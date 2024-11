Pozadí sporu o poplatky: Dusno mezi vládou a ředitelem Součkem. Jména, co vadí

Koaliční stroj se zadrhává. Vláda Petra Fialy v posledních měsících sváděla líté boje o zvýšení koncesionářských poplatků, kdy dokonce připravila změnu vedoucí k rozšíření škály koncesionářů, neboť se mají povinné platby na fungování ČT a ČRo vztahovat i pro vlastníky chytrých telefonů nebo počítačů.

Teď se ukazuje, že na tématu možná vládní koalice krvácela zcela zbytečně. Pro tuhle chvíli totiž vycouvala a nechává otázku navýšení poplatků otevřenou, tedy u ledu. Patrně by se k tomu ráda vrátila později, jenže s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny hrozí, že bude kabinet ztrácet víc politických bodů. Řeší proto, co s tím.

Ještě před pár týdny se zdálo, že je zvýšení koncesionářských poplatků na Českou televizi a Český rozhlas jisté a občané si brzy připlatí. Vládní koalice disponuje i po odchodu Pirátů do opozice pohodlnou většinou. Opozice od počátku protestovala, ale uvědomovala si, že ve finále nejspíš nedokáže zvýšení povinných poplatků zabránit. Proto překvapila vládní zpátečka.

Čím to je? Podle zdrojů redakce jde o souběh mnoha faktorů. „Za poslední dobu se toho nakumulovalo opravdu hodně. Jedním z důvodů je rostoucí nespokojenost vlády s generálním ředitelem Součkem a celým širším vedením televize. Mají pocit, že ČT neřídí dobře, že je tam zmatek a chaos. Poslední jednání Součka s ministrem kultury Baxou probíhalo v dost chladné atmosféře.

„Nejde o to, že by se najednou něco stalo a koalici to vedlo k pozastavení snahy (zvýšit poplatky, pozn. red.), tam hrálo roli poměrně dost věcí, které se děly postupně, a teď toho bylo tolik, že se rozhodli počkat. Děje se poměrně unikátní věc, kdy opozice je na vedení ČT naštvaná, že straní vládě, a vláda je na ČT naštvaná kvůli špatnému řízení té instituce. Není to v tom, že by jim politicky nevycházel vstříc, problém je v podobě řízení. Velmi jim prý vadí, že tam příliš velké slovo mají lidé typu Lutonský nebo Kubal,“ sděluje redakci ParlamentníchListů.cz zdroj z kuloárů Poslanecké sněmovny.

Další významný zádrhel spočívá podle našich informací v tom, že vládní koalice nakonec nemusí mít dostatek hlasů k tomu, aby koncesionářské poplatky navýšila. Formálně sice v Poslanecké sněmovně drží pohodlnou většinu, jenže se potichu bouří někteří poslanci, hlavně z ODS.

Při prvním hlasování to bylo fiasko, protože neměli (vládní koalice, pozn. red.) v sále dost hlasů k tomu, aby změnu protlačili. „Někteří jejich poslanci to bojkotovali neúčastí. Museli akutně na záchod, kde pobyli delší čas, onemocněli, zasekli se v dopravních zácpách a podobné výmluvy. Evidentně se bojí svůj nesouhlas vyjádřit přímo v hlasování, které pochopitelně není tajné, protože by to pro ně mohlo znamenat konec v politice a nedostali by se na kandidátky v příštím roce, tak zvolili tuhle formu protestu. Prostě nepřišli,“ popisuje dále dobře obeznámený zdroj ParlamentníchListů.cz.

Fialova vláda prý už nechce riskovat, že by se takové fiasko s neúspěšným hlasováním v brzké době opakovalo, tak raději zařadila zpátečku. Rozhodně by nepůsobilo dobře, kdyby média začala výrazněji propírat, že se po odchodu Pirátů z vlády Petru Fialovi pod rukama hroutí i zbylá vládní většina.

S odkladem však souvisí větší problém. Kdy změnu na jednání Sněmovny vrátit? Pokud by navýšení koncesionářských poplatků protlačili nyní, je jistá šance, že na to část voličů do voleb, které se mají uskutečnit zkraje podzimu příštího roku, zapomene. Jenže s blížícím se termínem sněmovních voleb to bude mít těžší.

Vládní politici si prý uvědomují, že pokud to nyní odložili a budou chtít nepopulární změnu prosadit později, budou na tom politicky krvácet daleko výrazněji než v letošním roce.

Jasná prý nyní ani pozice čtyř pirátských poslanců, kteří sice obecně navýšení koncesionářských poplatků podporují, ale zvykají si na novou opoziční roli, v jejímž rámci nechtějí při hlasování podporovat Fialovu koalici, na kterou v posledních týdnech nasypali množství drsné kritiky. Je proto dost možné, že zvýšení poplatků za Českou televizi a rozhlas Fialova vláda vůbec nestihne.

Otázkou je, zda bude, jak to zdůvodní té části svých voličů, kteří změnu podporovali a od svých politických oblíbenců dlouhé měsíce slýchali, že bez zvýšení poplatků nelze nezávislost veřejnoprávních médií garantovat. To je sice podle opozice i některých mediálních analytiků pouze politické prohlášení, které s realitou příliš nesouvisí, šlo ovšem původně o důležitý vládní argument, proč změnu chtějí prosadit stůj co stůj.

Poslanec hnutí ANO a předseda sněmovního výboru pro mediální záležitosti Patrik Nacher si není jistý, jak se koalice nakonec ve věci poplatků zachová.

„Nevím, protože tato vláda a její představitelé mění stanovisko celkem pravidelně a teď se s tím roztrhl pytel v mnoha oblastech. Kromě poplatků lze připomenout problematiku DPP a DPČ anebo zítřejší schůzi k digitalizaci stavebního řízení, které bylo podle nich nejdříve skvěle zvládnuté a nás měli za negativisty, aby to teď celé předělávali. Příkladů by bylo víc. Je klidně možné, že za týden přijdou s tím, že zvýšení poplatků stihnou, a budou se to snažit protlačit silou, což si ale moc neumím představit. Pokud by to skončilo odsunutím, je to dobrá zpráva v tom, že se o tom můžeme bavit a lze to změnit a předělat. Ve výsledku to může být dobrá zpráva vedoucí k tomu, že se na veřejnoprávní službu a její definování podíváme šířeji a nebude nás tlačit čas, který by se stal univerzální výmluvou k tomu, proč to či ono nejde,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Patrik Nacher.