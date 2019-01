Schwarzenberg podpořil zásah BIS do dějepisu. A jinak znějí drsná slova o StB, Hitlerovi, a dokonce o Janu Palachovi

Zástupci Ministerstva školství, kterému šéfuje Robert Plaga za hnutí ANO, se před pár dny sešli s ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou.

Tématem schůzky měla být plánovaná revize rámcových vzdělávacích programů (RVP). Ministerstvo chce zajistit „prostor pro vyváženou výuku moderních dějin“. Co si pod tím představit?

BIS se ve své výroční zprávě za rok 2017 věnovala ruskému vlivu a kremelské hybridní strategii. Podle civilní kontrarozvědky je pod ruským vlivem i české školství, respektive výuka dějepisu a literatury. Naše historie prezentovaná ve školách je prý sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je částečně zasažena také výuka českého jazyka a literatury, třeba období národního obrození. Tolik aspoň názor tajné služby.

ParlamentníListy.cz se proto zeptaly českých politiků, co na údajnou infikaci výuky českých dějin ruským viděním světa říkají. Zajímal nás též pohled politiků na to, zda je změna potřebná a nakolik je přijatelné, aby se tajná služba podílela na tom, co se české děti budou učit.

„Je správné, že BIS upozorňuje na nebezpečí. Nové osnovy by ovšem mělo vypracovat s mladými historiky Ministerstvo školství. Nutné to je, pamatuji, že v Rakousku se ve výuce dějepisu drželo hnědé myšlení ještě 25 po válce. U nás to bude obdobné,“ míní čestný předseda TOP 09, poslanec a exministr školství Karel Schwarzenberg.

Místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip považuje takový přístup za znásilnění ústavy. „Takže Dobrovský bude v pořádku, protože psal německy, a Palacký bude fuj? A co Jirásek a jeho Psohlavci nebo Proti všem? Nejsou náhodou v rozporu s ústavou a právem na svobodné bádání historie? Považuji to za znásilnění Listiny základních práv a svobod. Kdybychom na to přistoupili, bylo by nutné zakázat výuku náboženství, protože odporuje vědeckým poznatkům o vzniku vesmíru,“ řekl redakci Filip.

Pochopení se BIS a možný postup Ministerstva školství nedočkaly ani v řadách hnutí ANO. „Mně obecně vadí, když se ve jménu čehokoliv přepisuje, modifikuje, zjemňuje, zatemňuje pohled na naši minulost. Jednou je to kvůli lidovědemokratickému směřování země, jindy kvůli politické korektnosti či protiruským náladám. Jednou se to jmenuje vymývání mozků a jindy ochranou. Pokud se ale pozměňuje pohled na naši minulost, je to špatně vždy. Ať už to má jakoukoliv nálepku,“ míní poslanec Patrik Nacher z ANO.

„Zajímavý nápad, ale chybí oslovit Centrální mozek lidstva, kam směřuje planeta Země, a Mezigalaktickou agenturu, jak se vzděláváme o mimozemských civilizacích, a školám závěry naordinovat. Jinak stále věřím tomu, že jak a co se učí dítě ve škole, je o učiteli a jeho pedagogické a odborné erudici,“ uvedla nekompromisně pro ParlamentníListy.cz exministryně školství a poslankyně ČSSD Kateřina Valachová.

„To už je vážně jako za bolševika. Bezpečnostní a informační služba (BIS) bude u nás určovat, co se bude učit ve školách! Údajnou prosovětskou interpretaci moderních dějin a pokračující vliv sovětské propagandy označila za součást ruské hybridní strategie. Ministerstvo školství vlády Andreje Babiše chce nyní vyhovět požadavkům BIS. Takže tady máme opět snahu ideologizovat české školství. Za komunismu jsme se museli podřizovat Sovětskému svazu a postulátu ‚Se Sovětským svazem na věčné časy“, nyní se musíme řídit požadavkem ‚S Evropskou unií a se Spojenými státy na věčné časy‘. Jsem zvědav, kdy BIS zařídí, aby se v televizi zakázalo vysílání Mrazíka či z knihkupectví stáhla Krása nesmírná či knihy Lermontova nebo Puškina. Puškinovu medaili totiž uděluje ruský prezident Putin. BIS, která asi nemá nic důležitějšího na práci, by měla ‚prošetřit‘, zda Puškin nebyl Putinovým agentem. Hnutí SPD takovéto ideologické manipulace výuky ve školství odmítá. Ať tím, či oním směrem. Budeme rádi, pokud si občané uvědomí, jaké nesmysly prosazuje Babišova vláda,“ odpověděl rázně předseda hnutí SPD a místopředseda Sněmovny Tomio Okamura.

