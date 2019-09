Ulejt se ze školy, to chcete! udeřil Zeman na „mládež proti klimatu“. Psychicky labilní! A řekl své ke Koněvovi

Pane prezidente, při setkání s českými diplomaty jste varoval před příchodem krize. Řekl jste, že mejdan skončil. Je na to česká vláda připravena?



Ve státní rozpočtu jsou zdroje ve výši 340 miliard korun. A to jsou zdroje, které vyplývají z potenciálního zrušení všech daňových výjimek, osvobození atd. Takže chceme-li se připravit na krizi, máme tady výrazný objem prostředků, které nám mohou pomoci krizi překonat.



Mluvil jste o tom s ministryní financí, když u Vás nedávno tady v Lánech byla?



Ano, mluvil.



Chovala se vláda zodpovědně, když ani v dobách růstu neměla výrazně přebytkový rozpočet?



Myslím, že hospodaření státu včetně poklesu podílu státního dluhu na hrubém domácím produktu bylo vcelku uspokojivé. Nechtěl bych zase škrtit investice, trochu mně to připomíná Nicolae Ceau?esca, který měl tři miliardy dolarů státního dluhu, všechno splatil, ale nesvítilo se, netopilo se a téměř se nejedlo. Takže aby se dělala úsporná opatření na úkor investic, proti tomu jsem vždycky byl.

Jaká vážná hrozba příchodu ekonomická krize podle vás je?



Nijak dramatické to není. Bude to spíše stagnace než krize, to znamená nulový růst. Ovšem nulový růst znamená, že my jsme zasadili tzv. mandatorní výdaje, které musíme vyplatit i v případě nulového růstu a tam je to samozřejmě obtížnější než když ekonomika roste.

V projevu před diplomaty jste řekl, že máme skvělou příležitost k exportu elektřiny do Německa. Na druhou stranu ale jeden z členů vznikající uhelné komise, a zároveň člen hnutí Duha, mluvil o tom, že musíme snižovat export elektřiny až k nule, abychom mohli časem zavřít uhelné elektrárny…



Hnutí Duha odmítám komentovat, protože je pokládám za nekompetentní fanatiky.



Není tedy založení uhelné komise vládou zbytečný krok, když někteří tam budou prosazovat takové extrémy?



Ať klidně funguje, ať se vyměňují názory a argumenty, ale ať pokud možno ti fanatici nejsou ve většině.



Spotřeba fosilních paliv je jednou z oblastí, o nichž se diskutuje ve vztahu k ochraně klimatu. Současně je asi nejvýraznější tváří “boje za klima” studentka Greta Thunbergová. Co říkáte jejímu počínání?



Už jsem byl jednou dotázán, co si o ní myslím. Stručně jsem odpověděl, že mně připadá jako hysterka a více jsem se k tomu nevyjadřoval.



Její iniciativa “Fridays For Future” se dostala i do České republiky. Není správné, že se o slovo začíná hlásit mladá generace, která myslí na vlastní budoucnost?



Ať se mladá generace zajímá o svoji budoucnost, ale v sobotu. V sobotu, kdy se neučí, protože pak to bude poctivé a věrohodné. Pokud je to v pátek, je to pouze pokus ulejt se ze školy a nic jiného.

České aktivisty, co stávkují za klima, nedávno přijal ministr Petříček, který prý jejich požadavky bude tlumočit v OSN. Měl by ministr české vlády na tomto mezinárodním fóru za naši zemi prezentovat názory pár školáků?



Nechci kritizovat pana ministra Petříčka, ale myslím si, že by se mohl zabývat užitečnějšími úkoly.



Mimochodem, v tom projevu před diplomaty jste měl na mysli i pana ministra zahraničí v tom, že někteří jen pronášejí patetické deklarace, které nepřináší žádný efekt?



Ano, mluvil jsem o něm. O tom žvanění o lidských právech, ano.

Ministerstvo zahraničí se prý ke klimatické stávce přidá také, zaměstnanci budou moci debatovat o klimatu a v zahradě Černínského paláce budou chovat čmeláky. Co na to říkáte?



Blahopřál jste premiéru Babišovi k zastavení trestního stíhání. Nebylo to předčasné? Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana jde teprve o mezikrok a může se to ještě změnit.



Pavel Zeman by se k tomu vlastně neměl vůbec vyjadřovat, protože o tom vůbec nic neví. Předpokládám, že ten materiál pana Šarocha ještě nečetl. Je to 90 stránek, nebo dokonce 20 tisíc stran spisu, ze kterého pan Šaroch vycházel. Ne, ne, ne. Já jsem vyšel z informace, že Deník N, jak známo, oznámil, že pan Šaroch rozhodl o zastavení trestního stíhání.



Nemám nic proti tomu, aby se rozhodnutí pana Šarocha přezkoumalo a přál bych si dokonce, aby se těch 90 stránek zveřejnilo, aby všichni mohli posoudit, stejně jako posuzují například zdůvodnění rozsudku, důvody, které pana Šarocha k tomu rozhodnutí vedly. Nicméně, vážím si ho za jeho odvahu, protože kdyby se rozhodl naopak pro obžalobu Andreje Babiše, celá mediální smečka by mu nadšeně tleskala.



Zatímco teď si někteří novináři stěžují, že se jim nedaří žalobce Šarocha sehnat, nechce s médii mluvit a odmítá poskytovat vyjádření…



Má dobrý vkus.

Vášnivé debaty se poslední týdny vedou kolem sochy maršála Koněva v pražských Dejvicích. Podle starosty Koláře tam socha nemá co dělat a klidně ji prý mohou hodit do sběru. Jak to vnímáte?



Myslíte tedy, že ta překvapivě ostrá prohlášení starosty Prahy 6 byla vyvolána jen snahou se sochy zbavit kvůli stavbě garáží?



Podle mého názoru TOP 09 se stala pražskou politickou stranou se základnou právě v Praze 6 a některá ostrá prohlášení kromě těch podzemních garáží jsou dána i mýtem obklíčené pevnosti.



Faktem je, že část veřejnosti z Prahy 6 za starostou stála a pár desítek lidí to přišlo vyjádřit i na nedávno demonstraci, kde pískali na opačný tábor a křičeli, že “sochu vrahouna v Dejvicích nechtějí”…



Měli by si uvědomit, že maršál Koněv kromě Prahy osvobodil také Osvětim. Já sdílím názor, že by neměl mít sochu v Maďarsku, ale teď se bavíme o tom, co udělal pro Československo a tam je jeho přínos pozitivní.



