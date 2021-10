„Lidi je umlátí nebo vyházejí z oken.“ Koaliční peklo. Panika z fanatických Pirátů, i ve STAN

Vyjednávání o vládě prý nejdou tak hladce, jak slyšíme v médiích. „Někteří mají těžkou hlavu hlavně z Pirátů,“ dozvěděli jsme se. Bez ohledu na sporné body se podle našich zjištění část politiků budoucí pětikoalice bojí správu země v této těžké situaci převzít. Jde o zdražování a covid. „Lidi by je mohli vyházet z oken,“ sdělil ParlamentnímListům.cz zdroj dobře obeznámený s vyjednáváním. Na program by se totiž dostaly brutální škrty. A to v době, kdy zdražuje všechno.

Pirátská poslankyně Olga Richterová si postěžovala, že povolební vyjednávání nejdou tak hladce, jak si představovali. Jsou prý tvrdá. Řekla to středeční MF Dnes. Pirátská poslankyně zároveň v rozhovoru nepřímo potvrzuje informace, které o koaličním vyjednávání získaly ParlamentníListy.cz.

Olga Richterová ve zmiňovaném deníku uvedla, že pirátské požadavky na počet ministerstev jsou ještě mírné, protože původní dohoda mluví o poměru 2 : 1 ve prospěch Pirátů. Trvají tedy na tom, že chtějí rovné zastoupení, tedy tři ministerské posty. Bez ohledu na to, že získali pouhé čtyři vlastní poslance.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, o které Piráti před volbami usilovali a měla ho řídit právě Richterová, prý koalice SPOLU dát Pirátům nechce. „Při vyjednávání s koalicí SPOLU nám Ministerstvo práce a sociálních věcí ani nebylo nabídnuto,“ sdělila přímo.

V reakci na to, že senátoři neschválili tzv. klouzavý mandát, se na sociálních sítích objevily nehezké vzkazy od čelných pirátských politiků. „S takovými přáteli člověk ani nepotřebuje nepřátele,“ napsal v narážce na senátory Starostů a nezávislých europoslanec Mikuláš Peksa. A pirátská senátorka Adéla Šípová si přisadila. „Největší výsměch byl od Canova. Zkuste si přečíst stenozáznam. Ale mně už to ani nepřekvapilo,“ uvedla Šípová.

Zdroje naší redakce důkladně obeznámené s děním v budoucí pětikoalici uvádějí, že povolební vyjednávání nejdou zdaleka tak hladce, jak se někteří její představitelé snaží veřejně tvrdit.

„Navenek zatím není dobré působit jakkoli sporně, proto většinou vidíte úsměvy a slova o shodě a blížícím se podpisu koaliční smlouvy. Faktem je, že nedořešených nebo přímo konfliktních témat je poměrně dost. A do toho především členům ODS a STAN dělají vrásky Piráti. Chtějí minimálně tři členy vlády, kam by mělo patřit i řízení Černínského paláce. Hlavně v případě ODS vypukla panika, kam by to pirátský ministr byl schopen dotáhnout. Ale vlastně to platí o všech resortech. Oni prostě nemají žádné zkušenosti. Jsou jako děti, které by chtěly všechno hned. Podle toho také dopadli ve volbách. Jsou naivní a nebezpeční zároveň,“ řekl nám zdroj blízký hnutí Starostů a nezávislých.

Piráti se prý chovají tak, jako by do vlády ani nechtěli. „Zatím to tak asi nebude, ale můžou si nechávat únikovou cestu, kdy přemrští požadavky, nebudou ochotni ustoupit a nakonec jakoby z donucení skončí v opozici. Ty čtyři poslance vláda postrádat může. Stačí se podívat, jak se navážejí do politiků STAN,“ popisuje náš zdroj.

Podle něho nepanuje kvůli pirátským nárokům zrovna dobrá nálada ani v hnutí STAN. „Někteří politici STAN včetně senátorů se snaží být trochu tvrdší, ale odpovědí jsou většinou hysterické reakce Pirátů. Ale co chtějí s takovým výsledkem?“ ptá se náš zdroj. Voliči, jak známo, stranu mladých progresivních politiků ve volbách doslova zmasakrovali. Z původních 22 poslanců v předchozím volebním období nyní do Sněmovny díky masivnímu kroužkování kandidátů STAN prošli pouze čtyři.

„Vedení STAN je z toho zoufalé. Tři ministerstva jim odmítají dát a budou pak muset řešit třeba formou náměstků, jenže to zase odmítají ti budoucí ministři za STAN. Argumentují, že kamkoli Piráti přijdou, chovají se jako jakobíni, musí být po jejich, protože oni přece všechno vědí nejlíp. I proto zatím není shoda na programu vlády, ani na rozdělení ministerských postů. Do toho přichází katastrofa s růstem cen, nedostatkem obrovského množství komodit a covid letí nahoru. Hodně lidí se tam dost zaleklo a do vlády se jim v téhle situaci moc nechce, protože na Babiše to věčně házet nemůžou. Jsou si vědomi, že by měli hned po nástupu do Strakovky řešit brutální úspory, ale to je lidi umlátí nebo vyházejí z oken. Chtějí šetřit, ale zároveň dát dvě procenta na obranu. Nejde to řešit, aniž by se lidem sáhlo do kapes. Jenže ty budou za chvíli prázdné. Kdoví, jak to dopadne. Nedivil bych se, kdyby se brzy ozval prezident. Oni to nečekají, ale může to přijít a pověří sestavením vlády někoho úplně jiného. Neříkám, že to vím, ale co víme,“ dodává zdroj ParlamentnímListům.cz, který má o aktuální situaci v zákulisí vzniku nové vlády skvělý přehled.

