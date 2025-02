Rajchl na podporu Okamury ukázal největšího cenzora v ČR. Není to Foltýn

Vystoupení Tomia Okamury, který přišel shromážděné na jeho podporu pozdravit z Poslanecké sněmovny, už ParlamentníListy.cz popsaly v článku ZDE. Podrobnější reportáž přinášíme nyní. S obsáhlým projevem se k účastníkům protestu obrátil organizátor akce Jindřich Rajchl, kterého nadšený dav opakovaně přerušoval potleskem a bubnováním. Rajchl vyzval občany, aby ve volbách podpořili unikátní sjednocené národně smýšlející strany, a ukončili tak vládu Petra Fialy. Nastínil též, čeho se mohou voliči dočkat.

„Jsme připraveni realizovat všechno, co vám říkáme. A nejen já a Tomio Okamura, ale i Zuzana Majerová z Trikolory, Libor Vondráček ze Svobodných nebo Jarda Foldyna, když nás v podzimních volbách podpoříte. Dochází k naprosto unikátnímu sjednocení národní scény a chci vás vyzvat, ať jdete k volbám. Jedině díky síle vašich hlasů budeme schopni nejenom zastavit migraci, odmítnout euro a vrátit této zemi prosperitu a nezapojovat se do války, ale také změnit legislativu tak, aby případy kriminalizace názorů nebyly možné,“ uvedl Rajchl.

„Za poslední čtyři roky chodím po soudech a obhajuji lidi, kteří pouze jdou proti proudu. Ničím jiným se neprovinili než tím, že nesouhlasili s mainstreamem. Začalo to covidem, kdy byli lidé perzekuováni. Jak je možné, že před soudy neskončili lidé, kteří nás strašili, že budou v ulicích mrazáky na mrtvoly? Jak to, že tam neskončili lidé, kteří nám zakazovali chodit na svatby a pohřby pod naprosto falešnou záminkou, že nás to zachrání. Jak je možné, že před soudem nestojí lidé, kteří zde na rok zavřeli školy? Poškodili tím nevratně naše děti, na což existuje celá řada studií,“ hřímal Rajchl před lidmi, kterých se i přes mrazivé teploty shromáždilo několik stovek.

Další věcí, která lidem zkomplikovala život, byla podle něho válka. „24. února 2022 skončil válkou covid, najednou zcela přestal zajímat a ti, kteří nás šikanovali kvůli covidu, nás začali šikanovat kvůli tomu, když jsme měli jakýkoli jiný názor na dění na Ukrajině. Petr Fiala prohlásil, že jsme ve válce. To není trestný čin šíření poplašné zprávy? To není podněcování k nenávisti? Válka měla mnohem zásadnější příčiny a o tom máme mít právo veřejně svobodně diskutovat. Tenhle konflikt tady být nemusel. Realitu vám v České televizi neřeknou, protože největším cenzorem v České republice není Foltýn, ale Česká televize,“ pokračoval za burácení davu.

Jindřich Rajchl uvedl příklady lidí stíhaných za to, že se odlišným způsobem vyjádřili k válce na Ukrajině a Rusku. „Jak je ale možné, že se to týká jen této války? Proč ale nestíháme ty, kteří schvalovali bombardování Srbska? Proč nestíháme ty, kteří podporovali agresi v Iráku nebo Afghánistánu? Nebo to snad nebyly agrese? Pojďme měřit stejným metrem,“ vyzýval.

„Na jedné straně vidíte, že ministr vnitra může na oficiálním sídle ministerstva vyvěsit plachtu s Putinem vyobrazeným v pytli na mrtvoly a není to ani přestupek,“ uvedl Rajchl. „Z druhé strany ale policie chce trestně stíhat Tomia Okamuru za plakát varující proti nelegální migraci, v rámci které k nám mohou dorazit i násilníci. Tomio Okamura a SPD je trvale proti masové nelegální migraci z muslimských zemí. Tihle lidé skutečně zaplavují Evropu a proti tomu je třeba bojovat, a ne odsuzovat lidi za to, že na to upozorňují,“ řečnil dále Rajchl.

V souvislosti s válkou na Ukrajině to vidí jasně. „Nejlepší podporou Ukrajiny je podpora co nejrychlejšího mírového řešení. Čím dřív bude mír na Ukrajině, tím lépe pro tuto zemi. Doufejme, že se Donaldu Trumpovi povede díky bohu válku brzy ukončit. Většina lidí v naší zemi už má válčení plné zuby a chce, aby skončilo za každou cenu,“ uvedl Jindřich Rajchl.

Na jím svolaném shromáždění na podporu Tomia Okamury a proti jeho trestnímu stíhání za předvolební plakát promluvili i další lidé, mezi jinými bývalý disident a bezpečnostní expert Jan Schneider, spisovatelka Lenka Procházková nebo bývalá učitelka Martina Bednářová, která je souzena za to, že ve třídě měla údajně nadnést odlišný výklad války na Ukrajině.

Přestože se venkovní teploty v době konání akce pohybovaly okolo pěti stupňů pod nulou, na Rajchlovu akci se vydaly podpořit Tomia Okamuru odhadem přes dvě stovky lidí. Jak ParlamentníListy.cz od mnohých na místě zjistily, řada lidí obětovala den dovolené v zaměstnání, aby mohla na protest vyrazit.

„Bylo to narychlo, ale s kamarádkou jsme neváhaly a vzaly si obě dovolenou. Fialovci musejí vědět, že tohle jim neprojde. Vždyť oni tu léta likvidují naši zemi, a když se jim někdo postaví, tak by ho zavřeli. Tohle musí skončit!“ sdělila na místě redakci ParlamentníchListů.cz Jitka ze severní Moravy.

Podobně hovořil i další protestující. „Vzal jsem si neplacené volno, protože obětovat jeden den a postavit se za svobodu slova pro mě má větší cenu než mlčet a zůstat ten den v práci. Cítím tu ohromně pozitivní náladu, lidi už mají naději a změna visí ve vzduchu. Teror pětidemolice na podzim skončí,“ sdělil Jaromír žijící nedaleko Plzně.