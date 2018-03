FOTO Stovky lidí si na Ukrajině připomněly slavnou bitvu u Sokolova. Také ministryně Šlechtová: Nesmíme zapomenout na naše osvoboditele, a to všechny

10.03.2018 11:28

REPORTÁŽ Česká republika si připomíná výročí bitev u Bachmače a Sokolova. Přímo na místa bitev zamířila česká delegace vedená šéfkou resortu obrany Karlou Šlechtovou. „Nikdy nesmíme zapomenout na to, co se dělo, a nesmíme zapomenout na naše osvoboditele, a to všechny. Před pětasedmdesáti lety tu naše národy společně bojovaly proti zlu. Doufám, že to špatné se už nikdy, nikdy neobjeví,“ řekla ministryně Šlechtová po rekonstrukci bitvy u Sokolova.