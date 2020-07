Podrazák Kalousek? Snad vtip! „Demoblok“ jedná o spojení, ale je tu info. Peprné

reklama

Půjdou ODS, TOP 09 a KDU-ČSL společně do příštích sněmovních voleb na podzim 2021? O takovém projektu zatím nejvíce mluví dosavadní šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, který v dalších volbách kandidovat nebude. Hodlá se prý věnovat práci v terénu a zmíněný volební blok díky svým letitým kontaktům a zkušenostem dojednat.



Jak se zdá, zdaleka ne všichni občanští demokraté a lidovci jsou takové myšlence nakloněni. ParlamentníListy.cz hovořily s řadou významných straníků i funkcionářů ODS a KDU-ČSL a velká část takovému projektu buď nevěří, a pokud ano, tak přímo vylučují, že by cokoli měl dojednávat Miroslav Kalousek. Jednání o spolupráci prý už běží měsíce a možné zapojení STANu prý komplikuje jeho šéf Vít Rakušan, který jako “totální amatér” vypouští informace do médií.



“Ta jednání už začala a trvají několik měsíců, všichni aktéři a zástupci demokratických stran spolu mluví, schází se a snaží se dobrat nějaké formy vzájemné spolupráce nebo společné cesty. Variant je na stole pořád několik, ale určitě nic z toho nebude domlouvat Kalousek jako kardinál Richelieu, to fakt ne. A ani to nebude nikde roztrubovat Rakušan ze STANu. Pokud má nějaká spolupráce vzniknout, musíme spolu všichni jednat narovinu a ne něco povídat do médií, to se nedělá. Tohle se Rakušanovi nepovedlo, chová se jak totální amatér. Takže na něj zbydou Piráti, jestli sami budou chtít,” řekl nám významný politik jedné ze stran, o které běží. Redakce plně respektuje jeho přání zůstat veřejně v anonymitě, nebudeme tak odhalovat ani jméno, ani zda je politikem ODS nebo lidovců.



Nakolik je reálné, že pro sněmovní volby společný postup vznikne, mohou dle uvedeného zdroje napovědět letošní krajské volby. “Do té doby nelze vůbec odhadnout, jak ta volební spolupráce za rok bude vypadat. Chceme, aby to dávalo smysl a bylo funkční. Nesmí to být nějaká horkou jehlou ušitá koalice, co sice vyhraje volby, ale poté se rozpadne nebo bude rozhádaná, jak to vidíme třeba na pražském magistrátu. Vážíme si toho, že Mirek Kalousek kandidovat nebude, tím to všem hodně usnadnil, protože kvůli jeho pověsti by prostě byl překážkou, o tom není pochyb. Ale že bude pomáhat a něco dojednávat? To fakt ne, ani omylem. Děkujeme, ale my si to mezi sebou domluvíme sami,” dodává.

Další z vrcholných straníků z jiné dotčené partaje nemluvil kupodivu příliš rozdílně. “Ptáte se na něco, na co mám spoustu odpovědí. Přesněji nejen já, ale řada mých kolegů to vidí stejně. Cíl takové koalice by byl jasný a s tím souhlasím. Pokud by se povedlo převzít vládu a začít zemi po Babišovi navracet do normálních kolejí, pak jistě, na tom se asi shodneme všichni. Jenže pomocí čeho? Pomocí spolupráce s levicovými extremisty z Pirátské strany, kteří jsou nevypočitatelní? Pomocí spolupráce s TOP 09, která má s konzervatismem společného asi tolik, co Babišovy uzeniny s masem? A celé to máme svěřit do rukou mazanému Kalouskovi, který prý chce jen všem pomoct a vzdává se svých veškerých ambicí? Horší vtip jsem dlouho neslyšel, s tím na mě nechoďte!” míní politik, jehož anonymitu se pro tento případ redakce rovněž rozhodla ctít.



“Pokusy něco domluvit tady jsou delší dobu, ale upřímně tomu vůbec nevěřím. V Česku chce každý být předseda a někam zvolený a já už vidím ty egomaniaky všech stranických barev, jak ochotně ustoupí z čelné pozice kandidátky kvůli vyššímu principu. Kéž bych se mýlil. S lidovci by společná řeč být mohla, Marián Jurečka je rozumný chlap, ale někteří kolegové mu příliš nevěří, že po volbách nezběhne se stranou do Babišovy náruče. Za sebe říkám, že budu prosazovat, abychom nějakou formu spolupráce zkusili, ale jednou z podmínek musí být, že Mirek Kalousek do toho nebude strkat prsty. Ať si odpočne a nechá to na jiných,” řekl nám významný občanský demokrat, který sice nějakou dobu není na vrcholu politiky, ale stále má nemalý vliv a informace.



“Aktuálně oslavovaný Miroslav Kalousek mimo jiné: 1) nám sestřelil ministra Vondru, 2) nám sestřelil primátora Svobodu, 3) de facto nakonec sestřelil i Nečasovu vládu. Zkrátka Kalousek po celou dobu existence TOP 09 škodil ODS jak mohl, choval se jak podrazák, to vše v naději, že nás jeho partaj vystřídá. Jestli teď zrovna on vykládá něco o nutné spolupráci, je to jen proto, že i jeho přičiněním se ta značka řítí do nebytí a zoufale hledá záchranné lano. Doufám, že si to uvědomujeme. Žádná záruka, že jejich zbylí voliči přejdou k nám, navíc neexistuje. TOPce obdobnou eurofilní, progresivistickou, levicově liberální nabídku mají v Pirátech,” napsal Zahradil v diskusním vláknu na svém facebookovém profilu.



Další vývoj situace kolem možného opozičního společného postupu ve volbách budeme i nadále sledovat. Už teď je nicméně jasné, že výsledky jednání nebudou zástupci jednotlivých stran příliš ochotně sdělovat. Aspoň ne v jejich průběhu. Jak jsme výše citovali, skutečná jednání už probíhají a vedení daných partají se vše snaží držet pod pokličkou, dokud se nedoberou konkrétních výsledků.

