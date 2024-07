Orbánova „mírová mise“. Fiala křičí ne, pod ním v ODS ale zazněla jiná slova. I jinde

Maďarský premiér Viktor Orbán je k nezastavení. Sotva jeho země přebrala od Belgie předsednickou štafetu v Radě Evropské unie, rozjel se Orbán po světě. Jen pár hodin po převzetí předsednické role se vydal do Kyjeva a pár dnů nato do Moskvy. S lídry obou válčících zemí probíral možné podmínky pro vyhlášení příměří. Zatím neúspěšně, ale to podle Orbána není důvod polevit. Svoje cesty označuje za mírové mise.

Sotva evropská média zpracovala jeho moskevskou cestu a schůzku s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem, už byl maďarský premiér v letadle na cestě do Pekingu, kde tamního prezidenta Si Ťin-pchinga ujistil o maďarské podpoře jejich mírovému plánu a zdůraznil nutnost zastavení palby.

„Čína je klíčová síla k vytváření mírových podmínek v rusko-ukrajinské válce. Proto jsem se přijel s prezidentem Si setkat do Pekingu jen dva měsíce po jeho oficiální návštěvě v Budapešti,“ napsal Orbán na sociální síti X.

Podle něho jsou Maďaři mírumilovný národ, a proto stojí na straně míru a ne války. „Proto je pro nás důležité, že Čína vyzývá svět ke světovému míru, a ne k válce. Protože konflikt probíhá blízko Maďarska, velmi oceňujeme vaši mírovou iniciativu,“ citují světová média Viktora Orbána.

ParlamentníListy.cz se českých politiků napříč stranami zeptaly, zda-li jsou podle nich tyto Orbánovy cesty v pořádku. A zda může maďarský premiér, který aktuálně předsedá EU, něčeho reálně dosáhnout.

„Orbán je premiérem země, která dnes regulérně předsedá EU a jeden z mála evropských politiků, který se dokáže bavit se všemi stranami. EU by neměla čekat na americké volby s tím, že poté se vše vyřeší. Neumím posoudit, jestli cesty Viktora Orbána něco opravdu vyřeší, ale troufám si tvrdit, že nedělá nic jiného, než co by udělal Trump, pokud by byl zvolen. Mír se nedá dohodnout bez Ruska, důležitou roli sehraje i Čína. Ostatně v tom jsme zajedno i s prezidentem Petrem Pavlem. Lišíme se v načasování. My jsme názoru, že se to nemá odkládat a že čím dříve to bude, tím víc to bude v souladu se zájmy Ukrajiny. Kompromisy se ale budou muset dělat na všech stranách,“ řekl redakci PL šéf stínové vlády hnutí ANO a místopředseda sněmovny Karel Havlíček.

„Před odpověď musím zdůraznit, že "Putin je agresor a stojím na straně Ukrajiny", uvedl senátor ODS Tomáš Jirsa s tím, že jméno Orbán nepovažuje za sprosté slovo. „Na jeho politické činy se snažím dívat realisticky. Je také potřeba zdůraznit, že Orbán nikdy v EU nehlasoval proti pomoci Ukrajině a bezproblémově umožňuje volný průjezd veškeré vojenské i další pomoci přes území Maďarska, což je pro podporu Ukrajiny důležité. Takže nasazovat mu kvůli Ukrajině psí hlavu, není seriózní. Maďarsko je také v trochu odlišné situaci oproti ostatním státům EU: a) má na Ukrajině několik set tisíc etnických Maďarů a proto musí více vážit jejich osud ve válce, a za b) ještě před agresí rozestavěl Rosatom jadernou elektrárnu Paks2 a Maďarsko nepovažuje za vhodné stavbu zajišťující budoucí energetickou bezpečnost (asi také kvůli Green Dealu) zastavit. Zahraniční politika zůstává (zaplať PánBůh) v gesci národních statů a na všechny tři cesty lze také pohlížet jako na aktivitu Maďarska. Ostatně, Orbán předem informoval NATO a první cesta vedla na Ukrajinu na jednání s prezidentem Zelenským. A umí si někdo představit, že by se EU shodla na nějakém mandátu pro jednaní s Putinem či se Si Ťin-pchingem? Takže je to aktivita Maďarska, které shodou okolností předsedá Evropské unii. A pouze historie ukáže, zda to jsou cesty prospěšné či nikoli. Orbán trochu předběhl výsledky amerických voleb, protože se s podobnou aktivitou čekalo na prezidenta Trumpa. Přeji si vítězství Ukrajiny, ale přeji si také zahájení jednání o příměří, protože každý den ve válce umírají lidé a jsou ničeny majetky a infrastruktura. A upřímně, zatím si neumím představit, jak prezident Putin v Bruselu podepisuje kapitulaci Ruska. Je to fakt složitá situace a jenom PánBůh ví, co je v této situaci dobře,“ doplnil Jirsa umírněně pro ParlamentníListy.cz, i když šéf ODS Petr Fiala cestu Orbána zavrhl, protože podle něho nezastupuje české ani EU zájmy.

Podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského nejde o žádné mírové mise. „Je to bilaterální jednání Viktora Orbána. Víc v tom není. Viktor Orbán v Rusku nedojednával žádný mír. Ten může dojednat někdo, koho si Putin bude vážit a respektovat ho jako soupeře. Orbána bere jako člověka jemu loajálního, na kterém si spíše udělal interní promo. Zopakoval mu své nesmyslné požadavky a řekl, že nechce žádné sankce EU, protože sice nefungují, ale poškozují jejich už tak bídný průmysl. Snědli oběd a jel domů,“ hodnotí setkání v Kremlu Zdechovský.

