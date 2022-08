„Já už nikde moc neříkám, že jsem z ODS.“ Mezi straníky to vře. A nejen kvůli Fialovi

reklama

Zmatená komunikace, nedostatečná řešení, přešlapování na místě, nekomunikace s členskou základnou, arogance. I takovými termíny mnozí členové vládních stran popisují své nálady a názory na vývoj situace.

„Jsem ODSák dvacet let, ale tohle jsem ještě neviděl,“ svěřil se nám středočeský krajský zastupitel, který působí také jako starosta menšího města. „Žijeme v těžkých časech, ve kterých nás řídí slabý předseda. Jo, musím to tak říct,“ povzdechl si na adresu premiéra Petra Fialy. „Neupírám mu akademické úspěchy, vzdělanost a slušné vystupování, ale to je v časech krize málo. Teď potřebujeme opravdového lídra. Místo toho vidíme, jak demokraticky nechává v koalici řádit šíbry, zatímco většina lidí, a začíná to být i problém části pravicových voličů, řeší, jak poplatí složenky. V tomhle světle pak aféry typu Redl vyznívají ještě hůř, než obvykle.“

Zkoušel na toto téma s premiérem mluvit? „S Petrem jsem naposledy mluvil na kongresu, to bylo v lednu. Nebyl tam však čas na řešení problémů. Teoreticky bych se s ním potkat mohl, ale nedělám si iluze, že bych tím něčeho dosáhl. Já ale vím, že on tyhle problémy vnímá. Petr je nesmírně inteligentní. Lidi si myslí, že žije v bublině a nemá přehled, ale on se živě zajímá o život občanů. Jenže už nekoná. Racionálně situaci chápe, ale už nedokáže dělat kroky, které by vedly k činům. Je to částečně i tím, že se obklopuje lidmi, kteří mají stejné mentální nastavení jako on – jsou inteligentní a umějí vystupovat, ale chybí jim drajv a zdravá dávka emocí.“

I mezi ostatními členy ODS je názor na Petra Fialu podobný: Slušný a vzdělaný člověk, ale bez charismatu a „tahu na branku“. „Ono ale, ta naše vláda je jen otisk jejího předsedy,“ popsal situaci jeden z našich zdrojů blízkých Strakově akademii.

„Jestli je mezi ministry ale někdo opravdu nepříjemný, pak je to Síkela.“ Někdejší bankéř nominovaný hnutím STAN je prý chladný, uzavřený a mezi podřízenými krajně neoblíbený.

„Já se tenkrát radoval, když měl ministra dělat Věšek Michalik, to byl strašně milý muž. Neuvěřitelně mu to pálilo, ale nad nikoho se nepovyšoval, byl vtipný a bezprostřední. Bohužel se stalo, co se stalo, a pak přišel Síkela. Na něm je hrozně vidět ta předchozí kariéra v bance. Ono to vypadá v životopisu výborně, ale není to kvalifikace na ministra průmyslu a obchodu. On ten byznys vnímal vždy jen z jedné strany, ze strany bankéře. Vše měl jisté, nemusel se nikdy bát o živobytí. Nemá přístup a zkušenost podnikatele. A pak to dopadá tak, že uděluje knížecí rady a vyhrožuje domácnostem, že jim omezí topení. Proboha, i kdyby to opravdu plánoval, což nepředpokládám, tak aspoň komunikaci by mohli na ministerstvu vylepšit. Tohle je fakt hrůza.“

Energetická krize je vůbec téma, které teď v politických kruzích rezonuje nevíce. Podzim a zima se blíží, inflace sice pomalu, ale stále roste, ceny elektřiny a plynu se také dále zvyšují.

„Kdyby to vymyslel loni Babiš nebo Havlíček, tak proti tomu jedeme naplno kampaň. Takový dementní nápad… Jenže teď nám teplotu v obýváku předepisuje ‚naše‘ vláda. Co s tím? Pánové, jsem zmaten!“ pozastavil se nad kontroverzním návrhem vlády jeden z občanských demokratů, bývalý poslanec z Pardubického kraje.

„Nevěřím, že by někdy došlo na omezení vytápění domácnostem,“ řekl nám však jeden z vysoce postavených lidovců. „Máme bezpečnou zásobu plynu, výrok ministerstva průmyslu beru jako komunikační kiks, bohužel, od této vlády ne ojedinělý. Ale opravdu bych se nebál.“

Jeho stranický kolega mu ale oponoval: „Tak bych to neviděl. Podle toho, co jsem četl, bylo v zásobnících ke konci července přibližně 3 miliardy metrů krychlových plynu, naše republika má však asi čtyřikrát vyšší roční spotřebu. Máme nasmlouvaný nějaký dovoz, ale přesvědčivě nikdo nedoložil, že bychom zvládli zimu bez ruského plynu. Takže já bych opravdu v klidu nebyl,“ upozorňuje.

