Zahájení měsíce na podporu onkologicky nemocných poprvé v Liberci

„Kampaň má za cíl udělat měsíc březen plný porozumění a naděje pro onkologicky nemocné a jejich blízké a zároveň zvýšit osvětu mezi veřejností o možnosti využít našich služeb. Vždyť každý z nás zná někoho s rakovinou, ať již je to člen rodiny, kolega, kamarád či soused“ říká koordinátorka Centra Amelie v Liberci Mgr. Petra Kuntošová . Ačkoli je zdravotnická léčba v péči o nemocného nezastupitelná, pomoc v sociální a psychické oblasti je pro lidi s touto diagnózou neméně důležitá, ať už ji poskytují dobrovolníci v nemocnicích nebo odborníci ve specializovaných organizacích, jako je Amelie. V Centru Amelie v Liberci najdou nemocní či jejich blízcí odbornou pomoc jak psychologa, tak sociálního pracovníka.

Letošní zahájení Tulipánového měsíce se uskuteční historicky poprvé v Liberci. Proběhne 1. března v Malém divadle a jeho součástí bude i divadelní představení „Podivný případ se psem“. Informační letáky, jak pomoci, lze nalézt v autobusech, tramvajích či na terminálu MHD v Liberci. Další akce na zvýšení informovanosti mezi lidmi i akce na podporu onkologicky nemocných probíhají během března v OC Forum, Krajské vědecké knihovně v Liberci či přímo v Centru Amelie. Po celý měsíc budou vyzdobena obrázky dětí onkologická oddělení nemocnic v Liberci a Jablonci nad Nisou a na liberecké onkologii se opakovaně uskuteční vystoupení dětského pěveckého sboru Slunečnice.

„Cílem tohoto projektu je jak podpora onkologicky nemocných a jejich blízkých, tak i vzkaz veřejnosti, aby lidé před nemocí nezavírali oči a netvářili se, že se jich to netýká. Bohužel, statistická data hovoří jasně, každý třetí Čech během svého života onemocní rakovinou a nikdo neví, kdy bude potřebovat pomoc pro sebe či své blízké. Jsme tu pro Vás a Vy o nás máte vědět, a i to je smysl Tulipánového měsíce“, dodává Kuntošová .

Amelie, z.s. již více než deset let nabízí bezplatné služby onkologicky nemocným a jejich blízkým ve svých Centrech - v Praze, Olomouci a Rakovníku, v Liberci a to formou individuální podpory odborníků, skupinových aktivit, informačním servisem či na Lince Amelie, která má telefonickou a e-mailovou část. Dobrovolníky Amelie lze potkat v Centrech i na onkologických klinikách v Olomouci, Praze a Středočeském kraji. Amelie zajišťuje také odborné vzdělávání a množství dalších podpůrných projektů.

Organizace svojí činností pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým zmírňovat strádání od chvíle stanovení diagnózy, v průběhu onemocnění i v situacích, kdy se člověk vrací do aktivního života nebo naopak umírá. Amelie je jedinou organizací v České republice, která poskytuje psychosociální podporu systematicky a odborně (více ZDE).

Psali jsme: FN Brno zakoupila díky daru operační optiku pro Dětskou nemocnici Centrum Amelie: Pošlete vzkaz knihou, darujte radost a péči Finanční správa vybrala ve své dobročinné sbírce více než milion korun Liberec: Výtěžek z Plesu primátora podpoří asistenční službu seniorům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva