„500 tisíc Ukrajinců ochotných zemřít nevidím. Takové nadšení, a teď...“ Kyjev zjišťuje pravdu

Nebude to to vítězství, o kterém jsme snili, a bude to trvat mnohem déle, než jsme si mysleli, říká bývalý ukrajinský ministr Volodymyr Omelyan o válce na Ukrajině. Nevidím dalších 500 tisíc lidí připravených zemřít, sděluje rovnou. Za úpadkem ukrajinského nadšení stojí jak krize na Blízkém východě, tak i vyhlídka možného druhého funkčního období Donalda Trumpa jakožto prezidenta Spojených států amerických. Kyjev dle článku deníku Guardian zjišťuje pravdu o vyhlídkách ve válce.

reklama

Ministr obrany Spojených států amerických Lloyd Austin v pondělí podnikl neohlášenou návštěvu Kyjeva, jejímž cílem bylo ujistit Ukrajinu o neutuchající podpoře Spojených států. „Zpráva, kterou vám dnes přináším, pane prezidente, je, že Spojené státy americké jsou s vámi. Zůstaneme s vámi i nadále. Na tom, co se stane Ukrajině nezáleží pouze Ukrajině, ale i celému světu. Určitě na tom záleží Spojeným státům americkým,“ řekl americký ministr obrany.

Během jeho návštěvy Ukrajiny ministerstvo obrany oznámilo nový bezpečnostní balíček pro Ukrajinu ve výši 100 milionů dolarů, což je doposud jeden z nejmenších balíčků. CNN informovalo, že finanční prostředky USA na pomoc Ukrajině začínají docházet.

Anketa Líbily se vám letošní oslavy 17. listopadu? Líbily 2% Nelíbily 85% Nevím / Je mi to jedno 13% hlasovalo: 4083 lidí

Balíček v hodnotě 100 milionů dolarů zahrnuje protiletadlové střely Stinger, dělostřelecké náboje ráže 155 mm a 105 mm, protipancéřové systémy Javelin a AT-4, ale i více než 3 miliony nábojů do ručních zbraní a další.

Obnovené plány na financování Ukrajiny se prosazují Kongresem kvůli republikánské opozici čím dál hůře. Panují obavy, že v příštím roce to s blížícími se prezidentskými volbami bude ještě těžší. S pomalu rýsující se vyhlídkou na možné druhé funkční období bývalého prezidenta Donalda Trumpa, což by mohlo podporu Ukrajiny zvrátit, Ukrajině na dobré náladě nepřidává, informoval britský deník The Guardian.

„Na konci loňského a začátku letošního roku panovala taková euforie. Teď vidíme druhý extrém, pád, a myslím, že ještě nějakou dobu budeme svědky vzestupů a pádů,“ řekl o náladě panující na Ukrajině Bartosz Cichocki, bývalý polský velvyslanec v Kyjevě. Ve funkci působil čtyři roky, odešel z ní teprve před měsícem.

Na Západě pomalu narůstá celková „únava z Ukrajiny“. Tok vojenské pomoci na Ukrajinu pozastavuje konflikt mezi Izraelem a Palestinou na Blízkém východě, který od ruské invaze odvrací pozornost. Ukrajinské rozhodnutí stát za americkou pro-izraelskou politikou navíc vedlo k „ochlazení“ ukrajinských vztahů s několika nezápadními státy a „ztížilo to vytvoření širší koalice na podporu Ukrajiny v boji proti Rusku“, uvedl poradce Volodymyra Zelenského Mykhailo Podolyak.

Podle americké neziskové organizace Institut pro studium války (ISW) by zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu znamenalo ruské vítězství. „Jsou všechny důvody se zkrátka domnívat, že přerušení západní pomoci Ukrajině by Rusku umožnilo vojensky zvítězit,“ uvedl institut v tiskové zprávě spolu s tím, že schopnost Ukrajiny ubránit se ruským silám zůstává „absolutně závislá na pokračujícím poskytování západní pomoci alespoň v současném rozsahu“.

Fotogalerie: - Seminář o covidu

Esenciálními požadavky pro Ukrajinu jsou pak protipancéřové systémy, protivzdušná obrana a dělostřelectvo. „Ukrajina nemůže sama vybudovat nebo získat dostatek takových systémů, aby zabránila ruské armádě znovu získat schopnost provádět mechanizované útočné operace ve velkém měřítku nebo dokonce devastovat ukrajinská města,“ uvedl institut. Naopak rozšíření západní pomoci by pak Ukrajině mohlo umožnit obnovu manévrování na bojišti dle jejích vlastních podmínek, což by mohlo narušit postup Ruska.

Dva roky bojů, ztráty na životech i frustrace z pomalých dodávek zbraní i objevující se zvěsti o rozkolu mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jeho vrchním velitelem, to vše přispívá k odlivu ukrajinského optimismu, že ruská porážka je za dveřmi.

Fotogalerie: - Proměny Tuvii Tenenboma

„Nebude to to vítězství, o kterém jsme snili, a bude to trvat mnohem déle, než jsme si mysleli,“ uvedl bývalý ukrajinský ministr infrastruktury Volodymyr Omelyan, který též spatřuje trhliny v ukrajinském odhodlání.

„Volba je velmi jednoduchá. Pokud jsme připraveni poslat dalších 300 tisíc nebo 500 tisíc ukrajinských vojáků, aby dobyli Krym a osvobodili Donbas, a pokud získáme správný počet tanků a F-16 od Západu, můžeme to dokázat,“ řekl Omelyan. „Ale nevidím dalších 500 tisíc lidí připravených zemřít a nevidím připravenost Západu poslat ten typ a množství zbraní, které bychom potřebovali.“

Další možností by dle jeho názoru byl vstup Ukrajiny do Evropské unie a NATO a dohoda o příměří. „Pak by se Rusko zhroutilo a později bychom si vzali zpět Krym a Donbas,“ řekl bývalý ukrajinský ministr.

Poradce Volodymyra Zelenského Podolyak potvrdil, že tato fáze války byla obtížná, pro vyjednávání však neexistuje reálná možnost. „Ujasněme si, že neexistuje žádná možnost pro skutečné vyjednávání. Byla by to pouze provozní pauza. Rusko by toho využilo k výraznému zlepšení své armády, provedlo by novou mobilizaci a poté znovu rozpoutalo válku s ještě tragičtějšími důsledky pro Ukrajinu,“ usoudil prezidentův poradce Podolyak.

Iluzemi o vítězství podle novináře Simona Schustera trpí i sám prezident. „Došly nám možnosti. Nevyhráváme. Ale zkuste mu to říct,“ citoval novinář blízkého pobočníka Zelenského.

Psali jsme: „Únava materiálu. Poučení.“ Právě se vrátil z Ukrajiny „To už je krize.“ Napětí kolem Zelenského a varování z armády Zelenskyj pod tlakem, jdou po něm prý vlastní lidé. Poslal hutný vzkaz Putinovi Teď ne, není vhodná doba. Na Ukrajině volby nebudou, oznámil Zelenskyj

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ukrajinci Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.