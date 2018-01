Babišův kabinet bude na středečním jednání jednat o tom, zda se Česko připojí k žalobě proti limitům znečištění ovzduší

16.01.2018 18:37

Česko se možná přidá k žalobě proti limitům znečištění ovzduší, které schválila Evropská unie v loňském roce. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) tvrdí, že se jeví jako vhodné přidat se k ní jako vedlejší účastník na straně Polska. Vyplývá to z materiálu ministerstva, o kterém by měla být informována vláda. Úřad dnes ČTK sdělil, že Babišův kabinet by měl problematiku řešit už na svém středečním jednání. Záměr kritizují ekologické organizace. Aktivisté Greenpeace dnes kvůli tomu vylezli na balkon MPO, ze kterého spustili transparent s nápisem: Ministerstvo uhlí a smogu.