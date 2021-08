Zvrácené, výron chorého mozku. Pohlaví jsou dvě, to ostatní jsou odchylky. I kníže Schwarzenberg zklame duhové průvody...

reklama

Jsou dvě pohlaví, jak jsme se dříve učili v hodinách biologie? Anebo jich jsou desítky a každý si může vybrat, ke kterému náleží? Toto je téma, které už roky vede k vášnivým diskusním střetům prakticky po celém západním světě.

ParlamentníListy.cz se zeptaly parlamentních politiků napříč celým spektrem, zda podle nich existuje víc pohlaví než jen dvě. Zajímalo nás rovněž, jak vnímají současnou debatu o těchto jevech.

Karel Schwarzenberg. "Existují pouze dvě pohlaví. Tak to v přírodě chodí. Lidé se mohou ovšem různě cítit a vnímat a to je pro leckoho stěžejní problém. A to musíme zohlednit. Jsou ale vzácně i tělesné anomálie, ale to vše ještě není další pohlaví," uvedl čestný předseda TOP 09 a poslanec

Místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura odpověděl, že děti se rodí jako kluk nebo holka. “Takže biologicky tu máme miliony let jen dvě pohlaví. To je prostě fakt. Faktem ale také je, že z různých důvodů se někdo může psychicky klidně cítit jako delfín, ale asi stěží je tím delfínem doopravdy. S takto postiženým mohu soucítit, ale asi těžko ho za delfína mohu považovat,” konstatoval Okamura.

“Ne, nemyslím. Existují pouze dvě pohlaví. Opakovaně jsem chtěl vidět těch dalších 360 pohlaví, ale nikdo mi je doposud neukázal. A debatu o tomto tématu považuji za velmi zábavnou. Vždy, když se chci bavit o faktech a důkazech, vždy to skončí na osobních útocích a napadání ze strany různých aktivistů,” uvádí místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský.

Podle poslance hnutí ANO Patrika Nachera nelze kvůli promile osob, kteří se cítí jinak než muž či žena, měnit zvyky pro většinu obyvatel, která s tím nemá nic společného. “Chovají se jako by jich byla polovina z celé populace. Přitom naprostá většina z této menšiny je úplně v pohodě a žádné tyto přednosti a zvýhodňování nevyžaduji. Jenže aktivisté si na tom zakládají živnost a prosazují to proti vůli normálních lidí. Tyto věci musíme zastavit. Přírodu neošálíme. Za mě existují pouze dvě pohlaví, mužské a ženské. Seriózní společnost 21. století je otevřená a tolerantní a všechny lidi má hodnotit stejně bez ohledu na to, jak se cítí být. Podstatné je nepřejít hranici, kdy nám všem ostatním bude někdo něco vnucovat, například, že pohlaví existuje 65 nebo kolik. Nikdo nikomu nebere, aby se cítil jakkoli, ale nelze tomu přizpůsobovat život většiny,” dodává Nacher.

“Respektuji biologii, a proto trvám na tom, že jsou jen dvě pohlaví. Pocit jednotlivce, včetně jeho případného diskomfortu nic nemění na realitě,” sděluje první místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip.

Poslanec ČSSD Jiří Běhounek se do takové diskusi podle svých slov nezapojuje. “Jsem přesvědčen, že diskuse vede jen k řešení zástupných problémů a ne zásadních otázek budoucnosti civilizace,” doplnil.

“U člověka existují pouze dvě pohlaví - muž a žena. Zároveň ale u člověka existují duševní poruchy, kdy si daný jedinec o sobě myslí, že je něčím jiným, než čím objektivně je. Pokud tedy nějaký “badatel” tvrdí, že u člověka objevil nějaké jiné pohlaví, než jsou pouze dvě již zmíněná, pak se onen “badatel” pouze potkal s člověkem (ženou či mužem), který trpí některou z mnoha dušeních poruch. Současně jistě existuje řada úchyláků, kteří se uspokojují různými představami, že jsou to či ono. Ať se jedná o proměnlivost svého pohlaví, či jejich zájmu. Bohužel dnešní neomarxisté přicházející ze západní Evropy to chtějí definovat jako lidské právo. Já tomu říkám deviace z blahobytu, je s podivem, že se jim daří část společnosti přesvědčit, že je to jejich deformace tradičních hodnot. Jede to tak daleko, že k tomu používají peněz daňových poplatníků a dokonce i represivní kriminalizaci jiného názoru. Já si přesto dovolím zopakovat, jsou jen dvě pohlaví, muž a žena,” uvádí poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Jak se na problematiku existence či neexistence různých pohlaví dívá poslanec a někdejší vicepremiér za KDU-ČSL Pavel Bělobrádek? “Myslím, že republika má jiné starosti,” konstatoval stručně.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček podle svých slov zná pouze dvě pohlaví. “A všechny ostatní bláboly o vícepohlavnosti či bezpohlavnosti považuji za výron chorého mozku. Zcela přesně to vyjádřila paní Bohdalová. Mají blahobyt a všeho tolik, že vymýšlejí kraviny. Už před 30 lety jsem řekl, že jim chybí práce, ale pořádná fyzická práce. Jenže u té by se většina z nich zmrzačila. Z nudy si proto raději vezmou epesní úchylácký obleček a štěkají na náměstí. Ti, co pracují, jim to bohužel nedobrovolně platí,” reaguje Ondráček.

“Je to zcela zvracené. Obecně, co se děje v ložnicích, je věcí každého jedince. Exhibovat na veřejnosti a ještě tomu dávat finanční a mediální podporu je ale za hranou. Manželství je výhradně vztah mezi mužem a ženou a pouze z tohoto vztahu vznikají děti. Debata na toto téma je důsledkem zvrácené ideologie, kterou podporuje EU a u nás zejména politici ze strany Pirátů a TOP 09. Myslím, že registrované partnerství je maximum a vše ostatní je pouze dílem neomarxistických liberálů a zcela zvrácených hodnot, na kterých chtějí liberální strany získat politické body. Normální občan nad tím musí kroutit hlavou,” řekl poslanec SPD Radovan Vích.

