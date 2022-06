Nižší ceny elektřiny! Fiala říkal, že to nejde, ale Slováci to dokázali. A už to bublá proti českému premiérovi

Slovenská vláda se už v února dohodla s největším výrobcem elektřiny v zemi, což jsou Slovenské elekrárne (SE) – obdoba našeho ČEZ – na dodávkách elektřiny do roku 2024 za výrazně nižší ceny, než jsou současné na trhu. Výměnou za dohodu ustoupila vláda od plánovaného zvláštního zdanění firmy ze zisků z prodeje elektřiny vyrobené z jaderných elektráren. SE dodají v příštích dvou letech elektřinu za zhruba 61 eur (1490 Kč) za megawatthodinu. Slovenské rodiny by v této době měly ušetřit za účet na elektřinu asi miliardu eur. ParlamentníListy.cz se v anketě zeptaly, zda bychom měli postupovat také tak.

Na Slovensku vláda nejdříve na začátku února schválila návrh na zvláštní zdanění elektřiny v jaderných elektrárnách. Jediným výrobcem elektřiny z jádra je společnost Slovenské elekrárny, v níž má slovenská vláda podíl jen 34 %, zbytek drží koncern Enel a Energetický průmyslový holding Daniela Křetínského. Sazba nové daně měla být podle předlohy 50 %, počítat se měla z rozdílu mezi burzovní cenou elektřiny v určeném období a náklady na výrobu elektřiny z jádra potvrzené energetickým regulačním úřadem.

„Jde o novou daň z takzvaného nadzisku, který je produkován při výrobě elektřiny v atomových elektrárnách. Zejména podnikatelé platí vyšší účty za elektrickou energii, ale zároveň na Slovensku vyrábíme podstatnou část elektrické energie ve zdroji za více méně stabilní náklady,“ uvedl tehdy podle serveru OEnergetice.cz Igor Matovič, ministr financí.

Zmíněná daň měla platit už od března, měla být v parlamentu projednána ve zrychleném režimu. Nicméně už zhruba o týden později po vládou schváleném návrhu na zdanění elektřiny se zrodila dohoda mezi slovenskou vládou a Slovenskými elektrárnami na dodávkách elektrické energie za cenu výrazně nižší než ceny tržní. Vláda na oplátku ustoupila od plánovaného zdanění.

rozhovoru pro ParlamentníListy.cz energetický expert Ivan Noveský. „Stačí se podívat na Slovensko, kde položili nůž na krk Slovenským elektrárnám, že buďto budou mít 50% zdanění toho obrovského nadzisku, který mají z jaderné elektřiny, anebo se domluvíme. Přestože má na Slovensku stát podíl zhruba 30 %, zatímco u nás v ČEZu má náš stát 70% vlastnický podíl – na Slovensku se domluvili a mají zastropovanou cenu na 62 eur na MWh. Ten strop mají do roku 2024. Slovenský postup okomentoval venergetický expert. „Stačí se podívat na Slovensko, kde položili nůž na krk Slovenským elektrárnám, že buďto budou mít 50% zdanění toho obrovského nadzisku, který mají z jaderné elektřiny, anebo se domluvíme. Přestože má na Slovensku stát podíl zhruba 30 %, zatímco u nás v ČEZu má náš stát 70% vlastnický podíl – na Slovensku se domluvili a mají zastropovanou cenu na 62 eur na MWh. Ten strop mají do roku 2024.

Neexistuje jediný důvod, aby se u nás neudělalo totéž. Vláda tu argumentuje hloupě tím, že by se minoritní akcionáři mohli naštvat a žalovat vládu. Zlobit by se ale mohli už dávno, protože ČEZ je největším vlastníkem solárních elektráren v České republice a solární elektrárny jsou také zdaněny mimořádnou daní. Pokud mohla být uvržena mimořádná daň na solární elektřinu, proč by nemohla být mimořádná daň na elektřinu z jádra? Vyrábíme v jaderných elektrárnách za 0,25 Kč na kWh a lidé za to pak platí 11 Kč. To je přece zvrácené,“ řekl Noveský.

„Ano,“ stručně souhlasila s tím, abychom se inspirovali slovenským příkladem Alena Vitásková, čtvrtá předsedkyně Energetického regulačního úřadu v letech 2011 až 2017, která chce kandidovat v prezidentských volbách 2023.

„Je to zajímavé řešení. Chtělo by to vidět propočty, ale nevypadá to špatně,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz Jiří Paroubek, předseda vlády ČR v letech 2005 a 2006 a čtrnáctý předseda ČSSD.

„Jakýkoliv krok, který pomáhá občanům zvládnout brutální růst cen, je vítaný. Je třeba hlavně jednat rychle, čehož naše vláda absolutně není schopna. Chápu, že ministry a ministryně s jejich platy tyto problémy netrápí, ale občany ano. Mimochodem, to co předvedl ministr Síkela, který zveřejnil, že má speciální tarif přinášet slevu ve výši 20 % ve chvíli, kdy ČEZ oznamuje zdražení až o 140 %, je výsměch. Gratuluju občanům a opozici na Slovensku, že se jim podařilo vládu k tomu dotlačit,“ okomentovala europoslankyně Kateřina Konečná, předsedkyně KSČM.

„Je to určitě zajímavá slovenská cesta, která může fungovat. My v ANO ale preferujeme jednodušší řešení. Pro podporu domácností a firem navrhujeme zejména využít vyšší dividendu z ČEZ nebo vysoký příjem získaný z DPH,“ prozradil Ondřej Knotek, europoslanec za hnutí ANO.

