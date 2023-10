„Svržení Zelenského.“ „Děsivý článek.“ Pravda o Ukrajině otřásla světem

reklama

Shuster popisuje, jak Zelenského návštěva ve Washingtonu v září „nedopadla podle plánů“. Když se konečně dostal na podium, tak působil unaveně a spoléhal hlavně na svou ženu. A když po projevu rozdával medaile, tak organizátory požádal, aby celou záležitost uspíšili. Následně přiznal, že byl ten večer unavený. Nejen kvůli prezidentským povinnostem, ale také ze snahy přesvědčit spojence, že s jejich pomocí může Ukrajina vyhrát. „Nikdo nevěří v ukrajinské vítězství jako já. Nikdo,“ uvedl v rozhovoru pro magazín po své státní návštěvě. A svěřil se, že vyvolávat tuto víru vyžaduje veškerou energii, kterou má.

Shuster připomíná, že válka trvá již 20 měsíců, Rusko kontroluje 20 % ukrajinského území a desetitisíce vojáků a civilistů zahynuly. A že Zelenskyj během svých zahraničních návštěv cítí, že světoý zájem o válku ochabuje, spolu s mírou podpory. Strašidelné podle Zelenského je, že si svět na válku na Ukrajině zvykl a v USA a v Evropě je znát vyčerpání. Lidé vnímají válku jako show a už se nechtějí na to samé dívat podesáté.

Což dokazují i čísla agentury Reuters, o která se Shuster opírá. Tedy že už jen 41 % Američanů chce, aby Kongres poslal Kyjevu další zbraně. Když Ukrajina s protiofenzivou začala, tak to bylo 65 %. A nevané výsledky ofenzivy Zelenskému práci neusnadňují. Nemluvě o konfliktu v Izraeli.

Po návštěvě ve Washingtonu Shuster zamířil do Kyjeva, kde zpovídal spolupracovníky Zelenského. Podle jednoho z nich byl prezident rozezlen. Jeho dřívější humor, snaha zlehčit situaci vtipem jsou prý ty tam. „Teď přijde, vyslechne novinky, dá rozkazy a odejde,“ uvedl jeden dlouholetý spolupracovník. Další pak řekl, že se Zelenskyj cítí západními spojenci zrazen, protože mu prý neposkytli prostředky, jak válku vyhrát, jen jak ji přežít.

I tak ale prý nepolevuje a nehodlá boj vzdát nebo jednat o míru. Dle Shustera se jeho víra naopak utvrdila, a to tak, že u některých jeho spolupracovníků vzbuzuje obavy. Je nezlomitelná, až mesiášská. „Klame sám sebe,“ řekl Shusterovi jeden z nejbližších spolupracovníků. „Možnosti došly. Nevyhráváme. Ale zkuste mu to říct,“ uvedl. Paličatost Zelenského jim pak údajně brání v tom, aby vyvinuli novou strategii. Možnost jednat o míru s Rusy stále zůstává tabu. Podle průzkumů tuto možnost ukrajinští občané stále odmítají, zvláště pokud by znamenala vzdát se okupovaných území.

Ani dočasné příměří není Zelenskému po chuti. „Rána“ by prý zůstala otevřená a musely by se s ní vypořádat další generace. Protože tok západních zbraní by mohl vyschnout, Ukrajina navýšila produkci střel a dronů, kterými se snaží zasáhnout ruská velitelství a sklady za frontovou linií. Rusové odpovídají dalším bombardováním civilistů a infrastruktury, kterou bude Ukrajina potřebovat k vytápění tuto zimu, píše Shuster.

Zelenskyj pak situaci popisuje jako „souboj vůle“ a obává se, že pokud Rusové nebudou zastaveni na Ukrajině, tak se válka rozšíří mimo její hranice. Třetí světová by dle něho mohla začít na Ukrajině, pokračovat v Izraeli a pak se přelít do Asie. Ale obává se také, že ztratil pozornost obecenstva.

