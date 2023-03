Proč nebude na důchody: Jedny peníze nejdou dát dvakrát. Ty české šly na Ukrajinu

reklama

Snaha vlády snížit červnovou valorizaci důchodů ve Sněmovně čelí dosud nevídaným obstrukcím ze strany opozice, podle níž hodlá Fialův kabinet penzisty okrást a odepřít jim navýšení o inflaci, se kterým již počítali.

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15809 lidí

Do ostré debaty se, byť mimo Sněmovnu, zapojil bývalý politik a ministr financí Miroslav Kalousek. V možné narážce na parlamentní vystoupení šéfa SPD Tomia Okamury tvrdě odmítl, že by snaha o snížení valorizace penzí jakkoli souvisela s výdaji, jež Česká republika vynakládá na pomoc Ukrajině, která je už rok ve válce s Ruskem.

„Dávat snahu o přibrždění růstu důchodů do souvislosti s pomocí Ukrajině může jen duševní mrzák. Mimořádné výdaje na pomoc Ukrajině mají na vývoj strukturálního deficitu nulový dopad, růst důchodů má naopak dopad dominantní. Je to jen hlásání nenávisti a odborné nezpůsobilosti,“ napsal na svém twitterovém profilu někdejší ministr financí a poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek.

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč celým politickým spektrem, jak citované vyjádření vnímají. A případně, zda lze argument s „válečnými“ výdaji jednoznačně vyvrátit.

Za pravdu dává Miroslavu Kalouskovi europoslanec za ODS Alexandr Vondra, všímá si ale jeho slovníku. „Kalousek má pravdu v tom, že je hloupé a nemravné dávat valorizaci důchodů do souvislosti s naší pomocí Ukrajině. Jako obvykle k tomu volí dramatický slovník, aby si ho někdo všiml... To je už jeho odpovědnost,“ řekl nám Vondra.

„Vláda má právo navrhnout změnu valorizačního mechanismu, ale vzhledem k tomu, že jde o systémovou změnu, má to projít standardním legislativním procesem. Ideálně po dohodě s opozicí. Není jediný důvod k tomu využívat stav legislativní nouze. Co se teď ve Sněmovně odehrává včetně omezování vystoupení, odebírání slova a dalších věcí, jako že nemůžeme dávat protinávrhy, je za hranou, je to skandální. Znamená to, že vláda něco podcenila, teď nemá čas, protože ji tlačí lhůty a harmonogram a musí spěchat, tudíž znásilňuje jednací řád. Kromě toho, že to může narazit u Ústavního soudu, může to způsobit i velkou ostudu, která nakonec skončí tím, že stát stejně bude muset vyplácet důchody podle toho, jak je systém nastaven v současnosti. Všechno ostatní už jsou jenom nějaká odůvodnění. Základ pro mě je, že pro parametrické a systémové změny není možné využít stav legislativní nouze, to je základní myšlenka,“ řekl nám místopředseda sněmovního hospodářského výboru Patrik Nacher za ANO.

Podle šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka je pravda taková, že drahé energie, a tedy i šetření na největších výdajích státu je přímým důsledkem Putinovy vleklé války na Ukrajině. „Plus také činy těch, kdo se na ní obohacují výrazně více, než by bylo vhodné. Pokud to někdo obrací proti Ukrajincům, kteří byli napadeni a umírají jim muži, ženy a děti, slušný člověk se s tím nemůže ztotožnit,“ uvádí Michálek.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Stát má, obrazně řečeno, jeden pytel peněz, a pokud z toho pytle dá peníze na jednu věc, tak je pak nemůže dát na věc jinou. Pro úplné blbce: stokorunu, kterou jsem dal Frantovi, nemůžu zároveň dát i Pepovi, protože jsem ji už dal Frantovi. Z tohoto jednoduchého vzorce pak plyne, že peníze, které jsme poslali na financování války USA proti Rusku, vedené prostřednictvím Ukrajinců, pak nemůžeme dát například důchodcům nebo na opravu silnic nebo na podporu našich rodin s malými dětmi anebo na cokoli dalšího, co naše země a náš národ potřebují. Jestli tohle někdo nechápe, tak by měl vyhledat odbornou pomoc, a pokud je takto postižený jedinec bývalým ministrem financí, tak to platí dvojnásobně,“ konstatoval poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Fotogalerie: - Dobré ráno, sněmovno

