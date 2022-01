„Uráží se.“ Lipavský nezvládá úřad, zní zákulisím. A co mu teď chystá Čína... Došlo i na Vystrčila

Čína stahuje z České republiky svého velvyslance. Zjistily to ParlamentníListy.cz s odkazem na vysoce postavené diplomatické zdroje. Jak jsme se dozvěděli, v nejvyšších politických a diplomatických kruzích již tento fakt není tajemstvím. Nemuselo by jít o mimořádnou zprávu, kdyby ji nedoprovázel další fakt, a to že Čína dosud nepožádala o tzv. agrément pro velvyslance nového. Může to prý znamenat přípravu pro přerušení diplomatických vztahů. Jde o reakci na nového ministra Jana Lipavského?

Vláda Petra Fialy, kterou prezident republiky jmenoval 17. prosince minulého roku, se ve svém programovém prohlášení zavázala k restartu vztahů s Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou. Jediné reálné kroky, které bylo dosud v této oblasti možné zaznamenat, byly výroky ministra zahraničí Jana Lipavského.

Rusku hrozil sankcemi a Číně vzkázal, že Česká republika jimi pořádané zimní olympijské hry nepodporuje, a nadto „zakázal“ českému velvyslanci v Pekingu jakákoli slova podpory v budoucnu vyjadřovat. Ten přitom jednal na základě přání prezidenta, nejvyššího ústavního činitele v zemi, který Česko zastupuje navenek.

Informaci o tom, že vláda v Pekingu odvolala z Prahy svého velvyslance Zhang Jianmina, potvrdilo redakci ParlamentníchListů.cz několik na sobě nezávislých zdrojů z diplomatického prostředí.

„Je to tak, Peking odvolal čínského velvyslance, to je dost důležitá informace. A pozor, odvolal ho bez náhrady. Bez náhrady. Nepožádali o agrément pro jeho nástupce. To stejné udělali Evropské komisi, že odvolali čínského velvyslance v Bruselu, který byl akreditovaný při Komisi, také bez náhrady. Lze se domnívat, že může z jejich strany přijít výzva, aby velvyslanec EU opustil Peking. Asi by to nebylo přímo vyhoštění, ale vzkaz, že by prostě bylo dobré, aby odjel. Vůbec bychom se nemohli divit, kdyby nám Číňané po čase řekli, že má Tomšík (Vladimír, český velvyslanec v Číně, pozn. red.) odjet domů,“ řekl ParlamentnímListům.cz. Vrchní čínský diplomat má v Praze zůstat do konce února.

Panuje prý obava, že část politických kruhů bude chtít pokračovat v dalších útocích na Čínu. „Jestli tady budou ti šílenci ze Senátu v čele s Fischerem a ‚Tchajwancem‘ Vystrčilem pokračovat v tom lezení do zadku Tchajwancům a přijdou další věci v tomhle směru, Číňané se s námi nebudou párat. Možná bych tipoval, že počkají, dokud je prezident ve funkci, a jakmile Zemanovi, kterého berou jako partnera, skončí mandát, seknou do toho. Dostaneme se do stejné situace jako Litevci, takže očekávejme, že Škodovka nebude moct vyrábět, protože nebudou čipy už vůbec, a Česká republika pro Čínu přestane existovat. Situace začíná být vážná a pochybuji, že je v zájmu státu zaplétat se do čínsko-tchajwanské války. V tom sporu nemáme co pohledávat. To si snad nemyslí ani premiér,“ konstatuje náš diplomatický zdroj.

Další vlivná postava české diplomacie přidává do mozaiky aktuální situaci na Ministerstvu zahraničních věcí. „Potvrzuje se, že Lipavský nemá ve vedení Černína co dělat. Nemá na to. Však se podívejte na ten jeho rozhovor s Witovskou.

Co vůbec leze do ČT, když ani nemá co odpovědět? Jestli na sebe rád kouká v televizi, ať se přihlásí do nějakého pořadu o vaření. Tohle je mimořádně škodlivé pro naši zahraniční politiku. Šéf diplomacie se má veřejně vyjadřovat ve chvíli, kdy panuje jasný konsenzus napříč všemi institucemi, které zahraniční politiku mají ve své gesci, nadto v takhle extrémně vypjaté mezinárodní situaci,“ rozčílil se zdroj ParlamentníchListů.cz, který stále aktivně působí ve státních službách.

Zdaleka prý ale nejde pouze o televizní vystupování ministra Lipavského. „Jemu se podařilo po tak krátké době po nástupu začít si proti sobě stavět celé ministerstvo. Cvičí tu podřízené na pravopisných chybách, uráží se a vystupuje jako malý kluk. Potvrzuje se, že nedospěl do takové významné funkce. Nikdy za nikoho neměl zodpovědnost, žádné lidi neřídil a najednou má uřídit obří diplomatickou mašinerii,“ popisuje aktuální dění v Černínském paláci.

„Tohle není sranda, musíte umět jednat s lidmi, musíte tomu i rozumět a obklopit se schopnými lidmi, a ne nějakými pochybnými našeptávači, kteří mají vlastní sobecké zájmy. Ministerstvo zahraničních věcí není píseček na hraní, veškeré kroky mají své důsledky i daleko za našimi hranicemi. Mít ministra, který tomu absolutně nerozumí, není jen komplikace nebo nepříjemnost, ale veliké riziko, které nás může šeredně poškodit,“ dodává zdroj z Ministerstva zahraničních věcí.

