Ostuda na spadnutí, možná mezinárodní. „Chtějí na ty fleky co nejdřív.“ Ministerstva čeká šok

reklama

Novelu služebního zákona schválili v prvním čtení poslanci před týdnem. Nepomohl odpor opozice, kdy se hnutí ANO snažilo prosadit vrácení normy k přepracování. Novela předpokládá zrušení funkce náměstků ministrů pro řízení sekcí, tedy odborných náměstků, úředníků a ponechá pouze politické náměstky, které bývají občas označovány za trafiky pro stranické kamarády bez funkcí. Změna by navíc zrušila dosavadní omezení a každý ministr by si mohl jmenovat počet politických náměstků dle libosti.

Anketa Má prezident Zeman vaši důvěru? (Ptáme se od 8.6. 2022) Má 68% Nemá 29% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8698 lidí

Z dosavadních odborných náměstků se stanou vrchní ředitelé, ale personální obsazení může být jiné. Nepůjde totiž o jejich pouhé přeřazení nebo změnu názvu funkce. Všechny posty vrchních ředitel se budou soutěžit. Novela předpokládá i zavedení funkčního období pro vrcholné úředníky.

Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec vládu kritizoval, že potřebuje “další cecíky, aby se bylo kam nasát”. Tomuto přirovnání odpovídají i zjištění, se kterými se na naši redakci obrátilo několik vrcholných státních úředníků.

“Vše nasvědčuje tomu, že potřebují na resorty nacpat maximum svých lidí. Bude to obří akce, něco takového tu ještě nebylo. Na ministerstva má přijít 60 - 70 nových náměstků, ale ve výsledku klidně i víc, protože jich každý ministr bude moct mít neomezené množství. Ti zasloužilí straníci, co mají na posty nových náměstků nastoupit, jsou už nervózní, chtějí na ty fleky co nejdřív. Šílené je, že ty změny můžou přijít v půlce našeho předsednictví EU a nikoho to vůbec nezajímá. Celé předsednictví přitom mají táhnout odborní náměstci pro řízení sekcí, ale vláda je sundá na posty vrchních ředitelů a to ještě nebudou mít nic jisté, protože na všechno budou probíhat výběrová řízení, takže budou muset svá místa obhájit,” varuje vysoký úředník Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podle jeho slov hrozí obrovská mezinárodní ostuda. “Za prvního předsednictví tu opozice sundala vládu a teď je opět riziko, že všechno skončí fiaskem, ovšem nikoli vinou opozice, ale přímo vlády. Když mluvíte s těmi dosavadními odbornými náměstky, buď si ťukají na čelo nebo spustí lavinu nadávek ve smyslu “kterej kretén to vymyslel”,” dodává v pochopitelné anonymitě úředník.

Fotogalerie: - Ministři a Dlouhý

Mimořádného chaosu se podle našich zjištění obává hlavně Ministerstvo zahraničních věcí. “Neumím si představit, co tady budou dělat další političtí náměstci. Momentálně tu je náměstek Kozák za ODS, Dvořák za STAN a nejspíš po změně zákona přibude náměstek za Piráty, KDU-ČSL a TOP 09. Buď sem přijdou nějací šílenci a bývalí aktivisti, co se najednou budou důležitě tvářit, do všeho se míchat a nadělají jen další průšvihy, anebo nebudou dělat nic a každý měsíc jim za to daňoví poplatníci pošlou na účet 100 - 150 tisíc. V minulosti to tak u politických náměstků bylo vždy. Hlavně u těch, kteří jsou z konkurenčních stran, tak ministr zpravidla řekne svým úředníkům, aby jim nedávali vůbec nic, ignorovali je a odřízli od všech informací,” popisuje letitou praxi významný český diplomat, který momentálně působí přímo v Černínském paláci.

“Podstatné též je, že komise, které budou na jednotlivých resortech vybírat adepty na nové funkce vrchních ředitelů, si budou sestavovat sami ministři, takže je otázkou, zda si i na tato místa nenacpou svoje lidi. Tohle fakt není odpolitizované fungování státní správy, která by měla mít určitou kontinuitu. Pokud se pak každé čtyři roky budou měnit desítky a desítky vedoucích úředníků, tak stát si dovedete představit, jaký bude ve všem chaos. Do toho přichází změna, že všichni vedoucí pracovníci jako ředitelé odborů (nižší pozice než budoucí vrchní ředitelé, pozn. red.) budou mít časově ohraničené maximálně pětileté “funkční” období. Souhrnně na všech resortech jde možná až o stovky lidí. Takže celý státní aparát čeká obrovské zeměstřesení, čistky, dosazování desítek až stovek nových lidí, nejspíš i trafikantů. Nadto lze vzhledem k ekonomické situaci v blízké budoucnosti očekávat snižování stavu úředníků státní správy o pět až deset procent, což se samozřejmě nedotkne vyšších postů. Bude se vyhazovat ve velkém a očekávám i zavírání ambasád. To tady bylo za Karla Schwarzenberga a po pár letech se ty zastupitelské úřady zase otevíraly, takže ve výsledku nebyla úspora žádná,” nechápe zdroj PL.

Je prý šokující, s jakou rychlostí vláda tyhle změny služebního zákona hodlá prosadit. “Novela už prošla prvním čtením a druhé čtení zkrátili ze 60 na 30 dní, aby účinnost stihli co nejdřív a všichni ti netrpěliví trafikanti dostali fleky. Jestli ty výměny budou probíhat vážně během předsednictví, tak to hodně štěstí. Už teď někteří na ta ministerstva lezou, obhlíží kanceláře. Jsme tu v baráku (sídle MZV, pozn. red.) za ty roky zvyklí na ledacos, ale taková bouře tu ještě nebyla,” dodává diplomat.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.