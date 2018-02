Nestoudné. Z veřejnoprávní televize se stal nástroj propagandy, manipulace a cenzury. Miloš Zeman přednesl zásadní návrh, jak vyzrát na ČT, a toto nám řekli kníže, Keller či Okamura

„Musíme s tím především něco dělat, ne to jen kritizovat,“ řekl Miloš Zeman. „Jedna z cest, jak se s tím dá něco dělat, spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření České televize,“ dodal v odpovědi na tvrzení, že se ČT chovala arogantně vůči Ester Ledecké i některým politikům.

Anketa Je třeba odvolat Radu České televize, naznačil Miloš Zeman. Souhlasíte? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 3674 lidí

„V takovém případě dochází k personálním změnám. Já bych si tyto změny samozřejmě velice přál,“ řekl prezident Zeman.

Jakékoli politické tlaky na veřejnoprávní média jsou nepřípustné

ParlamentníListy.cz oslovily přední české politiky s dotazem, co si o slovech prezidenta Zemana myslí a zda podporují takový postup. Velká část kritizuje vysílání ČT, ale ne všichni souhlasí s takovým nástrojem, který navrhuje prezident.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na dotaz neodpověděl.

„Jakékoli politické tlaky na veřejnoprávní média jsou nepřípustné, a to zvláště ze strany hlavy státu. Takový přístup kvalitě zpravodajství neprospěje, spíše naopak,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz předseda ODS a místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Fiala.

„Tento postup jsme v minulosti jako SPD ve Sněmovně prosazovali v podstatě každý rok, ale bohužel kolegové nás vždy přehlasovali navzdory tomu, že výhrady k práci ČT mají téměř všichni – ale pan ředitel a jeho lidé umějí zřejmě vždy před volbami stranám přinést nějaké ‚zajímavé‘ argumenty, takže z kritiků ČT se zázrakem stávají její obhájci. Náš dlouhodobý postoj vůči ČT, kdy vytrvale upozorňujeme na manipulce a tendenční vysílání, je také důvodem neustálých pomluv SPD a Okamury v pořadech ČT,“ sdělil ParlamentnímListům.cz předseda SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

„Tak to je opravdu podařená výpověď. Myslím, že žádná evropská hlava státu by si nedovolila něco takového říct, že si přeje výměnu ve veřejnoprávních médiích. To jsou opravdu už velice východní zvyky,“ řekl redakci čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

„Otázka je, jestli volání po personálních změnách v ČT jsou motivována nedostatky v hospodaření nebo nespokojeností s objektivitou a vyvážeností zpravodajství. Jsem proti tomu, aby při diskusi o změnách ve vedení ČT byly používány zástupné argumenty. Osobně mám k práci některých pracovníků ČT výhrady. Na druhou stranu si rozhodně nemyslím, že možné nové vedení ČT, které by bylo odvozeno od hlasovací většiny ANO 2011, KSČM a okamurovců, by bylo zárukou kvalitnější a objektivnější práce veřejnoprávní televize,“ říká místopředseda KDU-CŠL a poslanec Ondřej Benešík.

„Personální průvan v nejvyšších patrech by uvolnil ruce i novinářům inklinujícím k objektivnější žurnalistice. Takoví ještě úplně nevymřeli ani v ČT. I oni si moc přejí, aby si veřejnoprávní televize dokázala vrátit adekvátní důvěru publika. Jde to s ní z kopce. V míře, která se ‚jen tak nevidí‘ napříč skoro celou Evropou. Teď jsou ovšem strany, kterým linie vedení ČT náramně vyhovuje, v menšině i v Poslanecké sněmovně. Nápad hlavy státu stojí určitě za úvahu,“ říká místopředseda KSČM Josef Skála.

Česká televize je moloch, který informuje neobjektivně, a jsou na to důkazy

„V soutěži o arogantní chování vítězí právě pan prezident. Tak od něj útok na Českou televizi úplně nesedí. Navíc z toho čouhá jako sláma z bot intenzivní snaha pomstít se za veškerou kritiku – objektivní i neobjektivní. Je navíc moc zajímavé pozorovat, jakého spojence si pan prezident ke svému boji našel napříkld v TV Barrandov, jejím majiteli a nejhlavnějším moderátorovi,“ říká místopředseda ODS a poslanec Martin Kupka.