Shuster si také všímá, jak se lišila návštěva Zelenského ve Washingtonu na konci minulého roku, kdy mu v Kongresu tleskali a jeden senátor mu řekl, že za 30 let nepamatuje, že by cizí lídr byl tak vřele přijat (Václav Havel navštívil Washington v roce 1990 – pozn.red.). Teď byla atmosféra jiná. Pomoc Ukrajině je bodem sváru při projednávání rozpočtu. Jeden z poradců Zelenského mu dokonce radil, ať do Washingtonu nejezdí, že atmosféra je příliš napjatá. Zelenskému nebylo dovoleno, aby na Kapitolu promluvil a ani pozvání k moderátorce Oprah Winfreyové nebo rozhovor na televizi Fox nedopadla.

Zelenskyj se setkal s nyní již bývalým předsedou dolní komory Kevinem McCarthym a pak ho „vyslýchali“ senátoři. Za zavřenými dveřmi. Většina obvyklých kritiků prý mlčela, demokratičtí senátoři dle prezidenta chtěli vědět, co se stane, když mu pomoc neposkytnou. „Stane se to, že prohrajeme,“ odvětil. A i když na některé senátory zapůsobilo, že Zelenskyj prohlásil: „Vy dáváte peníze, my pokládáme životy,“ tak v legislativě přijaté proto, aby se státní instituce nezastavily, pomoc Ukrajině zahrnuta nebyla.

Jsou tu další problémy. Na Ukrajině začíná zima a ruské útoky na infrastrukturu pokračují. Tři činitelé, kteří tento problém mají řešit, Shusterovi řekli, že situace s výpadky bude tento rok horší. A veřejnost méně shovívavá. Zatímco minulý rok vinili Rusy, teď už bude na pranýři vláda, že se nedostatečně připravila.

Zima také zastaví válku. Což Zelenskyj prý nehodlá akceptovat, protože zmrazit konflikt podle něho znamená prohrát. Takže podle prezidentových poradců se chystají velké změny ve strategii a také v prezidentově týmu. Vyhozen prý bude nejméně jeden ministr a jeden generál, aby byla vyvozena odpovědnost za výsledky protiofenzivy.

„Nejdeme vpřed,“ uvedl jeden z blízkých spolupracovníků a dodal, že frontoví velitelé odmítají plnit rozkazy, i když jdou přímo z kanceláře prezidenta. „Chtějí sedět v zákopech a držet linii. Ale takhle nemůžeme vyhrát,“ uvedl. Podle vojenských činitelů však velitelům nic jiného nezbývá. Na začátku října přišel například rozkaz dobýt Horlivku (rusky Gorlovka – pozn.red.), město mezi Bachmutem a Doněckem, které Ukrajinci nedobyli od roku 2014. A z armády se ozvalo: „Čím?“ Důstojník, se kterým Shuster hovořil, uvedl, že armáda nemá ani mužstvo, ani zbraně. Zvláště o muže je nouze. Další spolupracovník Zelenského prozradil, že i kdyby nakrásně USA a další spojenci dodali všechny slíbené zbraně, tak už nemají dost lidí na to, aby je obsluhovali.

Jak Shuster poukazuje, Ukrajina nezveřejňuje své ztráty, ale dle amerických a evropských odhadů přesáhly 100 000 na obou stranách. A u Ukrajiny je to takový problém, že museli povolat starší ročníky, takže průměrný věk vojáka je nyní údajně 43 let. Dotyční prý nebyli dvakrát zdraví ani před válkou.

Na začátku války teritoriální obrana nabrala 100 000 lidí za deset dní. Tehdy byla očekávání nadějná, že se dá válka vyhrát během měsíců, možná i týdnů. Takže si všichni chtěli užít svou chvilku slávy. Teď jsou naopak sociální sítě plné příběhů o tom, jak náboroví důstojníci loví muže v autobusech a ve vlacích a posílají je na frontu. Kdo na to má, ten se snaží někoho uplatit, aby mohl mít zdravotní výjimku.

