Nazývám to sračkou. Velkou sračkou, rozjel se Faltýnek ve sněmovně o Čapím hnízdě. Pak předčítal Kalouskovi, co kdysi řekl o vydávání Parkanové

Poslanci pokračují v dohadech o tom, zda vydají nebo nevydají premiéra Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda. Babiš i Faltýnek byli obviněni už před říjnovými sněmovními volbami pro podezření z dotačního podvodu a Babiš také z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Vinu popírají, stíhání má podle nich politické motivy.

Po vystoupení premiéra Andreje Babiše vystoupila zpravodajka Kateřina Valachová (ČSSD) s otevřeným protestem proti útoku na státní zástupce, jehož se měl dopustit právě Babiš. „Doufám, že v tom nehodláte pokračovat,“ vyzvala poslance.

Neměla ale pravdu. Třeba poslanec a exministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) nařčení Babiše, že se v České republice dá objednat trestní stíhání, popíral a tvrdil, že už ODS resort spravedlnosti dávno neřídí. „Jestliže říkáte, že v této zemi je možné objednat si trestní stíhání, tak musím zdůraznit, že už čtyři roky máte odpovědnost za policii a státní zastupitelství i za soudnictví. A co jste udělali, aby to nebylo možné? Nic!“ atakoval Babiše Blažek.

Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek (KDU-ČSL) vůči Babišovi uvedl, že dnes používá jako argumenty jen to, co se mu hodí. „Taky jste se tady obořil na europoslance Zdechovského a řekl jste, že je to největší udavač. Pokud se panu europoslanci neomluvíte, tak pro mne budete zbabělec!“ hřímal Bartošek.

„Já panu premiérovi rozumím. Zažil jsem měsíc před volbami, když si na Královéhradecký kraj přijelo 300 policistů pro dva papíry, večer odjeli a pak řekli: my se vám ozveme. A neozvali. Nikdo není dodnes obžalovaný a obviněný! Já sám jako starosta jsem strávil osmihodinové výslechy, že jsem otrávil půlku republiky arzénem. Dnes je prostě národním sportem, kdokoliv večer sedne k počítači, tak napíše trestní oznámení a pak to na něj spadne,“ řekl Birke a dodal: „Nikdo si pak od takového člověka nevezme ani kůrku a ten je pak zlikvidovaný. Mně házeli pytle s olejem na fasádu. Chci jen říci, že je to šílené, v čem žijeme!“ dodal Birke, který je také místopředsedou ČSSD.

Jan Birke ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiše se zastal i komunista Zdeněk Ondráček. „Ono není tak neobvyklé, aby policisté zahájili na někoho trestní stíhání... Pokud bych mohl vykonávat činnost šéfa komise pro kontrolu GIBS, tak bych přinesl k tomu i důkazy,“ poznamenal.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Faltýnek: Je to sračka!

Šéf poslanců ANO Jan Faltýnek zopakoval, že zvedne ruku pro své vydání. „Prvním důvodem je, že jsem nic nezákonného neudělal, proto se nebudu schovávat za poslaneckou imunitu,“ řekl a kauzu nazval „sračkou“. „Budu hlasovat pro své vydání, i když to nazývám sračkou, a to velkou sračkou,“ zdůraznil.

Podle něj je jeho obvinění v kauze Čapí hnízdo naprosto nepodložené a naprostý nesmysl. Faltýnek také prohlásil, že nehodlá poslance přesvědčovat, aby hlasovali proti jeho vydání, i když je i podle něj kauza na oba „objednaná“.

Rozhovořil se i o tom, jak jej třeba policisté obvinili z toho, že neudělal výběrové řízení na prodej akcií. „Já jsem se snažil policistům vysvětlit, že to mají popleteno se státní firmou. Policie tvrdí, že ten prodej byl fiktivní, ale tady jde o protimluv,“ uvedl Faltýnek a poslancům vysvětloval argumenty pro své stanovisko, že nic nezákonného neudělal.

Faltýnek se hojně odkazoval k případům stíhání bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové (TOP 09) za kauzu CASA a rozhodnutí bývalého primátora Bohuslava Svobody (ODS). K tomu kromě jiného předčítal, co ve Sněmovně řekl nynější šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. To se ale Kalouska dotklo.

„Je tady podezření, že někdo ukradl padesát milionů. A o tom, jestli se jednalo o trestný čin, má rozhodnout jen nezávislý soud. Mezi kriminalizací kolektivních politických rozhodnutí a soukromým obohacováním je hranice v mém svědomí, kterou budu držet dál,“ zdůraznil ve faktické poznámce šéf poslanců TOP 09 Kalousek.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Loni v září dolní komora oba poslance v kauze padesátimilionové evropské dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo ke stíhání vydala. Rozhodla zhruba po sedmihodinové, často bouřlivé debatě. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek obhajobou poslaneckého mandátu v říjnových volbách nabyli imunitu v plném rozsahu.

Policie v případu obvinila i dalších devět lidí. Patří k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

Psali jsme: Babiš rázně nastoupil před poslance: Mafie, co objednala stíhání Vitáskové, objednala i stíhání mě a mé rodiny. Všechno je to propojené. Sahají mi na děti, neskutečná prasárna. Bojuji za pravdu Je to nový brutální Kalousek, pustil se Babiš do Piráta Michálka. Ten v rádiu naopak pověděl, co si on myslí o Babišovi Prasárna a svinstvo! křičel Babiš. Roztřásl se mu hlas, když došlo na rodinu. Sejmul Bakalův Respekt Babiš rozjel v Partii zběsilou jízdu: Prasárna... Fajn, nebudu ve vládě. Premiérem bude Brabec. A všichni budou řvát!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Olga Böhmová