„Česká televize už dávno neplní svou funkci, která jí vyplývá ze zákona. Není to jenom o aroganci, ale o manipulaci a neobjektivním zpravodajství a hospodaření s rozpočtem, který vytvářejí z rozhodující části koncesionářské poplatky. To je dnes už obecně známé, a to je také důvod k personálním změnám,“ míní předseda SPO a senátor Jan Veleba.

„Především by neměl prezident řešit podobné personálie vůbec, aby to nevypadalo jako ovlivňování – veřejnoprávní média jsou klíčová věc oproti závislým soukromým médiím, která jsou také všelijaká. Jejich fungování je systémová věc – určitě by politici neměli řešit osobní animozity, ale kvalitu této služby, a to tak, aby mediální prostor neovládli privátní magnáti a oligarchové. Nebo jiní arogantní politici útočící na nepohodlné. Od toho jsou mediální rada a zákonodárci projednávající zprávy ČT. Nepotřebujeme ani státní televizi, tedy médium poslouchající momentální vlády a sekretariáty vládních stran (obdobu nějaké ‚bobovize‘). Řešme tedy, jak mají média veřejné služby lépe fungovat, a ne osobní útoky a různá ‚bebíčka‘ z voleb,“ uvedl místopředseda KSČM a poslanec Jiří Dolejš.

„Česká televize je moloch, který informuje neobjektivně, a na její nevyváženost existuje již více důkazů. Česká televize se místo vyvážených informací snaží vytvářet názor prohnilé politické korektnosti a snaží se podporovat pouze jeden světonázor, což je pro veřejnoprávní médium nepřípustné. Ono se ale není moc čemu divit, jelikož víme, že má ČT vytvořen Evropskou unií takzvaný úhel pohledu, podle kterého na té propagandě pracuje. Česká televize hospodaří s několika miliardami korun a stát nemá možnost její hospodaření kontrolovat. Toto je potřeba změnit a dát pravomoci k této kontrole Nejvyššímu kontrolnímu úřadu,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

Česká televize je v lepším případě neužitečná, v případě horším škodí

„Já se na Českou televizi už řadu let nedívám, aniž tím jakkoli trpí moje informovanost. Přivítám každý postup, který by mě zbavil nepříjemné povinnosti sponzorovat instituci, která je v lepším případě neužitečná, v případě horším škodí,“ reagoval na dotaz europoslanec Jan Keller.

„Ne. Myslím, že televize není automat na přání a neměla by být hračkou v rukou politiků. Posuzování výroční zprávy má být dáno jejím obsahem, a ne postranními úmysly na změny ve vedení ČT,“ říká senátor ODS Jiří Oberfalzer.

„Jestli chce někdo odvolat Radu ČT, měl by to udělat prostředkem k tomu určeným, nikoliv podle hesla ‚účel světí prostředky‘, tedy neschválit výroční zprávu, aniž by tato zpráva měla nějaké zásadní nedostatky, pro které nemůže být schválena. Já osobně s ČT nejsem vždy spokojen, někdy mě dokonce vyloženě rozčílí úpravou některého grafu volebních preferencí a podobně, ale existují uplně jiné prostředky, kterými tyto nedostatky můžu řešit, a to určitě platí i pro pana prezidenta. Koneckonců, odvolat Radu ČT neschválením výroční zprávy je jako odvolat přímo voleného prezidenta atentátem. Obojí je účinné, ale z odvolávaného to jen udělá mučedníka,“ říká poslanec Pirátů Tomáš Vymazal.

„Vašíi otázku musíme rozdělit na příčinu a důsledek. Příčinou je neobjektivita ČT. To dnes vnímá většina obyvatel. Příkladů je mnoho. Je zcela jedno, zda jde o komentář v lyžování, nebo o politiku. Pokud jeden z představitelů ČT přizná, že musí informovat podle pokynů, je to hodně špatně. A důsledek je jasný. Bude se zvyšovat tlak na změny personální i programové. Já se ve své práci věnuji především zdravotnictví a sociální sféře. Proto konkrétní kroky nebudu komentovat. Počkám, až kolegové, kteří mají média v gesci, připraví komplexní řešení. Nicméně by bylo určitě vhodnější, aby ČT dříve sama odstranila příčinu. Pak by se nemusel řešit důsledek,“ upozornila senátorka ČSSD Božena Sekaninová.