Kvůli podezření z korupce prezident Zelenskyj v srpnu nechal odvolat velitele náborových středisek. Podle zdrojů z armády se však toto rozhodnutí otočilo proti Zelenskému, protože se nábor bez vedení v podstatě zastavil. A nikdo nechce nastoupit na pozici odvolaných, protože kdo ji vezme, je automaticky podezříván z korupce.

Korupce je dle Shustera problém i v mezinárodních vztazích. Bílý dům ještě před návštěvou připravil seznam protikorupčních opatření, které má Ukrajina zavést. A byl zaměřen na vládní špičky. „To nebyla doporučení. To byly podmínky,“ uvedl poradce, který byl se Zelenským ve Washingtonu.

Aby vyhověl, vyhodil Zelenskyj ministra obrany Reznikova. Podle dvou prezidentových poradců se ministr zpronevěry nedopustil, ale neohlídal si pořádek na ministerstvu. Takže se stalo, že armáda nakoupila předražené zimní oděvy a vajíčka. Prezident dal rozkaz, aby se jeho spolupracovníci vyvarovali jakémukoliv náznaku, že se obohacují. Nemají nic kupovat, nikam jezdit, jen sedět u stolu a potichu pracovat. Úředníci už si ale začali stěžovat, že dohled paralyzuje jejich činnost. V prezidentské kanceláři je prý průměrný plat 23 000 Kč, 34 500 Kč u vyšších postů. Tedy o dost méně než v soukromém sektoru.

Vedoucí kanceláře prezidenta Andrij Jermak uvedl, že spí v místnosti dvakrát tři metry, skoro jako ve vězeňské cele, v narážce na prezidentský bunkr. Prý si vůbec neužívají, ale každý den jsou zaměstnáni válkou.

Shuster sám přiznal, že si naivně myslel, že ve válce se přestane krást. Ale když se o tématu bavil na začátku října s hlavním poradcem prezidenta, tak byl požádán, aby vypl nahrávání. „Pleteš se, Simone. Lidi kradou, jako by zítra už nemělo vyjít slunce,“ sdělil mu pak. A dodal, že ani vyhození Reznikova nepomohlo, protože přišlo pozdě a když byl prezident upozorněn, tak šest měsíců čekal. V mezičase se zmínky o korupci donesly západním spojencům. A vojáci si z „Reznikových vajec“ dělají legraci.

Zelensky reportéra ubezpečil, že boj s korupcí je priorita. Ale podle něho se téma zveličuje, protože je to výmluva proč neposkytnou podporu. „Není to správné, že schovávají své selhání za tato obvinění,“ prohlásil.

Jenže některá obvinění jsou dle Shustera těžko omluvitelná. Například Zelenského poradce pro ekonomiku a energetiku Rostyslav Šurma má bratra. Ten spoluvlastní dvě firmy produkující elektřinu ze solárních panelů na jihu Ukrajiny. A i když bylo území dávno zabrané a dráty ustřižené, tak stále pobíral od státu peníze za dodávky.

Protikorupční jednotka policie už azčala vyšetřovat, ale Zelenskyj Šurmu ponechal ve funkci. Naopak, v září si dotyčný srdečně potřásal rukama ve Washingtonu. Šurma reportérovi řekl, že obvinění jsou součástí politické kampaně nepřátel Zelenského na domácí půdě. A kdyby odstoupil, zaměřili by se na ostatní členy týmu Zelenského.

Článek už zaujal šéfredaktora Mladé fronty Dnes Jaroslava Plesla. „Na tom pro Zelenského devastujícím článku v Time je asi vůbec nejzajímavější, že hlavním zdrojem je ukrajinská dvojka Andrij Jermak. Myslím, že je to příprava na svržení Zelenského, neboť Jermak je spojkou nejen na západ, ale i na východ…“ komentoval článek, ve kterém je Jermak jeden ze dvou jmenovaných poradců Zelenského.

„Je to děsivý článek. Ale musíme pravdě pohlédnout do očí,“ děkovala reportérovi bývalá Zelenského mluvčí Julija Mendelová.

It's a scary article. But we need to face the truth. @shustry , thank you for the difficult job. Read the whole article. https://t.co/IlDb8lYYO0 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 30, 2023

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

