Převzít moc. Teď! padlo od Pirátů. A od další opozice? Babiš se bude řehtat radostí

„Jsme za kašpary a idioty.“ I takto příkré hodnocení opozice zaznělo z vlastních řad. Důvodem je opětovné a podle mnohých expertů protiústavní prodloužení nouzového stavu. ParlamentníListy.cz nahlédly do sněmovních kuloárů. Množí se prý hlasy, že hejtmani dohodou s premiérem opozici poškodili, a nedosáhnou tím ani lepšího řešení krize. SPD do toho přichází s návrhem mimořádné schůze se záměrem vládě nouzový stav co nejdříve zrušit.

reklama

Nouzový stav je nepochybně nejskloňovanějším termínem posledních dnů a týdnů. Poslanci minulý čtvrtek po bouřlivé diskusi dali vládě stopku a v pořadí již šesté prodloužení nouzového stavu zarazili. Následovala varovná slova z vládního tábora včetně svalování odpovědnosti za budoucí mrtvé na opozici. Ta se naopak radovala z hmatatelného úspěchu ve Sněmovně poté, co vládní koalici poprvé při hlasování o nouzovém stavu opustili komunisté. Nouzový stav byl shozen ze stolu, měl skončit s nedělní půlnocí.

Během víkendu se významná část obchodů, kadeřnictví a dalších služeb připravovala na dlouho očekávané otevření. Byť provozovatelé byli připraveni na jisté omezení a přísná hygienická nařízení, měli radost, že konečně otevřou a probudí se z „ekonomického kómatu“.

Anketa Je vyhlášení nového nouzového stavu Babišovou vládou protiústavní? Ano 23% Ne 73% Nevím / je mi to jedno 4% hlasovalo: 8156 lidí

Nakonec je ale všechno jinak a nouzový stav i nadále platí. Vládě pomohli hejtmani, kteří po celovíkendovém jednání s premiérem všichni oficiálně požádali vládu, aby na čtrnáct dnů nouzový stav prodloužila. Hejtmani si dali podmínky, že musí vláda předložit možnosti, jak život v zemi aspoň do určité míry rozhýbat. Pardubický hejtman Martin Netolický ve videu na Facebooku uvedl, že jde třeba o otevření maloobchodu či venkovního rekreačního sportování a další věci. Naopak o otevření restaurací a barů zatím vůbec řeč nebyla.

Zda nouzový stav celých čtrnáct dní vydrží, není jisté. Na Městský soud v Praze už doputovala žaloba, kterou za svého klienta podal advokát Norbert Naxera. Podle jeho výkladu vláda opětovným vyhlášením nouzového stavu porušila ústavní zákon. Právník žádá soud, aby rozhodnutí vládního kabinetu zrušil pro nezákonnost.

Zrušit vládou opět vyhlášený nouzový stav chce ve Sněmovně SPD, která podle slov jejího předsedy Tomia Okamury sbírá potřebných 40 podpisů poslanců ke svolání mimořádné schůze. Sama SPD má 19 poslanců, podporu přislíbila KSČM, která má taktéž 19 členů ve svém klubu. Chybějí tedy dva hlasy. Pomoci by tak mohli nezařazení poslanci. Zástupci dalších opozičních stran jsou zdrženliví a spíše se k tomu kloní skepticky, chtějí počkat, s čím premiér Babiš v rámci dohod s hejtmany přijde.

Na zrušení nouzového stavu začala pracovat i Trikolóra. Její místopředsedkyně a poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková v tiskové zprávě napsala, že jejich právní experti začali pracovat na ústavní žalobě proti nouzovému stavu. Vyzvala zároveň další zákonodárce, aby iniciativu podpořili.

Fotogalerie: - Zimní radovánky ve Stromovce

Dnes vyzvala všechny opoziční poslance, kteří opakovaně hlasovali proti prodlužování nouzového stavu (tedy poslance ODS, TOP 09, SPD, KDU-ČSL, STAN, Pirátů a nezařazených – bez poslanců KSČM), aby připojili svůj podpis k ústavní žalobě, kterou připravili právní experti Trikolóry. „Tato ústavní žaloba se týká nejen včerejšího znovuvyhlášení nouzového stavu vládou ČR, ale napadá rovněž i ústavnost jeho prodlužování prostou většinou přítomných poslanců v minulosti,“ uvedla poslankyně.

Co se týče fungování státu v rámci epidemie, nic se až na detaily proti minulému týdnu v praktickém životě nemění. O klidu se ale mluvit nedá. Platí to i pro situaci uvnitř některých opozičních stran. Například mezi členy ODS a Pirátů panují značně rozporuplné nálady. Kámen úrazu je v tom, že tyto strany ve Sněmovně patřily k lídrům tažení proti dalšímu prodloužení nouzového stavu. Nejprve v tom uspěly, když vládní návrh Sněmovna odmítla. Tři dny poté ale hejtmani stran, které v Parlamentu reprezentují opozici, vyhověli premiérovi, a nouzový stav tak pokračuje bez přerušení.