„Neznám složení Rady ČT – kdo je kdo. A nejsem si jist, zda Českou televizi někdo někdy změní,“ reagoval senátor ODS Jaroslav Zeman.

Protičeská televize

„Snahu prezidenta ovlivnit jednání o výroční zprávě ČT považuji za ryze účelové a nepřípustné zasahování do rozhodování Sněmovny a snahu politicky zasáhnout do nezávislosti média veřejné služby. To je pro mě nepřijatelné. Kancelář prezidenta má právo vznést stížnost na konkrétní pořad či vysílání přes Radu ČT. To se však nestalo, pokud vím. Není důvod výroční zprávu neschválit,“ míní poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.

„Naprosto nesouhlasím s návrhem pana prezidenta. Pokládám za nestoudné takto zastrašovat a ovlivňovat veřejnoprávní média,“ uvedla poslankyně Pirátů Dana Balcarová.

„Musím se smát, když zrovna Miloš Zeman mluví o aroganci. Jinak Miloš Zeman bude spokojen se situací v ČT, až bude Jaromír Soukup ředitelem,“ smál se europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Ač jsem k ČT mnohdy kritický, s prezidentem Zemanem tentokrát nemohu souhlasit. Dvojí zamítnutí zprávy by bylo nefér. Určitě to v Poslanecké sněmovně nepodpořím,“ říká poslanec ANO Martin Kolovratník.

„Změny v protičeské, eurofašistické, berlínské televizi se sídlem na Kavčích horách si přeji společně s miliony našich spoluobčanů i já. Její presstitutismus a absolutní nedůvěryhodnost jsou dnes masově a veřejně uznávanou skutečností. Tato antiveřejnoprávní organizace je zcela nekontrolovatelná a já se vůbec nebudu divit, pokud zpráva o jejím hospodaření nebude opakovaně schválena,“ říká poslanec SPD Lubomír Volný.

„O obdobný krok se snažím ve Sněmovně prakticky vždy, když se projednávají zprávy o činnosti a hospodaření ČT. Dokonce mi následně v médiích již hrozil i jeden z ředitelů tím, že mohu být rád, že mám imunitu. Hospodaření ČT je ale skutečně velice diskutabilní, o objektivitě a vyváženosti zejména zpravodajských pořadů ani nemluvě. Domnívám se, že by personální změna v této veřejnoprávní instituci, silně stranící některým partajím, byla jen ku prospěchu, ovšem pouze za předpokladu, že by se generálním ředitelem či ředitelkou nově stala osoba nepodléhající politickému mainstreamu a dalším tlakům,“ míní poslanec KSČM Jiří Valenta.

Zpráva s objektiviou nesouvisí

„Pokud se ptáte na moji osobní zkušenost s redaktory ČT, tak musím říci, že se ke mně chovali vždy korektně. Je jasné, že s institucí, jakou je Česká televize, nebude nikdy všeobecná spokojenost, na to je příliš významná. Není žádným tajemstvím, že jsem ji často kritizoval – a podle mého vždy oprávněně. Posuzování míry arogance je ale věcí příliš subjektivní a každý jedinec má svá hodnoticí kritéria jiná. Co je pro někoho projevem arogance, může pro jiného být jen projevem sebevědomí. V zákoně, který vysílání České televize upravuje, se navíc o aroganci nepíše vůbec nic. Tento zákon vyžaduje ‚pouze‘ objektivitu a vyváženost vysílání. Zda je tento požadavek plněn, musejí posoudit příslušné rady a příslušný parlamentní výbor, a to nejlépe na základě nezávislé analýzy jasných a doložitelných dat. Posuzovat cokoli na základě pocitů není možné. Přiznávám, že mám k vysílání České televize mnohé výhrady. Máme však systém, který nezávislost ČT chrání, a v rámci toho systému se musíme pohybovat,“ uvedl poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

