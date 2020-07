Šok: Všichni za Zemanem! Ano, i z opozice. Jde o včerejší výbušná slova

reklama

Americký velvyslanec v Praze Stephen King v úterý ve své rezidenci pořádal oslavy 244. výročí Dne nezávislosti. Akce se zúčastnil i prezident republiky, který vystoupil s projevem. Vyjádřil se i k aktuální situaci, které USA čelí po smrti černošského občana George Floyda.

„Dovolte mi závěrem, pane velvyslanče, velmi provokativní větu. A prosím, věřte mi, že jsem zde nejen jako nezávislý občan, jsem zde také jako přítel Ameriky. To jistě víte. A v obou postaveních říkám, že slogan ‚Black Lives Matter‘ je rasistický slogan, protože záleží na všech životech,“ konstatoval prezident Zeman. Slova české hlavy státu převzala i tisková agentura AFP.

Anketa Má Zeman pravdu, že heslo ,,Black Lives Matter" je rasistické? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 4763 lidí

ParlamentníListy.cz se v rámci ankety dotázaly českých politiků, jak prezidentova slova hodnotí a zda má pravdu.

„Souhlasím s tím, že na všech životech záleží,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz první místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip.

Souhlas s prezidentem vyslovil i místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský. „Ano, záleží na všech životech! V tom má prezident pravdu,“ uvedl.

„To samé jsem řekl jménem SPD již včera ráno v televizi v přímém přenosu na ČT24 na tiskové konferenci SPD ze Sněmovny. Jsem rád, že to pan prezident vidí stejně,“ konstatoval místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

„Nepoužila bych výraz rasistické, ale heslo považuji za nedomyšlené a spíše za výplod nějaké momentální davové psychózy. Rozhodně souhlasím však s panem prezidentem, že záleží na všech životech, bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo společenské postavení. Dění v USA sleduji a musím říct, že mne znepokojuje forma těch demonstrací, kdy jsou napadáni lidé a ničen majetek,“ řekla redakci poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová.

Poslanec Jaroslav Foldyna šel ještě dál. Hnutí Black Lives Matter přirovnal k moderní verzi nacismu. „Miloš Zeman má, tak jako my všichni, mnoho chyb. Jsou ale chvíle, kdy na něj musí být hrdý každý občan naší země. Toto je jedna z těch chvil. Protibělošský rasismus je dnes prakticky globální politickou doktrínou a otevřeně se vůči něčemu takovému vymezit vyžaduje nejen správný úsudek, ale především odvahu. Proto jsem, tak jako mnozí další, dnes i já hrdý na svého prezidenta a stojím za ním. Musíme jasně ukázat, že my Češi nehodláme před nikým klečet a rýt držkou v zemi. Black Lives Matter není nic jiného než jenom zmodernizovaná verze nacismu a s jeho sympatizanty je podle toho potřeba také naložit. Stejně jako třeba před lety v Norimberku,“ sdělil Foldyna.

Stručně svůj názor připojil i poslanec a předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus. „Na všech životech záleží,“ konstatoval.

„Z globálního pohledu pana prezidenta jistě ano, ale vzniklo jako reakce na konkrétní událost,“ připomíná poslanec ČSSD a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Prezidentovi dal za pravdu i bývalý šéf lidovců a poslanec Pavel Bělobrádek. „S tím, že na každém životě záleží, souhlasím,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz.

Anketa Chtěli byste, aby se EU změnila ve federaci států? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 5278 lidí

„Samozřejmě že má pravdu. Sama jsem k tomu před nedávnem napsala: Na životech VŠECH záleží aneb svět není černobílý. V posledních dnech zaznělo v souvislosti v rámci Black Lives Matter tolik bizarností, že je těžké si vybrat tu největší. Slyšeli jsme toho spoustu děsivého, hysterického, směšného, trapného i do nebe volajícího. Slyšet a vidět ale fakta moc nejsou, tedy tvrdá data – grafy, statistiky, chcete-li. Čísla nakonec stejně dávají ten nejjasnější obrázek. Statistiku a matematiku ošidit prostě nelze. I když se o to mnozí urputně snaží… nikdo nikdy nehájil toho policistu, po jehož zákroku zemřel George Floyd. Faktem ale zůstává, že afroamerická komunita vysokou kriminalitu reálně vykazuje. Jak se píše v přiloženém článku na Novinkách, ve všech 30 kategoriích mají Afroameričané nadprůměrné (více než oněch 13–14 %) zastoupení. Americkou populaci tvoří sice jen ze 13 %, ale na vraždách, zabitích a loupežích se podílejí více než v 50 %. O čem tato čísla vypovídají? Že „běloši“ utiskují „černochy“? Že jsou policisté rasisté? Že je afroamerická populace diskriminovaná? Že jsou prý znevýhodněni na trhu práce? Že problém je jen a jen „bílá“ komunita? Ba naopak, to, co se tady děje již delší dobu, je rasismus naruby a je otázkou, KDO v rámci společnosti je díky kvótám, genderu a dalším nesmyslům skutečně diskriminovaný. Odpověď není černobílá, tak jako nic v životě,“ vzkázala poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková.

Poslanec SPD a místopředseda Vvýboru pro obranu Radovan Vích míní, že aktivisté hnutí Black Lives Matter ženou Spojené státy do občanského konfliktu. „S názory prezidenta Miloše Zemana souhlasím. Aktivisté tímto způsobem ženou USA do občanské války. Je evidentní přímá spojitost s tím, co jsou schopní demokraté rozpoutat, aby Donald Trump neobhájil na podzim svůj druhý prezidentský mandát. Část aktivistů hnutí za práva černochů například chce nahradit hymnu Spojených států. Tyto protesty se přelévají do dalších států světa včetně České republiky, kde byla mj. posprejována socha Winstona Churchilla na Praze 3. Cílem těchto akcí v USA a řadě dalších zemí Evropy je vznik politické nestability. Probíhá zde pokus zlikvidovat současnou demokratickou společnost a nastolit diktaturu. Je to podněcování k rasové diskriminaci a navádění k páchání trestných činů na běloších. To je rasismus naruby a je potřeba tyto skutečnosti jednoznačně odmítnout. Je potřeba spíše razit heslo All Lives Matter – tedy že na všech životech záleží. Demokracie je národní hodnota a tam, kde se podaří rozložit národ, tam je demokracie i svoboda ohrožena,“ řekl Vích.

„Co to je za otázku! Copak je nějaký život, na kterém nezáleží? To, co se děje v USA, je neuvěřitelný příběh bez rozumného konce. Ale aspoň ti, co stále mají plná ústa demokracie po vzoru USA, ti, co nedokážou vnímat negativní vůli USA v NATO, mají o čem přemýšlet,“ řekl redakci místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