K TÉMATU: Nouzový stav: Bordel ve sněmovně, slyšeli jsme o kšeftech. Hamáčkův plán hrozí průšvihem i pro něj

„Nechte mě nadechnout, nechci být sprostý. Asi takhle, když jsme tu před týdnem vládu vyprovodili s jejich nevím už kolikátou žádostí o prodloužení nouzového stavu, chvíli jsem se bál, co se bude dít, hlavně když Babiš odstartoval PR kapitolu s názvem ‚každý další mrtvý je obětí nezodpovědné opozice‘. Jenže se rychle začalo ukazovat, že to k něčemu může být a vláda třeba začne hledat racionální řešení situace, pomalu něco za jasných podmínek otvírat a vracet děti do škol. Ale pak přišli hejtmani a dopadlo to jako vždycky. Jsme za idioty. Užitečné idioty. Hejtmani si můžou vyzvednout dárkový vouchery do Palomy v Průhonicích. S tím máme udělat nějaký volební výsledek? Jakkoli to nechci stavět na první místo, tak to dopadne tak, že nám to voliči dají sežrat. Jestli ne, musel by se stát zázrak. Opakuju ale, že pro mě osobně je samozřejmě přednější, aby se země začala vzpamatovávat, aby se lidi mohli nadechnout a zároveň nepřicházeli o své blízké. Nelze však vyčítat opozici, že chce získat voliče, to dělají všichni za všech okolností, a kdo to popírá, je lhář. Základem smysluplné opoziční politiky je přinést lepší řešení než vláda, tím fakticky pomoci zemi a lidem, bonusem jsou pak další voličské hlasy,“ říká redakci nejmenovaný poslanec z opozičního bloku.

Anketa Nevídaný chaos po konci nouzového stavu nazvete: bordelem jako v tanku 1% pochopitelným krokem poslanců 2% tupostí ODS, TOP 09, Pirátů... 82% neschopností premiéra jednat 13% velkou škodou, již odnesou děti a živnostníci 2% hlasovalo: 17097 lidí

Podle něho nedává smysl prodlužovat opatření, která nejsou funkční. „Jaký význam má další trvání nouzového stavu v celé zemi? Jestli Blatný prohlašuje, že opatření přestala fungovat, což i čísla za poslední týden potvrzují, jaký smysl má v tom pokračovat? Takže opatření přestala fungovat, proto se jimi budeme řídit? Neříkám, že se otevřít má všechno, ale zcela vážně se zdejší situace začíná podobat tomu, že vláda hodlá chránit naše zdraví i za cenu, že nás (ekonomicky) zabije. Neschopnost vlády je kompletně překryta neschopností opozice, která něco jiného dělá v Parlamentu a přesný opak v krajích. Sebekriticky přiznávám, že se chováme jako kašpaři a užiteční idioti, čímž bych mohl i tlumočit názory řady kolegů a straníků. Jen jsme zase pomohli Babišovi, který teď všude děkuje ‚zodpovědným‘ hejtmanům, kteří jediní uznali, že má pravdu a je nutné mu pomoct. Gratuluju,“ dodal náš zdroj z jednoho z opozičních poslaneckých klubů. Vzhledem k tomu, že velká část klubů opozičních stran ve Sněmovně není příliš početná, respektujeme i přání neuvádět, o který konkrétní klub se jedná. Lze prozradit, že jde o jednu ze stran dvou volebních koalic.

Zajímavý je i vhled do nitra Pirátské strany. Její členové na internetovém veřejně dostupném fóru na téma neprodlužování nouzového stavu čile diskutují. A z ankety, která debatu provází, plyne, že 60 procent z nich by nouzový stav neprodlužovalo.

„Já bych byl drzý – pokud to nezvládá (vláda, pozn. red.) bez nouzového stavu ať odstoupí a podpoří naši menšinovou vládu, protože stačí málo a budeme na hony lepší než oni. Stačilo by začít pořádně testovat a pořádně odškodňovat karantény, a čísla by šla dolů,“ myslí si Vít Jurásek, pirátský člen z jižní Moravy.

Další pirátský názor, tentokrát z Prahy, zazněl k již zmíněnému rozporu mezi konáním opozice ve Sněmovně a v krajích. „Rád bych tu podotkl, že velkým failem opozice jako celku je to, že hejtmani a poslanci nedokázali k prodloužení nouzového stavu zaujmout jednotné stanovisko. Jedno jaké, ale prostě jednotné – bylo by to důkazem schopnosti vnitrostranicky koordinovat politiku na celostátní vs. regionální úrovni,“ konstatoval na Pirátském fóru Michael Polák.

Psali jsme: „Cesta do otroctví" začíná socialistickými opatřeními a způsobem vlády, uvedl předseda Trikolóry 19+15+3+3=... Babiš a Hamáček na potítko. Nouzový stav pod palbou Zmetek Babiš! volá umělec. Nechce k lopatě, opil se a trpěl Jurečka: Nouzový stav je správně? Hamáčku, ukaž ty analýzy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.