„Zmíněný systém v žádném případě nedovoluje odvolat Radu ČT jen proto, že se vysílání České televize nelíbí poslanci Foldynovi, a dokonce ani proto, že se nelíbí prezidentu Zemanovi. Posouzení činnosti rady náleží celému Parlamentu a v něm zejména příslušnému výboru a já si počkám na jeho stanovisko. V případě jakýchkoli pochybností jistě budu v rámci schvalování celou Sněmovnou požadovat jejich vysvětlení. Zpráva o hospodaření nemá s kvalitou vysílání nic společného, a proto s jejím zamítnutím v tuto chvíli nemohu souhlasit. Odporovalo by to nejen zákonu, ale také zdravému rozumu. Pokud by se však ukázalo, že je tento dokument nějakým způsobem problematický, například nepodává pravdivé údaje o hospodaření nebo tyto údaje zkresluje či je podává neúplně, pak by bylo jeho zamítnutí zcela jistě namístě. Ostatně v takovém případě by to dokonce bylo naší povinností. Znovu ale zdůrazňuji, že zpráva o hospodaření nemá vůbec žádnou souvislost s vysíláním ČT, s jeho kvalitou či nekvalitou, vyvážeností či nevyvážeností, nebo dokonce s arogancí. Jde o dokument, který podává informace jenom a pouze o ekonomice této instituce. Je o mně známo, že jsem velkým a dlouhodobým podporovatelem Miloše Zemana, ale dnes s ním jednoduše nemohu souhlasit. Tím ovšem ani zdaleka netvrdím, že Česká televize nemá co zlepšovat,“ dodal Foldyna.

Pořady jako 168 hodin, Reportéři ČT, Newsroom a tak dále jsou ryze tendenční

„Tento postup navržený prezidentem má mou jednoznačnou podporu. ČT a její hospodaření nepodléhají ani kontrole NKÚ. To je potřeba změnit. Je potřeba, aby byl v první řadě odvolán generální ředitel ČT Martin Dvořák včetně programového ředitele, ředitele zpravodajství a jeho zástupce a šéfa redaktorů aktuální publicistiky. Pořady jako 168 hodin, Reportéři ČT, Newsroom a tak dále jsou ryze tendenční, jsou zaměřeny na dehonestaci takzvaně nedemokratických stran a hnutí včetně prezidenta, jsou zaujaté a neobjektivní. Ta změna by měla začít opakovaným odmítnutím zprávy o hospodaření ČT, která utápí podle mého názoru peníze v pochybných domácích a mezinárodních projektech a na druhou stranu například rozsah živého vysílání z právě skončených XXIII. ZOH a ostudný výkon některých komentátorů včetně takzvaných televizních expertů byl mírně řečeno ostudný,“ říká poslanec SPD Radovan Vích.

„ČT není jen zpravodajství, ale také sport, kultura, pořady pro děti, vzdělávání. Proto také veřejnoprávní televizi máme. Všichni dělají chyby, a proto se občas objeví i v práci ČT. Přesto je pro mě ČT poslední baštou profesionální žurnalistiky. Nemyslím si, že ČT potřebuje nějaký politický zásah vedoucí k personálním změnám či změnám systému financování. Velice důsledná kontrola osmimiliardového rozpočtu z veřejných prostředků je však zcela namístě,“ říká poslanec ODS Karel Krejza.

„ČT by měla být nezávislá. Poslanecká sněmovna by měla zprávy schválit na základě odborného posouzení, zda poskytuje objektivní, vyvážené a pravdivé informace, zda se zaměřuje na vlastní tvorbu… Podle mého názoru se o to snaží a není důvod měnit jeji vedení,“ říká europoslanykně KDU-ČSL Michaela Šojdrová.

„Je otázka, kdo je tady vlastně arogantní. A také jestli můžeme vyměnit prezidenta, když bude arogantní,“ reagoval senátor Zdeněk Nytra.

„Účelové změny ve prospěch nějakého mocenského celku zcela jistě nepodporuji,“ odpověděl poslanec Pirátů Ondřej Profant.

„No myslím si, vlastně už to dnes vím, že Česká televize často nepodává objektivní informace a tou svou trochou do mlýna tak pomáhá živit tu takzvanou blbou náladu v naší společnosti. Otázka je, proč to tak je a kdo za tím stojí,“ reagoval na dotaz poslanec Milan Brázdil z ANO.