„Určitě je nezbytné, aby vlády jednotlivých zemí přiměřeně reagovaly na astronomický růst cen energií. Reakce vlády na Slovensku je jednou z takových možností. Vláda ČR si zjevně neuvědomuje rozsah problémů a její dosavadní kroky odpovídají tak jedné desetině a jsou proto zcela nedostatečné,“ upozornil Vlastimil Tlustý, sedmý ministr financí ČR a pátý předseda poslaneckého klubu ODS.

„Neznám podrobnosti návrhu. Jisté ale je, že nějak zregulovat ceny elektřiny je nutné. Jinak nás německý Green Deal zahubí. Regulaci je možné udělat různými způsoby,“ vysvětlil Martin Pecina, ministr vnitra ve vládách Jana Fischera a Jiřího Rusnoka, čtvrtý předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Anketa Má vláda pohrozit energetickým firmám mimořádným zdaněním, pokud nesníží ceny? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4615 lidí Jiří Bláha, poslanec ANO v období 2017 až 2011, podnikatel v pekařství a cukrářství. „Kroků, které jsme již měli udělat, je více. Již před čtyřmi roky jsem upozorňoval vedení ČEZ a PS na nutnost stoprocentního vlastnictví ČEZ a již od podzimu upozorňuji na nutnost jiného modelu obchodování s energiemi. A ano, toto by bylo jedno z možných řešení. To celé je na delší debatu. Pokud se okamžitě neposuneme, ztrácíme konkurenceschopnost na světových trzích,“ míní, poslanec ANO v období 2017 až 2011, podnikatel v pekařství a cukrářství.

„V první řadě bychom měli uskutečnit veškeré možné kroky k tomu, aby se na zahraniční burze prodávala pouze přebytková energie a energie vyrobená v Česku se tak prodávala za výrobní ceny českých elektráren, což může být chápáno jako obdoba slovenského řešení. Nemůžeme být v zajetí energetického výrobního mixu v Německu. V rámci EU je okamžitě nutné zastavit byznys s povolenkami, který likviduje občany i průmysl. Občany i firmy je nutno okamžitě podpořit, a to jakoukoliv formou. Není-li vláda schopna vyjednat podmínky na poli EU, musíme pomoci snížením daní, přestože chápu, že toto řešení negativně ovlivní státní rozpočet. Pořád je to lépe, než přihlížet, jak se občané propadají do chudoby a jak firmy krachují. Proto je třeba, aby konečně vláda přestala analyzovat a aby začala konat,“ je přesvědčen Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Slováci se tím ale připraví o možnost výrazněji pomoci nejohroženějším. Oba dva přístupy mají něco do sebe, ale ten náš mi přijde víc sociální,“ uvedl Jan Pošvář, poslanec Pirátů v období 2017 až 2021,

„Elektřinu vyrábíme sami, takže lze přímým kontraktem obejít burzy, kde jsou ceny uměle nadhodnocené. Tykač (Sev.En) to již státu nabídl. V ČEZ je trochu problém minoritních 30 % akcií, ale vyhandlovat to za mimořádné zdanění by asi bylo schůdné. U fosilních paliv (ropa, plyn) tohle bohužel nejde. Tak aspoň elektřina. Která je u nás většinou z českého uhlí nebo jádra,“ vysvětlil Jiří Dolejš, poslanec KSČM v období 2002 až 2021.

„Neznám text té dohody. Každopádně ale platí, že jakákoliv pomoc ze strany státu je nutná. Jinak se řítíme do energetické pasti, ze které se bude jen těžko hledat cesta ven. A platí, že přeci není možné, aby vše zaplatili lidé!!!“ zdůraznil Jan Birke (ČSSD), starosta Náchoda, poslanec v letech 2013 až 2021.

„I toto je cesta. Každopádně je vidět, že všechny státy kolem nás to berou vážně. Buď u překotného růstu cen energií udělají něco s daní, to znamená, že sníží DPH. Nebo – to, co chceme my – aby lidé dočasně neplatili podporu obnovitelných zdrojů. Což by byla velká úspora. Či nějaké zastropování cen, které zohlední nepřirozené skokové nárůsty. Toto je extrémní opatření, které může vyústit v nějakou autoregulaci. U nás se navíc nabízí otevření debaty o tom, jakým způsobem ČEZ obchoduje s energií. Proč energii prodává přes lipskou burzu. Logiku by dávalo, že českou elektřinu budeme kupovat za českou cenu, nikoliv za německou. A ruský plyn za ruskou cenu, nikoliv za německou. To jsou věci, které tu jsou historicky nastavené, v normálních dobách možná nikomu nevadily, ale teď, jak jsou extrémní výkyvy, je potřeba se na to podívat. Opatření, která fungují v jiných zemích, by se pro nás mohla stát inspirací.

Co ale určitě nejde, je říkat, že nejde dělat nic. Ve výsledku je ten cíl, aby lidé toto byli schopní utáhnout. Tak prosté to je. Není tu přirozený vývoj cen energií, je skokový, šoková záležitost. V tom případě je potřeba přicházet s neotřelými opatřeními. Není to dnes už jen o domácnostech, ale i o podnikatelích, průmyslu, potažmo o budoucí nezaměstnanosti. Musíme uvažovat střednědobě. Konečně se začalo mluvit o energetické soběstačnosti, za půl roku přijde na paškál potravinová soběstačnost. Nezaměstnanost máme teď nejnižší, ale může se to skokově změnit, když budeme pořád krčit rameny, že s tím nemůžeme nic dělat,“ řekl ParlamentnímListům.cz Patrik Nacher, poslanec hnutí ANO, místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

