělovat až za dva měsíce, ale lídři stran Demobloku dostali nadílku už s předstihem. Mikuláš Minář, čerstvě rezignovavší předseda spolku, kterému já říkám Milion chvilek pro demagogii, jim zaslal zrcátka. Mohou se do nich na sebe podívat, co jsou za hlupáky. Dva roky Minářovi a spol. nadbíhali, chodili se k tomuto zběhlému studentíkovi zpovídat na kobereček a snili o tom, že aspoň kousíček z mediálně přifouklé slávy Minářova spolku urvou pro sebe. Nyní na ně Mikuláš udělal dlouhý nos. Mají přesně to, o co si koledovali. Od čerta brzy dostanou možná i uhlí,” uvedla poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková.

Poslanec a exministr kultury Antonín Staněk nepovažuje Minářův vstup do politiky za podstatný. “Domnívám se, že Minářův krok je zcela nedůležitý. Opozice v této zemi hraje tak slabé představení, že ani pokusy mladého revolucionáře to nemohou změnit. Napadá mě v té souvislosti trefná anekdota: Co bude výsledkem, když se v Česku sejdou k jednání o spojení tři politické strany? Čtyři politické strany,” konstatoval Staněk.

“Je to krok, který se dal očekávat. “Zároveň je to problém pro tzv. demoblok. Je potřeba tuto stranu zaregistrovat a připravit program, se kterým se bude ucházet o přízeň voličů. V současném počtu liberálních politických stran jsem ale přesvědčen, že není kde brát a tento projekt skončí volebním neúspěchem,” sdělil poslanec SPD Radovan Vích.

Místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar je rád, že Mikuláš Minář chce do politiky. “Stále říkám, že vystupovat na náměstích je pouze první krok, ale jestli chci něco opravdu změnit a ne jen vyvolávat emoce a mnohdy dělit společnost, nemohu popírat demokratickou funkčnost politických stran a hnutí. Sám budu zvědav, jakou cestu pan Minář zvolí. Zda vstoupí do již existující strany, nebo se pokusí uspět ve volbách s novým subjektem,” uvedl.

Poslanec ČSSD a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek reagoval stručně. “Nemám na to názor. Ale důvěru k tomu moc nemám,” řekl nám.