„Všechny cesty, které nás přibližují mírovým jednáním, mají obrovský smysl. Je úplně v pořádku, když spolu státy a jejich státníci jednají. Překvapujeme mě jen to, že to aktivně nedělají bohatě placení představitelé EU. Každý, kdo chce říct válkám STAČILO!, má moji plnou podporu,“ uvedla Kateřina Konečná, europoslankyně, šéfka KSČM a lídryně koaličního volebního uskupení STAČILO!.

Předseda SOCDEM Michal Šmarda upozorňuje, že Orbánovy mise nemají schválený mandát. „Pokud tyto cesty podniká Viktor Orbán pouze jako premiér Maďarska bez mandátu EU nebo NATO, pak nemají prakticky žádné šance na úspěch. Nyní by měla celá EU usilovat o společný postup vedoucí k ukončení války. Stejně důležité je udržet silnou pozici EU ve vztahu k USA, Číně i Rusku. K tomu by pomohlo, kdyby všichni představitelé, včetně premiéra Orbána, nevyužívali světových krizí k posilování svých pozic ve vnitřní politice svých zemí, nehráli své individuální hry, ale dohodli se a využili síly, které mají společně,“ konstatoval Šmarda pro PL.

„Když se nemluví, těžko se něco domluví. Tak řekněme OK. Horší je, že vlastně nevíme, co Viktor Orbán říká a slibuje. V každém případě jsem na rozpacích. Cesta budí mnoho otázek, např. zda postoje konzultoval s ostatními státy, když je Maďarsko předsednickou zemí,“ reagoval poslanec ODS Karel Krejza.

„Nejsem si jistý efektivitou této konkrétní aktivity, pokud není dopředu koordinována s EU a USA, nicméně myslím, že každá snaha o mírové řešení situace je dobrá,“ sděluje šéf hnutí Přísaha a kandidát do Senátu za Břeclavsko Robert Šlachta.

Orbánovu aktivitu oceňuje poslanec SPD Radovan Vích. „Maďarsko je suverénní stát a jeho čtyřnásobný premiér Viktor Orbán hájí zájmy své země a jejich občanů tam, kde jiní přilévají olej do ohně. Je to legitimní postup. Jeho země bezprostředně sousedí s Ukrajinou a on by uvítal zastavení bojů a mírové rozhovory. Samozřejmě že k tomu potřebuje silné politické váhy, což je zejména Moskva a Peking, a nelze to provádět bez Kyjeva. Největším hráčem jsou samozřejmě USA, kde se ovšem bude muset čekat až na výsledek prezidentských voleb. Za iniciováni sbližování názorů jednotlivých aktérů na mírová jednání je potřeba Orbána ocenit,“ je si jistý.

„Představitel suverénní země si může jezdit, kam chce. To je nesporný fakt. A s hodnocením bych počkal, až bude nějaký konkrétní výsledek. A pokud jím má být alespoň příměří, tak bychom mu měli držet palce,“ vzkazuje senátor Zdeněk Hraba.

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl míní, že Orbánovy zahraniční cesty jsou naprosto v pořádku. „Viktor Orbán využívá předsednictví Maďarska v EU k maximální snaze dosáhnout míru v Evropě. Co víc by si normální člověk měl přát? Oproti našemu předsednictví, kdy vláda Petra Fialy dosáhla pouze rozšíření emisních povolenek na vytápění, jídlo a pohonné hmoty, je to zásadně přínosnější aktivita. Mrzí mne pouze jediné - že v optice prohlášení slovenského premiéra Fica se v ČR nenajde jediný politik, jenž by se k Orbánově aktivitě přihlásil. Proto za sebe říkám - pokud by PRO bylo v Poslanecké sněmovně a byl bych k tomu maďarským premiérem přizván, neváhal bych ani minutu a k jeho mírové misi se přidal,“ vzkázal Rajchl.

„Bravo Viktor! Samozřejmě, že je to v pořádku. Orbán je v současnosti jediný skutečný evropský státník,“ uvedl první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

Předseda Svobodných Libor Vondráček sděluje, že pracovní náplní státníků je potkávání se s představiteli jiných států, jejichž existenci uznávají, bez ohledu na to, jak moc jim jsou sympatičtí. „Pokud tím navíc sleduje Viktor Orbán snahu pomoci ukončit zabíjení lidí na Ukrajině, nevím, proč by to nemělo být v pořádku. Držme mu palce, aby se díky tomu na stole brzy objevil takový návrh, který bude přijatelný v první řadě pro Ukrajince a zároveň přesvědčí Rusy, aby zastavili boje,“ uvedl.

„Jsou nejen v pořádku, ale jsou krokem velmi odpovědného státníka. Navíc podobná setkání domluvit je špičkou diplomacie, ne každému by se to povedlo, resp. ne každý by byl přijat. Viktor Orbán je evidentně respektovaný politik, a to, že se snaží zahájit efektivní rozhovory o ukončení válečného konfliktu, narozdíl od těch, kteří ho podporují a riskují konflikt evropský, mu je ke cti. Vážím si ho za to, jednou bych mu ráda podala ruku a poděkovala osobně. Je pro mne nositelem naděje,“ řekla PL nezávislá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.