Zastání našel Miroslav Kalousek v Senátu. „S výhradou urážlivého slovníku, s nímž souhlasit nemohu, musím konstatovat, že pan Kalousek má tentokrát pravdu. Snahu snížit růst důchodů nelze skutečně spojovat pouze s výdaji směrem k Ukrajině. Je to totiž bohužel nutné spojit s celkovou hospodářskou politikou vlády, která je, jak bylo v tomto týdnu řečeno na jedné odborné konferenci, na šikmé ploše jako celek. Případ důchodů dokresluje hlavně rozpočtové zoufalství vlády, když se o to snaží za jasného zneužití stavu legislativní nouze,“ řekla nám senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Skutečností je, že struktura státního rozpočtu na první pohled nemá s Ukrajinou nic společného. Ale pouze na první pohled, protože je to o parametrech příjmů a výdajů, ze kterých se mj. platí důchodová reforma a armáda státních zaměstnanců. Jestliže na jednu stranu ale má vláda meziroční příjmy z daní vyšší o 137 miliard korun a na druhou stranu posíláme miliardy korun a výzbroj na Ukrajinu a vláda si bere úvěr deset miliard korun na náklady spojené s pobytem Ukrajinců u nás, které celkově stojí čtyřicet miliard korun, tak by měla vláda počítat se zákonnou valorizací tak, jak je nastavená. Jinak se jedná o reciprocitu, a to je protizákonné,“ shrnuje předseda sněmovního kontrolního výboru Radovan Vích z SPD.

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jeho stranický kolega a poslanec Jiří Kobza reagoval stručně. „Jeden známý mi napsal, že snížení valorizace důchodů je výraz solidarity našich důchodců s americkými výrobci letadel F-35. Považuji to za docela výstižné. Jen je škoda, že zapomněl na solidaritu se švédskými výrobci neplovoucích BVP,“ říká.

„V první řadě to není snížení růstu, ale reálný pokles důchodů. Stejně tak jako už dva roky klesají reálné mzdy – mimochodem v ČR nejvíce ze zemí OECD! Je třeba to nazývat pravými jmény, a ne vládním eufemismem, který tak nekriticky přijala média! Každá vláda má nějaké priority. Vláda Petra Fialy má prioritně na starosti hrbit se před Bruselem i Spojenými státy a sloužit nejbohatším. Třeba bankám, kterým se mimochodem zvýšil zisk meziročně o 31 %. A připomínám, že drtivá většina z těchto prostředků poputuje do zahraničí! Pětidemolice ale slouží i nadnárodním korporacím a zbrojařům. Vždyť výdaje na zbrojení rostou a nikdo z vlády neřekl armádě, ‚že si má utáhnout opasek‘ jako zbytek národa. Velkých se bojí, tak se ‚hojí‘ na těch, kteří se nemohou bránit. To dělají duševní mrzáci, měla-li bych použít slovník M. Kalouska,“ sdělila šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek s exministrem financí zásadně nesouhlasí. „Je to přesně naopak. Jen duševní mrzák může tvrdit, že snižování růstu důchodů s válečnými výdaji vůbec nesouvisí,“ řekl ParlamentnímListům.cz.

Psali jsme: „Provokace!“ Dělal velvyslance v ČR. Teď Perebyjnis vytočil Maďary Fiala předstoupil: Podívejte, tohle všechno se nám podařilo Sedm hodin s Okamurou. Stanař se ptal po pytlících na zvracení, lidovci chtějí měnit pravidla Prouza nebude rád. Nekula se rozpovídal, co kolem zdražování cukru prováděly supermarkety

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.