Obchodní cestující Pompeo. Hraběcí rady. Jsme suverénní země, nikdo nám nebude přikazovat s kým jednat, zní ze sněmovny

reklama

Novinové titulky během návštěvy šéfa americké diplomacie se věnovaly především jeho výrokům. Mike Pompeo nešetřil chválou vůči českému spojenci. Vyjádřil rovněž radost nad tím, jak se s premiérem Babišem shodli v pohledu na Rusko a Čínu. Jenže následné výroky předsedy vlády to potvrdily jen částečně.

Jednak sdělil, že ohrožení ze strany dvou uvedených velmocí necítí. Za další, k problematice budování jaderné infrastruktury nepřímo řekl, že česká vláda nebude žádné zájemce o přihlášení do tendru vyřazovat. Rusové i Číňané se tedy budou moci přihlásit. A konečně za třetí, Pompeo sice chválil Českou republiku za přístup k budování 5G sítí, ale neodjel zcela spokojen. Do Prahy měl přivést memorandum proti čínské společnosti Huawei, které ale česká vláda podepsat odmítla.

Je to dobře, nebo špatně? Jak tento postup českého premiéra hodnotit? Jednal správně jako představitel suverénní země, anebo jsme tím naopak zklamali americké spojence? ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč Sněmovnou.

Anketa Vážíte si Spojených států amerických coby klíčového spojence ČR? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 5969 lidí

„Babiš se chová podle očekávání. Loajalita vůči jeho původní firmě je silnější než závazek českému státu,“ konstatoval exministr zahraničních věcí, čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Odlišně celou věc vidí první místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip. “Je to dobře. Jaderné elektrárny se staví většinou pomocí mezinárodních konsorcií a rozhodnutí vyřadit nejúspěšnější firmy by bylo hloupé. Pokud jde o ohrožení, také žádné ze strany Čínské lidové republiky nebo Ruské federace necítím. Naopak,“ řekl nám Filip.

„Nechci se znovu dožít studené války a zvyšování napětí mezi mocnostmi je podle mě nezodpovědné. Myslel jsem, že už jsme opustili černobílé vidění světa,“ uvádí poslanec ANO Patrik Nacher.

Podle šéfa Trikolóry a poslance Václava Klause máme hájit české zájmy a zájmy českých firem a české energetiky. „Nemáme být poskoky jedněch či druhých mocností. Ale nakonec Babiš (jako vždy) klasicky vyměkne a bude konat dle řevu demobloku,“ myslí si Klaus.

„Pokud jde o Huawei, tak to vypadá, že Babiš dal Pompeovi zatím košem. Můj názor je jasný: do 5G Číňany pustit nesmíme. A že se takovému rozhodnutí v budoucnosti nevyhneme, protože je to i v našem zájmu, byť si za to můžeme Američanům také o něco říct,“ sděluje místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra.

Problémem premiéra Babiše v zahraniční politice je to, že jinak mluví pro občany ČR, a úplně jinak ve skutečnosti koná. Výměnou za jeho loňské 30minutové přijetí u Donalda Trumpa v Bílém domě koupila Česká republika staré americké vrtulníky za 17 miliard, což velmi zatížilo naši státní kasu. Minulý měsíc zase premiér Babiš souhlasil v Bruselu s tím, že ČR bude ručit za společnou stamiliardovou (v eurech) půjčku EU, z níž polovina peněz půjde krachující Itálii a Španělsku, které mají násobně vyšší platy a důchody než my v ČR,“ uvádí místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

Fotogalerie: - Pompeo u Zemana

„Premiér to dělá jen proto, aby se zalíbil vedení EU a USA. A vůbec nehledí na zájmy našich občanů. Jsem přesvědčen o tom, že vláda a premiér by měli hájit zájmy našich občanů, a ne USA, takže je pro nás skutečně nevýhodné být zbytečně nepřátelskými vůči Rusku nebo Číně, anebo protežovat zkrachovalou americkou firmu neschopnou dostavět jaderné elektrárny. Navíc, slova Pompea jsou vysloveně pokrytecká, jelikož právě USA spolupracuje dlouhodobě s Ruskem na nejstrategičtějších projektech – například američtí kosmonauti létají již mnoho let do kosmu ruskými kosmickými loděmi Sojuz. Takže se z nás Pompeo snaží udělat jen vazaly a servilní užitečné idioty, a navíc se choval ultimativně. Česká republika musí mít suverénní zahraniční politiku a náš zájem je jiný než mají USA. Pro nás je výhodné udržovat a budovat korektní vztahy se všemi mocnostmi a nevytvářet za každou cenu napětí a konfrontaci,“ dodal Okamura.

Poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová zdůrazňuje, že Česká republika má svoji suverénní politiku. „Jakkoli si uvědomuji zahraničněpolitický význam návštěvy pana ministra Pompea, tak je nutné si uvědomit, že v otázkách spolupráce s Ruskem a Čínou máme svrchovanou politiku a v souladu s ní postupujeme. USA jsou pro nás velmi důležitým obchodním i politickým partnerem, ale v těchto věcech si musíme rozhodovat sami. Čína a Rusko se mnohdy nechovají standardně, ale osobně jsem nezaznamenala žádné relevantní důkazy. V České republice se vztahy s Ruskem a Čínou staly tématem pro média, která mnohdy věci zveličují. Stran tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany nutno říct, že ani v ostatních státech EU není běžné předem někoho vyřazovat jen proto, že se nám nelíbí jeho politika. Tendr bude připravovat společnost ČEZ a jeho organizaci bude mít na starosti až příští vláda, takže chci věřit, že bezpečnostní i jiné parametry budou nastaveny dobře. Ohledně tendru na budování 5G sítě zatím dle mých informací nepadlo konečné slovo a v září by k otázce ještě měla proběhnout odborná konference,“ uvedla.

„Je to správně. Jsme suverénní země, které nikdo nebude přikazovat, s kým smí, či nesmí jednat. Je jenom otázkou, zda slova pana premiéra budou následovat i činy. Na příkladu EU, kdy europoslanci za ANO patří k tomu nejtvrdšímu unijnímu jádru, i když se premiér vůči EU doma vymezuje, vidíme, že v tomto směru musíme být velmi obezřetní. Právě ty největší unijní zhůvěřilosti byly prosazeny i za podpory poslanců ANO,“ je přesvědčen poslanec Jaroslav Foldyna.

Za nepřijatelné v české informační infrastruktuře považuje čínské firmy poslanec ODS Karel Krejza. „Z jaderného tendru dopředu vylučovat není nutné. Ale Jižní Korea, Francie či USA jsou politicky přijatelnější,“ řekl redakci Krejza.

Anketa Chtěli byste na území ČR nastálo vojáky USA, jak si přeje Alexandr Vondra? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 9779 lidí

„Pan ministr Pompeo je na obchodní cestě po Evropě a jednání splňují všechny atributy takové cesty. Strašení konkurenci, strašení, abychom nepodpořili projekty nevýhodné pro USA, vše zabalené do hesel o svobodě a lidských právech. Vůbec mu ale nevadí, že před časem jednal v Bělorusku o dodávkách americké ropy a plynu a před týdnem to bylo zveřejněno. Stejně je zvláštní jeho podpora téměř zbankrotované firmy Westighouse. Pro nás v SPD je podstatný jeho důraz na dvoustranná jednání mimo vliv úředníků EU. Jsme rádi, že naše vláda si zachovala alespoň zbytky samostatnosti a neodepsala úplně vše. Nicméně pár amerických ponorek na Lipno by jistě posílilo obranyschopnost České republiky,“ sdělil poslanec SPD Jiří Kobza.

Poslanec KSČM Leo Luzar míní, že bychom se neměli řídit hraběcími radami ze zahraničí. „Stále doufám, že si Česká republika zachovala tolik sebeúcty, aby si svou zahraniční hospodářskou i bezpečnostní politiku rozhodla sama. Hraběcí rady ze zámoří, ze kterých jak sláma z bot čouhá to jediné, ekonomické zájmy USA, odmítám. Ve světě je cca 5 firem- států schopných realizovat jadernou elektrárnu. Jen pro zajímavost, ještě před 30 lety jsme to uměli taky! Pokud dopředu vyřadíme technologické lídry z Ruska a Činy, kteří v praxi dokazuji svou kvalitu realizaci elektráren ve světě, musíme se připravit na obrovské problémy a masivní nárůst ceny a doby realizace. Kapitalismus se stále zaštiťuje volným trhem a pozitivním vlivem konkurence, jak je vidět neplatí to v případě USA First,“ říká místopředseda poslanců KSČM.

„Snad je to alespoň náznak samostatné zahraniční politiky. Otázkou, kterou zodpoví až čas, je, zda to ze strany pana premiéra není pouze předvolební mlžení,“ zamýšlí se poslanec Lubomír Volný.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.