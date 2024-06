ANO že neposílilo? „Pokud tomu skutečně věří, měl by vyhledat pomoc.“ Babiš se u Fialy neudržel

Premiér Petr Fiala je přesvědčený, že opoziční síly ve volbách do Evropského parlamentu neposílily. Řekl to v rozhovoru pro server iDnes.cz. Doslova řekl, že „v těchto volbách neposílil ani vládní tábor, ani opoziční“. Fiala zřejmě vychází z toho, že opoziční tábor jsou pouze dvě sněmovní hnutí ANO a SPD.

Jenže stejně tak opoziční vůči vládě, možná ještě ostřejším způsobem, jsou dvě volební koalice, které výrazně uspěly v eurovolbách, Přísaha a Motoristé na jedné straně a STAČILO! šéfky komunistů Kateřiny Konečné na straně druhé. Tím je dáno, že zatímco vládní tábor oslabil, opoziční síly výrazně posílily.

To také Fialovi připomínají komentátoři i lidé na sociálních sítích, kteří se mu místy vysmívají za jeho poněkud svérázný výklad volebních výsledků. ParlamentníListy.cz se proto obrátily na politiky všech stran s otázkou, co takovému hodnocení říkají a zda má Fiala pravdu.

„Je zřejmé, že pan Fiala povídá naprosté nesmysly. Pokud tomu skutečně věří, měl by vyhledat pomoc. Jen hnutí ANO získalo v letošních volbách 776 158 hlasů. To je o 273 815 hlasů více než v roce 2019. Celou současnou opozici pak volilo 1 534 888 lidí, to je o 651 203 hlasů více než jejich slavnou pětikoalici, když v roce 2019 byla v opozici. A přestože k volbám letos dorazilo o 604 948 více občanů než před pěti lety, Fiala nezískal ani jediný hlas navíc. Celou vaši vládní koalici letos volilo 1 103 772 lidí, zatímco před pěti lety to bylo 1 123 672. Lidi jim přestali po těch všech lžích a podvodech věřit. Utrpěli drtivou porážku. Debakl, jak říká Kalousek. Čísla jsou natolik evidentní, že pokud pan Fiala tvrdí opak, potřebuje psychiatra,“ vzkázal prostřednictvím ParlamentníchListů.cz šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Premiéra Fialy se nezastal ani lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, který jako jediný reprezentant své strany na kandidátce SPOLU prošel do Evropského parlamentu a mandát obhájil. „Osobně si myslím, že je potřeba udělat důkladnou analýzu a nestřílet závěry od boku,“ reagoval.

„Pan Fiala je asi opravdu nemocný. Nejenže neumí počítat, ale po jeho pokusech zpochybňovat statistická data ukazující reálný nevýkon české ekonomiky pod kuratelou jeho vlády se možná dočkáme i zpětného přepisování volebního výsledků,“ podotkl šéf Motoristů sobě Petr Macinka.

Podle lídryně kandidátky STAČILO! a šéfky KSČM Kateřiny Konečné by měl Fiala jako chlap přiznat porážku. „Pan Fiala i celá pětikoalice už úplně ztratili kontakt s realitou. Myslím, že každý normální člověk výsledky čte naprosto jednoznačně. Kdyby byl pan Fiala chlap, tak jednoduše přizná porážku. Nevím, jestli má tyto trapné vytáčky zapotřebí, ale evidentně je třeba říct STAČILO! vládním stranám i v krajských a senátních volbách!“ řekla redakci Konečná.

„Myslím, že dezorientace premiéra se začíná stávat bezpečnostním rizikem země. Každé malé dítě si dopočítá, kolik kdo dostal hlasů v roce 2019 a 2024. Každý vidí, že poměr hlasů koalice versus opozice je 9 : 12 a bylo to opačně. Každý vidí, že ANO zvítězilo ve všech krajích s výjimkou Prahy a každý vidí, kolik dostal kdo preferenčních hlasů. Takhle je to s ním ve všem. Normální je uznat nepříjemnou porážku, poučit se, změnit rétoriku a strategii a pokračovat. Pokud si nepřiznám, že něco dělám blbě, nikdy to nezlepším. Proto všichni soudní lidé už nad vládou zlomili hůl,“ konstatoval místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

O tom, že premiér nemá pravdu, je přesvědčen i šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta. „Tyto volby považuji za začátek zásadního překreslení politické mapy v České republice. Konec slov o propadlých hlasech a volbě menšího zla. Náš cíl jsou volby 2025,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

„Petr Fiala tradičně lže. Na základě výsledků je jasné, že opozice posílila, a koalice naopak oslabila. Je ale potřeba zdůraznit, že volby do EU jsou volby jiné, druhořadé a chodí, anebo naopak nechodí na ně k urnám tradiční voliči stran, a dostávají tak hlasy mimoparlamentní subjekty. To je i příklad těchto voleb, které nic nemění na stávajících volebních preferencích současných parlamentních subjektů,“ sdělil poslanec SPD Radovan Vích.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová v tomto případě zvolila stručnou reakci. „Já mu tu víru přeji. Ale velmi se usmívám. Protože jsem stále mezi lidmi,“ reagovala.

„Pan premiér nám tím chce říct, že všechno je u nás i v EU v pořádku a že nejlepší bude, když on a jeho političtí kumpáni tu povládnou dál. Má to jediný problém. U nás ani v EU není v pořádku nic,“ odpověděl na dotaz první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

Podle předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla žije premiér ve své virtuální realitě. „Vládní strany výrazně oslabily a oslabí ve volbách do Poslanecké sněmovny ještě více. Pan Fiala už hraje o každý jeden den na židli, která se pod ním povážlivě kýve. Z mého pohledu měl udělat stejný krok jako Emmanuel Macron a vyhlásit i u nás nové volby. Ale na to nemá odvahu. Lidé už totiž mají jeho vlády dost,“ sdělil.

„Myslím si, že je pan premiér lehce mimo, pokud si nevšiml, že se s novou silou vracejí komunisté a zaskóroval pán, který své kamarády zdraví nacistickým pozdravem,“ vzkázal končící pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.