Poslanec KSČM Leo Luzar uvádí, že podle BIS jsme hloupí, a proto nás musí poučovat, co si myslet. „Národe, vzbuď se a chraň sebe a své děti... Copak se všichni zbláznili a dějiny místo historiků budou vykládat ideologičtí pomatenci Hučínova typu? Jestli něco v hybridních hrozbách funguje kontraproduktivně, tak jsou to přesně takové úpravy skutečnosti a důkazů ve prospěch toho ‚správného výkladu‘. Copak jsme se nepoučili ze lží o zbraních hromadného ničení v Iráku, mírumilovných snahách Albánie v Kosovu a zlých Srbech, o demokratické revoluci na Majdanu a nefašizaci Ukrajiny, hodných a zlých teroristech v Sýrii? Opravdu jsme tak hloupí, jak si myslí BIS?“ konstatuje Luzar.

„Jde o pokračování rusofobní hysterie a je naprosto nepřípustné, aby tajná služba určovala ministrovi školství, jak má vypadat výuka. To je na úrovni SSSR a třetí říše. Školství v demokratické a svobodné zemi nesmí řídit čučkaři,“ uvedl poslanec SPD Lubomír Volný.

Se svérázností jemu vlastní okomentoval případ senátor Severočechů.cz Jaroslav Doubrava. „Případ ministra Plagy a StB, ej čo to hovorím, BIS ukazuje, jak stupidní je ANO v rámci souručenství s ČSSD. Lidé vkládali naděje do vlády, která se ale chová v řadě ohledů stupidně. Myslím tím: pokud ministr Plaga ve vší uctivosti konzultoval s StB/BIS úpravu výuky moderní dějin, je to klíčový okamžik vstupu do doby postdebilní. Tak dementně se nechovali papaláši ani za komunistů. Jejich stupidita je obdobná,“ míní senátor.

„Představte si, že by se v Rudém právu objevila informace: ‚Ministr školství konzultoval se Státní bezpečností (StB) úpravu výuky moderních dějin, aby výuka nebyla ovlivněna vlivem nepřijatelným a nestandardním jednáním J. Palacha.‘ Není to stejně debilní jako fiktivní zprávička z Rudého práva? Jde o signál, že stupidita (mocenský vlezdoprdelismus – omlouvám se za výraz, ale vhodnější těžko hledat) v jednání funkcionářů se stále opakuje bez ohledu na to, o jaký jde režim. Naprostý vlezdoprdelismus (opět omluva) bez jakékoliv soudnosti je součástí jednání všech vlád. Jinak by nebyly dějiny – tedy popisy bláznivých a nepochopitelných jednání rádoby politiků, knížátek, králíčků a ministrantů a prezidiálních mudrců a jejich krizí a válek. Ono snad nestačí to, co se na školách dnes učí? Nestačí, že není jednotný systém výuky? Nebylo by vhodnější, aby se pan ministr více věnoval především zvýšení její úrovně? Konzultace Plagy se současnou variantou StB (tedy s BIS) je zcela rozkošná událost. Takovou ptákovinu by si nevymyslel ani doc. ing. dr. Cimrman, a to je co říci! Čest jeho památce!“ dodává Jaroslav Doubrava.

S postupem Ministerstva školství naprosto nesouhlasí ani poslankyně SPD a členka školského výboru Tereza Hyťhová. „Aby kontrarozvědka určovala osnovy výuky na školách, je naprosto nepřijatelné. Místo toho, abychom se zabývali problémy, jako jsou například inkluze nebo nezájem žáků o učební obory,“ uvádí poslankyně.

