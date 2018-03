O GIBS a Murínovi jedná Sněmovna za zavřenými dveřmi. Kalousek se omlouvá veřejnosti za všechny své kolegy

V půl čtvrté odpoledne dnes začala ve Sněmovně mimořádná schůze ke GIBS, ovšem pár minut poté skončila její veřejná část. Proč? Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek totiž navrhl, aby se Sněmovna usnesla, že schůze bude neveřejná. A to si také poslanci odhlasovali – pro neveřejné jednání zvedli ruce poslanci ANO, KSČM, ČSSD a SPD. Sněmovna před tím nepodpořila návrh Pirátů, aby poslanci debatovali neveřejně až po případném schválení návrhu programu.

Řídící schůze Radek Vondráček (ANO) hned nato dal povel vedení dolní komory, aby uzavřela galerii pro hosty a bylo také přerušeno vysílání televizního přenosu.

„My, kteří jsme zůstali v menšině, respektujeme, že schůze bude uzavřená a nebude veřejná, což znamená, že si přejete, aby veřejnost nejenom neznala průběh té schůze, ale aby se nedozvěděla ani důvody, proč byla svolána... Já bych se rád za tu menšinu, která si přála, aby to veřejnost slyšela, veřejnosti omluvil a slibuji, že najdeme způsoby, jak veřejnosti sdělit, proč si myslíme, že tato schůze byla nezbytná,“ glosoval to celé vzápětí šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Svolání schůze podnítila TOP 09 spolu se zákonodárci některých dalších klubů. Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl na schůzi – teď již neveřejné – vysvětlovat kázeňské řízení s ředitelem GIBS Michalem Murínem. V souvislosti s řízením by mohl být Murín dočasně zproštěn výkonu služby.

Babiš vede s Murínem spor, inspekce už dřív oznámila, že premiér žádal ředitelovu rezignaci. Pokud by odstoupil do konce února, bylo by to prý „bez skandálu“. Murín rezignovat ale odmítl. Premiér tvrdí, že v Murína ztratil důvěru, zpochybňuje také hospodaření inspekce. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska ovšem existuje vážné podezření, že jde o snahu politicky ovlivnit GIBS a jejím prostřednictvím i další bezpečnostní složky.

Stejný bod ke GIBS a Murínovi se TOP 09 nepodařilo zařadit na program poslední řádné sněmovní schůze, kdy klub ANO postup vetoval.

Někteří poslanci se k bodu vyjádřili již na dnešních tiskových brífincích.

„Předpokládáme, že premiér v demisi vysvětlí své kroky. Chceme vědět, co ho k tomu vede. Je pro nás nepřijatelné, aby vláda, která nemá důvěru, činila takovéto zásadní kroky,“ uvedl tak třeba předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka zdůraznil, že „postup Andreje Babiše považuje ČSSD za netransparentní. „GIBS je pod silným tlakem, aniž by byly známy důvody,“ připomněl.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš dnes na svém facebookovém profilu uvedl toto: „Jako první jsme se začali dotazovat inženýra Babiše, co se děje v kauze Murín, a to dávno před medializací kauzy. Měl jsem informace, a dokonce potvrzené panem ředitelem Murínem, že mu bylo vyhrožováno skandálem, pokud neodejde. V den, kdy premiér v demisi poslal na GIBS kontrolu Ministerstva financí ČR, jsem se rozhodl řešit problém přímo. Andreje Babiše jsem interpeloval ústně ve Sněmovně a na mé konkrétní otázky jsem se odpovědí nedočkal. Dnešní schůze se bude tímto tématem opět zabývat, ale obávám se, že dopadneme podobně jako v případě výroků Tomia Okamury a vystoupí pouze poslanci s přednostním právem. Schůze pak bude ukončena předčasně pro neschválení programu. Své otázky zopakuji, neboť občané nedostali akceptovatelné odpovědi ani od PR oddělení premiéra.“

Podle komunistů je „svolání mimořádné schůze jen propagačním výstřelem pravice“.

Není to poprvé...

ČTK připomněla, že neveřejně Sněmovna jednala v únoru 2016 o případu údajného úniku informací z Bezpečnostní rady státu. „Vztahoval se k propuštění pětice Čechů zadržovaných v Libanonu,“ uvedla ČTK. V dubnu 2010 poslanci debatovali za zavřenými dveřmi o odvolání tehdejšího prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala proti pokutě, kterou dostal za to, že neumožnil poslancům zkontrolovat hospodaření úřadu. Předtím zasedala Sněmovna neveřejně v září 2006. Poslanci tehdy projednávali zprávu o odposleších politiků.

Na neveřejném jednání se Sněmovna může usnést zejména tehdy, kdy projednává utajované otázky související s obranou nebo bezpečností státu nebo jiné závažné utajované skutečnosti. Neveřejné schůze se mohou kromě poslanců účastnit i prezident a ministři. Ostatní mohou být přítomni jen se souhlasem Sněmovny.

autor: Olga Böhmová