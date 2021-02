Pandemický zákon? Jen nový název pro nouzový stav, považuji to za lhaní občanům, uvedl Klaus ml.

reklama

„Když sleduji celou tuto debatu a situaci, která je v české společnosti, tak musím říct, že mi je daleko bližší stanovisko třeba pana ministra Hamáčka, který hájí plošný lockdown, opírá to o nějaké svoje názory. Já s ním hluboce nesouhlasím, hlasujeme vždycky proti tomu, ale říká věci tak, o jakých je podle mě přesvědčen, a tak je taky dělá. Oproti tomu drtivá část naší opozice pouze hraje politické pokrytecké hry,“ uvedl předseda Trikolóry.

A konkrétně vytkl chování ODS. „Poslanci ODS, kteří ve čtvrtek hlasují proti nouzovému stavu, v sobotu jejich hejtmani žádají, ať se nouzový stav neruší a v pondělí vyhrožují, že nouzový stav je neústavní. Když to přeložím do češtiny, tak ve čtvrtek nemají na nouzový stav žádný názor, ale přijde jim, že by bylo dobré zlobit pana premiéra Babiše, tak hlasují proti nouzovému stavu. V sobotu se zděsí, ať to radši řeší pan premiér, že oni to řešit nebudou. No a v pondělí jim lidé nadávají, tak zoufale hledají, jak z toho vybruslit a vymyslí, že když se to dá k Ústavnímu soudu, tak se může ukazovat na někoho jiného a oni zůstanou z obliga. Úplně stejná situace je u strany Pirátské a dalších. Musím říci, že toto je postoj, který mi přijde nehorázný, protože se s pandemií jenom hrají mocenské politické hry,“ řekl Klaus.

Podle Trikolóry nepotřebujeme další zákon, protože máme několik krizových a nouzových zákonů. „Ten pandemický zákon, který dnes projednáváme, tu taky leží od března. Příliš se nezměnil, čili není to žádná reakce na současnou situaci. Co je tedy evidentní, že Piráti a ODS se stávají členem velké lockdownové koalice s vládními stranami. Je to jejich postoj, dobře, oni se snaží tu kvadraturu kruhu, aby to zároveň jako dělali a zároveň před občany zamlčeli, tak tedy nyní na to používají tento pandemický zákon, že říkají, my jsme proti nouzovému stavu, ale teď tady podpoříme něco, kde jsou desetitisícové pokuty pro občany, další drakonické restrikce, aby to obhajovali. Považuji to za vrcholně pokrytecké,“ uvedl Klaus ml. ve Sněmovně.



Nicméně za nejhorší chování označil SPD. „Ještě tu máme krále všech pokrytců, a to je samozřejmě Tomio Okamura, který tady neustále tvrdí, jak on jediný bojuje proti plošnému lockdownu. Zaprvé hnutí Trikolóra šestkrát hlasovala proti nouzovému stavu, hájíme, že děti patří do školy, lidé patří do práce. My jsme dokonce nabízeli naše podpisy pro ústavní žalobu hnutí SPD, nabízeli jsme naše podpisy pro svolání mimořádné schůze, ale výsledkem bylo ne, protože tady nejde o to, zrušit nouzový stav. Tady jde jenom o to, aby tady někteří naši místopředsedové Sněmovny se tu bili v prsa, že oni jediní to hájí.To je skutečně pokrytectví na n-tou. Tady se mohl pan Okamura přerazit o pultík, aby se distancoval od poslance Volného, který ale v jádru říká úplně stejné věci.“



Podle hnutí Trikolóra vláda celou situaci nezvládá a plošný lockdown není řešením. „A ten zbytek té standardní opozice je spolek pokrytců a asi ta republika musí spadnout ještě na hlubší dno, aby se něco změnilo. Takže Trikolóra tento pandemický zákon v žádném případě nepodpoří, považuje to za lhaní občanům, jenom jiný název pro nouzový stav,“ uzavřel svoji kritiku předseda Trikolóry.

