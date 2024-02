To už nezkoušejte. Gay aktivistům po včerejšku přistálo tvrdé varování

Žádné další úpravy svazků stejnopohlavních párů nebudou. PL to řeklo několik poslanců, kteří popisují nálady v zákonodárném sboru a rozčarování mnoha jeho členů z nebývale silného nátlaku ze strany aktivistů. Pokud by to prý lobbisté z neziskovky Jsme fér nepřeháněli, včera schválený kompromis už mohl být na světě dávno. „Tenhle kompromisní návrh je definitivní tečka za tím vším. Pokud to aktivisté nepochopí a budou tlačit dál, žádné vstřícnosti se už nedočkají,“ řekl redakci jeden z poslanců.

Poslanecká sněmovna se po několika letech debat a naléhání neziskových organizací definitivně vypořádala s tzv. manželstvím pro všechny, což je termín vymyšlený lobbistickou organizací Jsme fér pro schválení manželských svazků osob stejného pohlaví. Téma celé roky štěpilo politiky nejen napříč stranami, ale i napříč několika volebními obdobími Sněmovny.

Na základě dlouhodobých a opakovaných rozhovorů redakce s mnoha poslanci ve sněmovních kuloárech je zřejmé, že „nejtvrdší“ návrh, který by rovnoprávným svazkům homosexuálních párů říkal manželství a umožnil jim rovněž společné osvojování dětí, nemohl nikdy projít. Pro tuto variantu by se mezi zákonodárci podpora nenašla.

Výsledným kompromisem, který byl ve středu schválen, je svazek s názvem partnerství, které dává stejnopohlavním párům fakticky stejná práva a povinnosti, jako manželům. Jde například o společné jmění, vdovské důchody, zvolit si společné příjmení apod. V případě dětí schválený návrh umožňuje přisvojení dítěte, pokud je jeden z dvojice partnerů jeho biologickým rodičem.

Nutno říci, že na úspěchu ve Sněmovně v podobě schválení kompromisního návrhu se podepsalo především hnutí ANO. Z poslaneckého klubu Babišova hnutí zvedli pro návrh ruku všichni přítomní v sále, celkem 65 poslanců. V celé vládní koalici, která má jinak ve Sněmovně pohodlnou většinu 108 hlasů, se našlo jen 57 poslanců, kteří kompromisní návrh podpořili.

Řadě poslanců se po schválení kompromisního návrhu oddechlo. „Konečně to je za námi. Většinu z nás to opravdu unavovalo a bylo nepříjemné čelit permanentnímu tlaku těch aktivistů. Prošel kompromis, který je myslím přijatelný pro obě strany,“ svěřil se redakci jeden z poslanců vládní koalice.

Normu nyní čeká posouzení ze strany Senátu. Na to se upínají někteří zákonodárci, kteří prosazovali původní „nejtvrdší“ variantu, která by svazky nazývala manželstvím. Hodlají nejspíš během senátního projednávaní Sněmovnou schválený návrh „vylepšit“ některými změnami. Nelze však příliš očekávat, že by tyto snahy měly uspět. Pakliže nebyla ke schválení tohoto návrhu vůle v Poslanecké sněmovně, těžko spoléhat na to, že se najde v konzervativním složení Senátu. Rozhodně se o to budou chtít pokusit.

Avizovala to pirátská poslankyně Olga Richterová, podle níž se pokusí podobu Sněmovnou schváleného návrhu přepracovat na půdě horní komory, protože si to podle ní lidé přejí. „Většina společnosti chce manželství pro všechny páry. Hodiny jsme racionálně argumentovali ve prospěch manželství pro všechny. Přesto konzervativní většina Sněmovny plné narovnání práv nepodpořila. Proto nakonec zbyla jediná varianta, která práva queer lidí alespoň z velké části řeší a která má šanci projít i Senátem. Za Piráty říkám, že trváme na tom, aby všichni měli stejná práva a povinnosti. Proto náš boj za narovnání práv nekončí. Přesto nám ale velmi záleží na právech dětí a postavení rodin, proto jsme se rozhodli podpořit alespoň částečné zlepšení na cestě za manželstvím. V Senátu se ho pokusíme ještě přepracovat,“ uvedla Richterová.

Tam nejspíš narazí. Podle toho, co jsme měli možnost vyslechnout v kuloárech, chce mít většina poslanců a senátorů toto téma za sebou a nikdy se k němu nevracet. „Po těch letech nátlaku, tisíců mailů poslaných podle vzorů těch lobbistů, na city hrajících billboardů a nonstop tlaků je z toho všeho Sněmovna otrávená natolik, že tenhle kompromisní návrh je definitivní tečka za tím vším. Pokud to aktivisté nepochopí a budou tlačit dál, žádné vstřícnosti se už nedočkají. Měli by si to uvědomit i ve věci těch avizovaných ‚korekcí‘, co chtějí v Senátu tlačit Piráti,“ shrnuje další z poslanců v neoficiální rozmluvě s redakcí PL.

Pravdou je, že výrazná část Sněmovny byla z intenzity tlaku, který vytvářeli hlavně aktivisté z neziskovky Jsme fér a někteří jim spřátelení novináři, hodně nabroušená. ParlamentníListy.cz to dlouhodobě slýchali od poslanců většiny stran. Ostatně to je prý také důvodem, proč celý proces trval v Poslanecké sněmovně tak dlouho.

„Od samého začátku bylo nad slunce jasné, že manželství jako takové včetně práva na společnou adopci, neprojde. Několik let se vedly debaty o různé formě kompromisu, jenže ti lobbisté, co sem pořád lezli, to naprosto odmítali, že prostě chtějí manželství. Marně se jim řada kolegů snažila vysvětlit, že takhle to nefunguje, že pokud něco chtějí, musejí pochopit odlišné názory a najít ochotu k ústupkům. O žádném kompromisu nechtěli slyšet a mysleli si, že si to prostě vydupou na sílu. Vím, že pár kolegů kolikrát ze vzteku proneslo, že původně ta manželství i chtěli odmávnout, ale potom, co předvádějí ti lobbisté, se na to můžou vykašlat. Kdyby se někdo z gay komunity ptal, proč jsme nebyli schopni tolik let kompromis a zrovnoprávnění projednat, pak říkám, že důvodem je chování lidí ze Jsme fér. Prostě to přeháněli. Bez nich by to dávno bylo,“ sdělil PL zdroj ze Sněmovny. Nutno podotknout, že jeho pohled na věc koresponduje s postoji, které jsme od mnoha poslanců slýchali opakovaně.

