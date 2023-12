„Skončíme v jeskyních.“ Sultán rozbořil summit o klimatu

reklama

Na hlavní světové konferenci o klimatu, probíhající ve Spojených arabských emirátech, prohlásil, že je jeho země hluboce hrdá, že může hostit takovou konferenci „v klíčovém okamžiku tohoto kritického desetiletí pro opatření v oblasti klimatu“.



„Stejně jako vy si uvědomujeme závažnost tohoto okamžiku. Stejně jako vy cítíme naléhavost této práce. A stejně jako vy vidíme, že svět se ocitl na křižovatce. A ano, od Paříže jsme dosáhli určitého pokroku. Ale také víme, že cesta, po které jsme se vydali, nás k cíli včas nedovede. Věda promluvila. Potvrdila, že nastal okamžik najít novou cestu, cestu dostatečně širokou pro nás všechny, bez překážek a oklik z minulosti. Tato nová cesta začíná rozhodnutím o globálním hodnocení, rozhodnutím, které je ambiciózní, koriguje směr a urychluje opatření do roku 2030,“ vyzval s tím, aby se jednalo rychle.

„Moje země je jen o dva roky starší než já. A to z ní činí mladou zemi, vlastně velmi mladou zemi. Je to národ, který povstal z pouště díky vizi a prozíravosti našeho zesnulého otce zakladatele, šejka Zájida bin Sultána Ál Nahjána, a díky přesvědčení a touze, které předal následujícím generacím. A nyní, o 52 let později, se stačí rozhlédnout. Jsme sice mladý národ – ale máme velké ambice a držíme se zásad, jako je spolupráce, optimismus, opravdové partnerství, odhodlání a závazek. To jsou ingredience, které tvoří DNA SAE. A právě tyto základní hodnoty, jako je důvěra, cílevědomost, partnerství a pragmatismus, musí podle mého názoru definovat COP28,“ prohlásil ve svém projevu šéf konference a pokračoval s tím, že to znamená, že „je nezbytné, aby žádná otázka nebyla vynechána ze stolu“.



„A ano, jak jsem říkal, patří sem i role fosilních paliv. Vím, že existují silné názory na myšlenku zahrnout do vyjednaného textu formulaci o fosilních palivech a obnovitelných zdrojích energie. Máme moc udělat něco bezprecedentního. Žádám vás o spolupráci. Buďte flexibilní, hledejte společnou řeč, předkládejte řešení a dosahujte konsenzu,“ vyzval ve své úvodní řeči.

Upozornil rovněž, že země představující více než 85 % světové ekonomiky stojí za cílem COP28 ztrojnásobit do roku 2030 kapacitu obnovitelných zdrojů energie a cílem je také zdvojnásobit do roku 2030 energetickou účinnost, což je právě způsob, jakým „přejdeme od neomezeného využívání uhlí“. Za důležité naopak označil, aby si stanovily jakožto cíl téměř nulové emise metanu.

V otázce klimatu a životního prostředí se zároveň dle Sultana Ahmeda Al-Jabera nemá zapomínat na lidi. „Přátelé, následující dva týdny nebudou jednoduché. Nezapomínejme, že naším úkolem není jen vyjednávání o textu nebo psaní slov na papír, jde o zlepšení životů. Jde o lidi. Od studentů, které jsem potkal v Bangladéši, přes mladé podnikatele v Nairobi až po domorodé komunity, které jsem navštívil v povodí Amazonky. Všichni chceme a potřebujeme totéž: čistý vzduch, čistou vodu, zdravé potraviny, ekonomické příležitosti pro sebe a své rodiny, bezpečnou a zajištěnou budoucnost,“ apeloval na začátku klimatické konference.

Právě na tato slova Al Jabera, jenž dřív pracoval jako ropný manažer, navázal i později a během pondělní tiskové konference, kde po otázce bývalé irské prezidentky Mary Robinsonové, jak by se ujal vedení v otázce postupného vyřazování fosilních paliv, mínil, že „neexistuje žádná věda nebo scénář, který by říkal, že postupné ukončení využívání fosilních paliv je to, co povede k dosažení (maximálního růstu teploty, pozn. red.) 1,5 (stupně),“ čímž narážel na dřívější cíl pařížské klimatické dohody.



Dodal, že postupné snižování a omezování fosilních paliv je sice „nevyhnutelné“, ale „musíme to brát reálně, vážně a pragmaticky“.

„Prosím, pomozte mi, ukažte mi plán postupného ukončení využívání fosilních paliv, který umožní udržitelný socioekonomický rozvoj, pokud nechcete vrátit svět zpět do jeskyní,“ vyzval lídr COP28 během diskuse s Robinsonovou.

Americká CNN dodává, že šéf dubajské konference o klimatu COP28 v pondělí novinářům řekl, že „vždy jasně zdůrazňoval, že se snaží, aby vše, co je činěno, bylo zaměřeno na vědu“.



„Upřímně řečeno si myslím, že panuje určitý zmatek a dochází ke zkreslování a špatné interpretaci,“ řekl pak k otázce odchodu od fosilních zdrojů a znovu opakoval, že mu nejde o to, jestli fosilní paliva opustit, ale o to jak: „Stále dokola říkám, že postupné snižování spotřeby fosilních paliv a její ukončení je nevyhnutelné. Ve skutečnosti je to nezbytné… musí to být řádné, spravedlivé, čestné a odpovědné.“

Silnou kritiku od klimatických aktivistů, kteří jeho výroky nedokážou vystát, pak označil za snahu o „podkopání“ ambiciózních rozhodnutí, kterých se během aktuální klimatické konference – kde dojde na zhodnocení dosavadního pokroku jednotlivých zemí v oblasti klimatu – dosahuje.

