Sobec Klaus! Když si zlomí vaz... Nadávky a posměch. Je zle, kvůli roušce. A Okamura připomněl, v čem jsou teď zdravotníci

Během posledních dnů začal nosit na ulicích, v MHD či obchodech roušku prakticky každý. K tématu se v rozhovoru pro Echo24.cz vyjádřil též bývalý prezident Václav Klaus. Ten naopak uvedl, že žádnou roušku nemá a nenosí ji. Prý jde o jeho volbu. Klaus to přirovnal k tomu, že kupříkladu nepoužívá ani lyžařskou helmu.

“Někdo se podivoval, jak to, že nenosím roušku. O mně je všeobecně známo, že na lyžích nenosím helmu. To je taková moje polemika s takzvaným principem předběžné opatrnosti, který přes zelenou ideologii ovládl náš svět,” míní exprezident.

Podle jeho slov nemáme věci bagatelizovat, na druhé straně prý ani nemáme podléhat panice. “Je to něco za něco, Angličané pro to mají krásné slovo trade-off. Volba je osobní, volí každý jednotlivec. Zatím je to osobní trade-off. A je na politicích, jestli se rozhodnou předepsat roušku celému národu, nebo ne. Strašně těžké rozhodnutí,” řekl Václav Klaus pro Echo24.cz.

Co si o takovém postoji myslí další čeští politici. Redakce se obrátila na poslance s anketní otázkou. Situace se navíc změní středeční 18. hodinou, od které bude nošení roušky na veřejnosti na základě nařízení vlády povinné.

Podle poslance hnutí ANO Patrika Nachera Klausovo srování rozhodně nesedí. “Trade-off platí v momentě, kdy se člověk rozhoduje sám o sobě - kouření, pití alkoholu apod. Ve chvíli kdy ale svým rozhodnutím ohrožuje jiné - kouří v prostoru, kde jsou i jiní lidé, řídí pod vlivem alkoholu, už to není jen jeho individuální rozhodování. A totéž teď platí o (ne)nošení roušek,” má jasno Nacher.

“Srovnávat nošení lyžařské helmy a roušky v době pandemie je hloupost. A upřímně řečeno, to, že pan prezident teď roušku nenosí, považuji za jeho sobeckost. Helmou chrání svůj mozek a je na něm, jestli o to stojí. Ale rouškou ochraňuje svoje okolí před tím, aby se nakazilo - právě třeba od něj. Já roušku nosím, ne kvůli sobě, ale kvůli druhým lidem a myslím si, že je to nesobecké a je to fér,” konstatovala místopředsedkyně ODS Jana Černochová.

Klausova slova podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa platí jen pokud není daný člověk mezi lidmi. “Myslím, že to platí jen do chvíle, kdy by ten, kdo nenosí roušku, byl tím, kdo roznáší viry nebo bacily a ohrožuje tím ostatní. Jistě nebudu mít roušku doma nebo ve své kanceláři či lese, kde jsem sám, ale v hromadné dopravě nebo ve velkém kolektivu lidi. To je něco jiného,” konstatoval šéf KSČM a první místopředseda Sněmovny.

“Pan exprezident si může dovolit teoreticky filozofovat. V úplně jiné situaci jsou nyní každý den a každou hodinu lidé, kteří musí fungovat v práci. Zdravotníci, hasiči, prodavači, zkrátka lidé, které země potřebuje na to, aby fungovala. Těm je potřeba chránit jejich životy a zdraví a nefilozofovat,” řekl redakci předseda SPD a místopředseda Sněmovny Tomio Okamura.

Podle europoslance a místopředsedy lidovců Tomáše Zdechovského potřebujeme ve výjimečných chvílích výjimečná opatření. “Když si Václav Klaus zlomí vaz, bude to jeho zodpovědnost. Ale když někoho nakazí, tak tím změní život dalším lidem,” připomíná.

Hejtman Vysočiny a poslanec ČSSD Jiří Běhounek uvádí, že prezident Klaus měl vždy neotřelé názory. “A je na něm, jak k tomu on sám přistupuje. Asi se nepohybuje v komunitě lidí, takže roušku nepotřebuje. Já ji osobně doporučuji!” uvedl.

“Pan Klaus je významný epidemiolog, takže je třeba jeho slova brát opravdu vážně,” konstatoval s nadsázkou poslanec a exšéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