Z veřejnoprávního média se stal nástroj jednosměrné propagandy, manipulace veřejného mínění a cenzury informací

„Činnost ČT i ČRo stojí skutečně za pozornost. Z veřejnoprávního média se stal nástroj jednosměrné propagandy, manipulace veřejného mínění a cenzury informací. Redakce publicistiky, zpravodajství, ale v poslední době dokonce i sportu se předhánějí v tom, jak správně prezentovat to či toho, tak aby to správně zapadlo do požadovaného politického zadání nebo osobních ambicí redaktora. Kampaň proti prezidentovi, SPD a jejím představitelům nemá obdoby od doby před rokem 1989. Například opravdu objektivní informace o klíčových tématech (volby u nás, prezidentská volba, nadcházející volby v Maďarsku a v Itálii, demonstrace, kde občané protestují proti přístupu svých vlád, kriminalita migrantů a podobně) se v ČT i v ČRo objevují velmi sporadicky. Spíše můžeme současnou práci obou těchto organizací označit jako ‚hon na neposlušné‘. To ale s původním posláním veřejnoprávních médií má málo společného. Tím nechci šmahem odsuzovat všechny pořady, některé jsou i objektivní (třeba večerníčky nebo zprávy o počasí). Domnívám se, že změny ve vedení (a zejména způsobu vedení) obou těchto organizací jsou nezbytné. Chceme skutečně apolitické, objektivní a nezávislé médium. Současné vedení ČT a ČRo však dává jistotu, že je toto naše přání velmi naivní. Myslím si, že kroky vedoucí k nápravě současného stavu jsou nevyhnutelné a zaslouží podporu,“ uvedl poslanec SPD Jiří Kobza.

„Nevidím důvod k personálním změnám v ČT,“ reagoval senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Personální změny jsou v ČT potřeba, možná i nutnost. Odvolání Rady ČT postupem neschvalení rozpočtu PS bylo namístě před několika lety, kdy opravdu to hospodaření vykazovalo podivný vývoj (viz seminář Klubu nezávislých senátorů před volbou ředitele ČT v loňském roce). Nedokážu říct, zda by to bylo vhodné i v současné době, aby se to lidem nepodalo jen jako čistě politický akt. Faktem však zůstává, že občané by uvítali zrušení poplatků za televizi a přenesení financování pod stát. Ani dílčí návrh změny zákona v Senátu neprošel. Vliv Prahy je zatím rozhodující. Je potěšující a nadějné, že pan prezident přemýšlí o řešení, jak vnímání ČT veřejností zlepšit,“ uvedl senátor KSČM Václav Homolka.

„Zpravodajství, potažmo stav ČT, je v takovém stavu, že konat musíme. O objektivitě některých pořadů nemůže být ani řeč. ČT se už ani nesnaží, aby tyto pořady objektivně vypadaly. Proto já budu podporovat jakýkoliv zákonný způsob řešení kolem ČT. Sama jsem čelila negativní kampani ze strany ČT, která mě označila za lhářku a ani se reportér nenamáhal požádat mě o názor, či stanovisko. Do pořadů nejsou zváni oponenti jako například poslední díl nedělních Otázek Václava Moravce,“ upozorňuje poslankyně SPD Jana Levová.

„My (poslanecký klub KSČM) se o takový postup ve Sněmovně pokoušíme už několik let. ČT již dávno neplní funkci veřejnoprávní televize a vyváženosti jejího zpravodajství věří jen poslanci TOP 09 nebo možná takzvaného Demokratického bloku, kteří na sdělování svých mouder národu dostávají neomezený vysílací prostor. Zřejmě i proto je na sociálních sítích nazývána jako lžitelevize. Já pro zprávu o hospodaření ČT ruku rozhodně nezvednu,“ sdělil poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Ano,“ podpořil stručně návrh prezidenta poslanec ANO Miroslav Janulík.

Co říká zákon

V zákoně je napsáno, že pokud zprávu o hospodaření ČT dvakrát po sobě Poslanecká sněmovna neschválí, může odvolat celou Radu ČT.

„Poslanecká sněmovna může radu odvolat, neplní-li rada opakovaně své povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize,“ píše se konkrétně v zákoně.

autor: Lukáš Petřík