Výrok předsedkyně Sněmovny o nošení svetrů vyvolal mezi vládní koalicí také velké vášně. Zatímco většina ODS a lidovců Markétu Pekarovou Adamovou kritizuje, její domovská TOP 09 ji hájí: „Znělo to možná trochu tvrdě, ale paní předsedkyně se nechtěla nikoho dotknout. Má silné sociální cítění, situace občanů jí rozhodně není lhostejná. Ale jsme ve válce, a tak je třeba přijmout i taková opatření, která nám nejsou příjemná. Co je to proti utrpení lidí, kteří zůstali na Ukrajině?“ filozofoval na nejmenovaném společenském setkání jeden ze členů TOP 09.

U svých koaličních partnerů a kolegů ale moc pochopení nenašel. Pustil se do něj dle našich zjištění občanský demokrat a rozhodně si nebral servítky: „Kvůli lidem jako jste vy nám občané nevěří. My jsme se jako ODS vždy snažili dělat především praktickou politiku, protože ta lidi nejvíc zajímá. I proto máme největší zastoupení v komunálu, výborné starosty a zastupitele, voliči nám dávají důvěru. Ale s vámi aktivisty po boku ve vládě se to pěkně sype!“ rozhořčil se.

„Navíc vám asi nedochází, že za měsíc jsou komunální volby – a nápady, jaké vymýšlí paní Pekarová, u našich voličů dost dobře obhájit nelze! Vám TOPkařům je to stejně jedno, když se v komunálu nasáčkujete k silnějším,“ poukázal rozzlobený politik na spojené kandidátky, které si po vzoru podzimu minulého roku někde zopakují i v komunálních volbách.

Osoba Markéty Pekarové Adamové je vděčným terčem především konzervativněji naladěných politiků: „Ta paní by měla jít k Pirátům. Tohle je ostuda TOPky, kde stále zůstává pár rozumných lidí. Úplně tu stranu rozložila,“ míní jeden z bývalých členů TOP 09, který odešel krátce poté, co se Pekarová stala předsedkyní. „Nemám zájem poslouchat řeči o klimatu, genderu a o dalších levičáckých sračkách. Však i Kalousek ji nesnáší, ten si musí rvát vlasy, co se s tou stranou stalo.“

Zajímali jsme se také o pohledy na poslední výroky premiéra směrem k důvěře v ministra Víta Rakušana (STAN) nebo na slib, že domácnosti nezaplatí za bydlení a energie více než 30 % příjmů. „Cože? O tom jsem vůbec neslyšel, to vážně premiér řekl?” divil se jeden z poslanců ODS k dotazu na oněch „30 %“, kterého neoficiálně naše redakce oslovila.

Další významný politik občanských demokratů se rozpovídal výrazněji.

„Upřímně řečeno, já už nikde moc neříkám, že jsem z ODS, ta značka začíná být škodlivá a toxická. Premiér prokaučoval příležitost ukázat sílu a lídrovství a vyhodit z vlády Rakušana hned na začátku kauzy Dozimetr. Teď už moc nenadělá, všechno to působí směšně a slabošsky. Do toho ta katastrofální komunikace, nebo spíš nekomunikace. Co to má znamenat? Jak se mají lidi vyznat v tom, co vláda udělá, nebo neudělá? Ona to asi ani vláda neví, a to je tragédie.

Nelze přešlapovat na místě a donekonečna analyzovat, dávno se měly udělat razantní a tvrdé kroky. Šlápnout na ČEZ, vykašlat se na lipskou burzu. Žádné výmluvy na společný trh a podobné kecy. Je tu šílená krizová situace a všechno ostatní musí jít stranou. Co tam mají za poradce a PR specialisty? Pracuje tam někdo vůbec?

Pravá ruka neví, co dělá levá. Lidi budou odpadávat ze zoufalství a vláda je zabarikádovaná ve svých palácích a nereaguje. Představte si, že voláte sanitku kvůli akutnímu případu, a nikdo to tam nezvedá. Tohle je vláda. Nevěřil bych, že to o vládě své strany řeknu, ale bohužel je to realita,” naštval se významný člen ODS.

